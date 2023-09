Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić, govoreći o oružanom sukobu na severu Kosova u kome su 24. septembra ubijeni albanski pripadnik kosovske policije i četvorica Srba, rekao je za Pink da svi znaju da je svaka od žrtava koje su pale isključivo odgovornost Aljbina Kurtija.

Orlić je rekao da svi znaju šta je dovelo do dešavanja u nedelju, do toga da danas imamo u Srbiji Dan žalosti, podsetio je na tešku tragediju u kojoj su ubijena četiri Srbina na KiM.

- Svi znaju da je svaka od žrtava koje su pale isključivo odgovornost Aljbina Kurtija - istakao je Orlić.

Podsetio je da je Vučić više puta isticao da se dešava teror od jednog čoveka, jer, dodaje, svaka eskalacija ide u prilog isključivo i samo Kurtiju.

- Eskalacija odgovara samo Kurtiju. Ceo svet je video da je taj čovek isključivi zlikovac - rekao je Orlić.

On je istakao da je Kurti terorom koji sprovodi nad Srbima na Kosovu i Metohiji, sve vreme pokušavao upravo da dovede do otvorenog sukoba.

- Nažalost znamo i poznato nam je da će Kurti i dalje da vodi svoju prljavu kampanju i protiv predsednika Srbije i protiv srpske države, kao i pripadnika srpskog naroda - rekao je Orlić.

Ističe da znamo šta možemo da očekujemo od njega.

Naveo je i da deo odgovornosti za sve što se dogodilo snose i predstavnici međunarodne zajednice koji nisu reagovali na ranije provokacije prema Srbima.

- To međutim, nema veze sa našim stavom i onim što mi radimo. Ne možete vi da bilo šta rešavate sa onima koji su izazvali upravo to, ne možete sa piromanima pokušavati da nešto ugasite - rekao je Orlić.

Orlić je rekao da je njima jasno šta može da bude put ka rešenju. Ističe da je Kurtijev cilj samo to da neko više ne može da izdrži i da bi došlo do reakcije, kako bi to posle koristio kao pokriće i alibi.

- Oni očekuju da će on koji je sve to napravio da bilo šta rešava. Predsednik je lepo rekao da KFOR mora konačno da preuzme bezbednost dole, a ne Kurti koji je krivac i koji je doveo do toga da mi danas strepimo, da rešava bilo šta i to je jasno svima. Pitanje je da li će neko da preuzme odgovornost i da urade nešto po tom pitanju - rekao je Orlić.

On je istakao da je isključivi krivac onaj koji je pokušavao da nasiljem dovede do otvorenog sukoba, dodaje da mu je cilj da Srbiju uvede u sukob sa NATO paktom i da sprovede etničko čišćenje.

Autor: