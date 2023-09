PREDSEDNIK VUČIĆ: Kurti sistematski uništava srpski narod - Pozivam Srbe da na miran način dobijemo šta nam pripada

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da država Srbija žali za svim ubijenim licima na Kosovu i Metohiji.

Predsednik Vučić je govoreći o izjavi Edija Rame rekao da Srbija obeležava danas Dan žalosti zbog tragičnih događaja na KiM, zbog smrti svih ljudi.

- Srbija je odredila Dan žalosti zbog tragičnih događaja na KiM, zbog smrti svih ljudi. Iz ugla Ustava Republike Srbije svi su državljani naše zemlje. Srbija ima Dan žalosti i zbog trojice ubijenih Srba i zbog ubijenog policajca. To je civilizacijska, ozbiljna i odgovorna odluka. Edi Rama nije govorio istinu. Istina je da su srpske opštine na severu KiM proglasile Dan žalosti zbog ubijenih Srba. Mi smo proglasili dan žalosti zbog svih događanja i svih ubijenih lica. Nije prvi put da Rama ne govori istinu - rekao je Vučić.

- Pokazaću vam kako izgleda to licemre kada vam neko drži pridike o evropskim vrednostima, iako se mi držimo njih. Podsetiću vas šta se desilo pre osam godina u Kumanovu, kada su albanski teroristi, pravi teroristi napali međunarodno priznatu suverenu državu Makedoniju, zemlju koja je članica UN, veoma bitan detalj. Poginulo je čak osam policajaca makedonskih. Šta se dogodilo? Tada nam ni Rama niti bilo ko iz EU nije držao pridike - rekao je Vučić i pokazao slike "državne sahrane u Prištini" 2015. godine, u uniformama UČK - izjavio je Vučić i dodao:

Prisutni su bili od Ise Mustafe, koji je sa mnom pregovarao. To je komemoracija svim Albancima ubijenim u Kumanovu. Puna hala, sve organizovano. I nikom ništa. I to nije kraj.

Vučić je zatim pokazao fotografiju spomenika Beg Rizaju.

- Ovo je Beg Rizaj, jedan od ubijenih terorista, a ovo je spomenik podignut njemu u Dečanima čuvenim. Spomenik obilazi i polaže sveće Ramuš Haradinaj. Toliko o njihovim principima, evropskoj budućnosti i svemu drugom - naglasio je Vučić.

Odvratno ono što se dešavalo u našoj javnosti

Predsednik Vučić je rekao je ono što se dešavalo u našoj javnosti odvratno.

- Najpre su govorili kako je potrebno da imamo Dan žalosti, "ali vlast to ne sme da uradi jer mora nekoga da sluša spolja". Kada je Vlada to učinila na civilizacijski, odmeren, ozbiljan i odgovoran način, onda su rekli "a koga mi to žalimo". Ako vi ne žalite nikoga, mi imamo koga da žalimo - istakao je Vučić.

Vučić ističe da Srbi koji su poginuli na KiM za njega nikada neće biti teroristi.

Ubijeni Srbi su porodični ljudi, očevi ubijene dece. Mi ćemo svoj posao u skladu sa zakonima Republike Srbije da obavimo. I to znači da ćemo se ponašati kao pravna država, da ćemo gledati, da ispitamo sve što se dogodilo, ali danas, kao što kažem, znamo mnogo više. Mi smo se zaprepastili činjenicom da je Euleks odbijen i da Euleks ćuti, da ne izdaje javno saopštenje za to da ide u operativnu akciju na sever Kosova. Tražiću da vam pokažu iz drona ubistvo policajca. Kako stvari stoje oni su postavljali barikade, a ne zamke jer je reč o ljudima koji su posle Kurtijevog terora, 10, 11 godina od Briselskog sporazuma, svakog dana od ubijanja, šikaniranja, maltretiranja Srba. Imao sam teške razgovore tada i sa Milanom Radoičićem i sa drugima i morao sam da ih razumem. Molio sam ih da se povuku tada sa barikada. Ovaj policajac je bio ranjen jer je naišao na žicu koja spaja ta vozila. Od eksploziva. Tada je došlo do razmene vatre. Ranjen je od eksploziva koji je postavljen. Mi ćemo svoj posao u skladu sa zakonima da obavimo. Ponašaćemo se kao pravna država, zaprepastili smo se činjenicom da Euleks ćuti i ne ide u operativnu akciju. Oni su zadržani u operativnoj sali gde su pratili gde se ko kreće. Čudno da svi ćute o tome. Kažu da su odbijeni od Prištine jer je Priština znala koga šalje u akciju i šta je namera prema Srbima. Odbijajući Euleks krenuli su da ubiju sve Srbe. Sad kreću sa smanjivanjem svog „herojskog dela“. Čekamo potvrdu za Mijailovića, imamo lica koja su spremna da budu zaštićeni svedoci, koji će reći da je ubijen, overen, hladnokrvno ubijen. Ja sam danas razgovarao sa njegovom suprugom, bilo mi je teško to da joj kažem. Tražili smo da ide jedan naš stručnjak na obdukciju, posebno su pravili problem oko Milenkovića, jer je za njega imamo podatak da je upucan sa oko 12 metara u trenutku kad je bacio pušku i podigao ruke. Dragan Nedeljković, jedan od najuglednijih ljudi u Zvečanu je muški to podnosio, čekaju svi da vide tela.

