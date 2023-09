Vučić: Nije realno da nakon izbora SNS uđe u koaliciju sa nekim iz opozicije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da nije realno da nakon nekih narednih izbora SNS uđe u koaliciju sa partijama koje trenutno čine opoziciju.

"Ne mislim da je to realno. Verujem da SNS o tome vodi računa, da imaju dovoljno morala da se sa tim ne igraju samo da bi opstali na vlasti. Dobiješ poverenje - dobiješ. Izgubiš poverenje - izgubiš. Ako izgubi SNS poverenje i ja ću morati da postavim pitanje poverenja kao predsednik Republike jer sam bio na njihovoj listi", rekao je Vučić.

Naglasio je da će u "istoriju besčašća" ući to što je opozicija nakon tragičnih događaja u OŠ Vladislav Ribnikar, i selima Dubona i Malo Orašje pozvala na demonstracije.

"A onda su govorili 'nećemo izbore, sve ćemo na ulici', a onda su sve promenili u jednom danu i rekli 'hoćemo izbore'. Jel hoćete izbore? Evo vam izbori - nikakav problem", rekao je Vučić.

Poručio je opoziciji da ne zaboravi da je 2004, na izborima za gradonačelnika Beograda čestitao tadašnjem kandidatu Demokratske stranke Nenadu Bogdanoviću kada ga je pobedio za samo 0,3 odsto.

"Mogao sam da odugovlačim i da tražim da se 500 puta ponavljaju neki izbori. U pola 10 sam mu čestitao i rekao 'sledeći put ćete da izgubite', rekao je Vučić.

Istakao je da u politici svako mora da ima čast i poštenje.

"Dobijete izbore, narod vas želi. Jel ćete da rešite kosovsko pitanje, na pametan način. I to tako što nećete da im vodite decu u rat - nema problema, evo odmah preuzmite i to uradite. Ali što to niste uradili tad, što niste izgradili ni jednu bolnicu i zašto sad moramo to da raznosimo magnete, skenere i mamografe po celoj Srbiji", zaključio je Vučić.