Drecun za Pink: Smatram da zapad čvrsto vodi priču oko toga da Beograd defakto prizna lažnu državu, to im je strateški cilj! (VIDEO)

Zapad veoma pažljivo usmerava razvoj događaja na i oko Kosova i Metohije, istakao je za PINK predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.

Drecun je, povodom nedavnih događaja na KiM i eskalacije u vidu ubistva Srba u nedelju kod manastira Banjska, rekao da se čitava sitaucija zapravo odvija u pravcu koji bi se, kako kaže, mogao definisati kao "kontrolisana kriza".

- Onog trenutka kada bi ta kriza izašla iz tih kontrolisanih okvira, moglo bi se reći da je zapad izgubio kontrolu nad događajima, ali mislim da to nije situacija - rekao je Drecun.

Kako kaže, zapad veoma pažljivo usmerava razvoj događaja na i oko Kosova i Metohije, dodaje da tu i tamo dolazi do istračavanja od strane Aljbina Kurtija i on za to biva opomenut.

- On kao pretrpi neke mere, ali se situacija nastavlja. Smatram da zapad čvrsto vodi priču oko toga da Beograd defakto prizna lažnu državu u ovom trenutku, da joj se otvori put u članstvo u NATO, kao i u UN i to je strateški cilj - rekao je Drecun.

Kako kaže, tim putem se ide, dodaje da je suština da se mi ne protivimo njihovom članstvu u međunarodne zajednice i da ih tretiramo kao državu.

- Oni su uspostavili koncept tri prstena bezbednosti, KFOR je juče rekao jednu važnu stvar. Oni kažu da su kosovska policija, EULEKS i KFOR koordinisano delovali u Banjskoj i da su svi bili prisutni na terenu - rekao je Drecun.

Drecun je rekao da je pitanje kako su uspeli tako brzo da realizuju koordinaciju. Pitanje je, dodaje, kako su mogli tako brzo da se iskoordiniraju, pa su čak mogli da rasporede 450 policajaca u roku od sat vremena.

- U toku je vežba koju izvodi grupa za logističku podršku KFOR-a. Ona se održava tik uz sever Kosova i da bi izvršili te svoje vežbe oni su postavili izviđačku i vazdušnu opremu. Ako pogledamo da je čitava priča dosta nejasna, otvaraju se dileme, da li su KFOR-ovci iskoristili tu svoju opremu i da li je postavljena neka vrsta zamke - rekao je Drecun.

Drecun je rekao da je uloga političkog zapada i u ovom tragičnom događaju prisutna.

Bivši oficir KOS-a Ljuban Karan, rekao je da nema nikakvu dilemu da ovo nije planirana akcija. Dodaje da je sigurno isplanirana i da je ideja da se od Srba prave teroristi, a da teroristi ispadnu žrtve.

- Vučić je u UN imamo odličan govor i u njemu je rekao da su godinama unazad Srbi žrtve na KiM, da su samo oni povređeni i ubijani. Naravno, sve je to bilo argumentovano, ali je dovelo u pitanje stavove kolektivnog zapada prema Kurtiju - rekao je Karan.

Kako kaže, verovatno su ga upitali zašto i gde su ranjeni i ubijeni ALbanci, dodaje kao da je neko razmišljao da treba da ih bude.

- Izviđački dronovi i Prištine i KFOR-a znaju sve kao na tacni. Oni su znali za ovu barikadu, ali zašto je ona postavljena? Pre toga su bačene tri bombe, jurena su deca sa noževima, hapšeni Srbi... Normalno je da su se građani organizovali i napravili neku vrstu zaštite - rekao je Karan.

Dodaje da su oni videli da tu postoji neka barikada, i činjenica, bili su spremni da reaguju i napadnu Srbe preko te barikade.

