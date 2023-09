Đurić se oglasio povodom tragedije u Banjskoj: NIKADA NEĆEMO ZABORAVITI UBIJENE

Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić izjavio je danas povodom obeležavanja Dana žalosti da ubijeni u tragediji u Banjskoj na severu KiM nikada neće biti zaboravljeni.

'Danas žalimo ubijene u tragediji u Banjskoj. Nećemo zaboraviti nikada'', napisao je Đurić na svom nalogu na mreži Iks (Tviter).

Today, we mourn those murdered in the tragic events in Banjska.

We shall never forget.



Данас жалимо убијене у трагедији у Бањској.

Нећемо заборавити никада.