Predsednik Vučić je rekao i da bi tela ubijenih trebalo da sutra budu predata porodicama.

Milan Radoičić se nikad nije skrivao

Upitan gde je Milan Radoičić Vučić je rekao:

- Milan Radojičić se nikada nije skrivao i stideo ni svoje uloge. On će svakako odgvoriti pozivu nadležnih organa RS. Uveren sam da će biti saslušan, nalazi se na teritorije centralne Srbije. On nije ranjen, on je čovek koji sebe smatra borcem za slobodu, svojih drugova se nikada nije odrekao i nikada neće, ali postoje stvari i pitanja na koje će morati da odgovori. Kurtiju sam rekao da Srbi više nemaju kud, da ih je sve okrenuo protiv sebe, da neće sedati na traktor. Ne možete da opravdate ubistvo policajca, bez obzira što on nema šta da radi na severu. Ali "doterali su im cara do duvara". Kurti mrzi srpski narod, on misli da su srpski narod Rašić, Radomirović i ostali bednici koji služe svima protiv svog naroda - naglasio je Vučić.

U Poteri za Srbima bila i lica van teritorije KiM

- U sprečavanju Euleksa i poteri nisu bila samo lica sa KiM, već specijalizovana za borbu protiv Srba. Poput lica sa Preševske teritorije, poznata po krivičnim delima u Srbiji, Ti i slični plaćenici išli su u akciji. Dobro obučeni, ne preterano hrabri jer su tukli snajperima - naglasio je Vučić.

Kurti sistematski uništava srpski narod

Predsednik Vučić izjavio je večeras da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti sistematski uništava srpski narod na Kosovu i Metohiji, dodavši da Srbi na KiM prolaze kroz pakao.

- Ne možete da opravdate ubistvo policajca, bez obzira na to što taj policajac, po zakonu, nema šta da traži na severu. Nema opravdanja za to. Za to nadležni organi moraju da reaguju. Ali tim ljudima je doteralo cara do duvara. Kurti je sistematski uništavao i uništava srpski narod. On mrzi sprski narod. Misli da su srpski narod Rašić, Radomirović i ostali bednici koji služe svima protiv sopstvenog naroda - rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da ne zna šta je bila ideja Srba koji su se okupili i ušli u sukob sa takozvanom kosovskom policijom, ali je naglasio da je siguran da su išli da čuvaju svoje kuće i da se spreme za neke buduće napade.

- Godinu dana imam informacije da se ljudi spremaju na otpor. Oni to ne kriju. Oni su bili veoma razočarani time što sam ih molio da sklone barikade. Oni su bili protiv toga i meni su to zamerili. Mislim da sam time sačuvao stotine srpskih glava - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je istakao da Srbi na Kosovu i Metohiji žive drugačiji život.

- Njihove žene neko maltretira svaki dan, njihovu decu neko maltertira svaki dan, na njihovu decu neko puca - kazao je Vučić, dodavši da Srbi na KiM prolaze kroz pakao i ne mogu lepo da žive.

Pozivam Srbe da na miran način dobijemo šta nam pripada

- Godinu dana imam informaciju da se ljudi spremaju na otpor. Zamerili su mi jer sam ih pozivao da uklone barikade. Ali ti ljudi žive drugi život - njih maltretiraju i pucaju na njih - rekao je Vučić i dodao:

Pozivam Srbe da pokušamo, da se skloni Kurtijeva policija, da nam poslednja opcija bude da štitimo živote. Mir je naš interes i molim ih za to, ali razumite da ti ljudi prolaze kroz pakao.

Vučić: Lagali su sve, kome bi u Beogradu to odgovaralo - Glavni ideolog Svečlja lagao je da je ubijen i Vulinov telohranitelj, pa on je jedan dan bio u njegovom obezbeđenju pre 10 godina. Ispitujemo i pomenuti dokument. Sve što su govorili lagali su. Pokažite mi kome bi u Beogradu to odgovaralo. Ovo su iskoristili na najprljaviji način. Kada ubiju osam policajaca to je oslobodilački čin, a Srbi su teroristi i divljaci - istakao je Vučić.

Borićemo se, saznajemo sve više šta se dešavalo

- Tražićemo sve mehanizme i borićemo se. Uzdrmaće ih jer saznajemo sve više šta se sve dešavalo - naglasio je Vučić govoreći o Banjskoj.

Međunarodna zajednica da ne pritiska Beograd

Komentarišući navode da postoje dva lidera zemalja zapadnog Balkana koji su nezadovoljni politikom predsednika privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, Vučić je rekao da ne postoji niko ko veruje da Kurti želi dobro.

- Ne postoji niko ko veruje da taj čovek, sem onih koji su ruke okrvavili 90-tih baš na Kosovu ubijajući Srbiju, bombardujući Srbiju, oni koji su bili najveći podržavaoci, koji su rušili sve što su mogli da sruše – nema drugih koji misle da on želi bilo kakvo dobro - kazao je Vučić.