Jovanović: Srbija izložena većim pritiscima da prihvati kapitulaciju Kosova

Bivši ministar spoljnih poslova SRJ Vladislav Jovanović izjavio je danas za Tanjug da je Srbija, zbog fundamentalnih promena u međunarodnim odnosima, izložena većim diplomatskim i unutrašnjim pritiscima, koji treba da je pripreme i nateraju da prihvati kapitulaciju u odnosu na Kosovo.

Odgovarajući na pitanje da li predsednik Srbije Aleksandar Vučić treba da očekuje poziv od nemačkog kancelara Olafa Šolca i predsednika Francuske Emanuela Makrona, rekao je da on lično ne očekuje ništa ohrabrujuće sa te strane, jer su oni kompaktan klub koji se prema Srbiji tako i postavlja.

- Neki se zbog naših sentimentalnih sećanja iz prošlosti isturaju prema nama aktivnije, neki manje, ali u suštini oni ne odstupaju od osnovnog zajedničkog cilja, a to je da je takozvano nezavisno Kosovo priznato i da od toga nema odstupanja. Drugim rečima, da mi treba kroz ovaj vid diplomatije da budemo pripremljeni i primaknuti tom cilju da konačno to prihvatimo - naveo je on.

Prema njegovim rečima, diplomatija ima "čarobni štapić" kojim bi smanjila tenzije na Kosovu i Metohiji, ako ona to hoće, jer je, kako je objasnio, diplomatija i dalje u službi ciljeva koji su drugi unapred odredili i koji treba da se ostvare uz pomoć, kako je rekao, "takozvane diplomatije".

- Kažem takozvane jer je ona pomalo prilagođena cilju, jer svaka diplomatija služi nekom cilju. Ako služi tom plemenitom cilju, ako služi osnaživanju prava, principa i povelja UN, onda je to univerzalna diplomatija. Ako služi parcijalnim interesima pojedinih zemalja, koje favorizuju neke svoje interese ostvarivanja i protivpravnim sredstvima, kao što je slučaj Kosovo, onda to nije prava diplomatija nego zloupotreba diplomatije u neke sebične svrhe - objasnio je Jovanović.

Smatra da se KFOR od početka dolaska pasivizirao od prvobitne uloge zadatka koje je imao, a to je da osigura mir i bezbednost, i prepustio svoju ulogu albanskoj policiji što je, kako kaže, i razumljivo jer policija vrši te osnovne nadzore.

- Kasnije su prešli na formiranje viših oblika vojnog organizovanja Prištine, što sve to ne priliči slovu i duhu 1244 i osnovnoj ulozi KFOR-a - istakao je on.

Kako je naveo, KFOR više nije pod nadzorom Saveta bezbednosti UN nego samo NATO-a, a NATO je pod nadzorom Amerike, što znači da je poprilično izneveren duh rezolucije 1244, koja je, napominje Jovanović, mandatorna i obavezujuća za sve zemlje sveta i to pod pretnjom upotrebe sile.

- Oni prelaze preko svega toga jer su same UN ušle u svoje otežano stanje. Savet bezbednosti je pod dominantnim uticajem zapadnih sila i tamo se svaki pokušaj oživljavanja duha rezolucije 1244 unapredi - rekao je Jovanović.