PORTPALOR STEJT DEPARTMENTA: Naša poruka za Beograd i Prištinu je i dalje da se vrate dijalogu

Portparol Stejt departmenta Metju Miler izjavio je da je poruka Sjedinjenih Američkih Država za Beograd i Prištinu i dalje da se uzdrže od nasilja i vrate dijalogu uz posredovanje Evropske unije.

On je to rekao na redovnom brifingu za novinare, a na pitanje kakvu poruku Srbima na KiM prenosi to što Stejt department nije uputio poruku saučešća srpskim žrtvama, Miler je rekao da su SAD dosledno izražavali saučešće žrtvama nasilja.

"Mislim da smo prilično dosledno izražavali saučešće žrtvama nasilja u – kako u ovoj situaciji tako i širom sveta, a jedna od poruka koju smo imali za obe strane u ovom sukobu je da se uzdrže od nasilja i povratak dijalogu uz posredovanje EU. To je i dalje naša poruka", rekao je on.