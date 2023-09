Prelaz Jarinje pet dana zatvoren, pojedine porodice razdvojene

Administrativni prelaz Jarinje je već peti dan zatvoren za ulazak na Kosovo, a pojedine porodice zabrinute su jer su ostale razdvojene zbog zatvaranja prelaza.

Jedan od žitelja Leposavića, koji nije želeo da mu se spominje ime, zabrinut je za porodicu, jer je poslom u subotu morao da ode do Srbije gde je u međuvremenu našao smeštaj i čeka da se otvori prelaz Jarinje kako bi se vratio kući.

On kaže da je svakodnevno na video vezi sa porodicom i da brine, jer svi žive u Leposaviću.

- Svako veče sam sa porodicom na vezi, zabrinut sam ne znam kako da se vratim kući i zašto je samo izlaz otvoren, a ulaz zatvoren, šta to znači i kuda vodi ne znam, ali ja ću uskoro na Jarinje a verujem i drugi sesti i čekati na asfaltu. Ovo je zaista jedan geto zarobljenih ljudi kojima je samo otvoren izlaz i sam ne znam kako ću do njih? Kome smo mi šta skrivili da drže narod bukvalno u zatvoru. Obični građani, ljudi u penziji, deca, kome su oni šta krivi pa ne mogu do njih. I oni su uplašeni vidim im u očima, i oni bi došli do mene ali kako, tu žive, rade, tu nam je sve i kuća i okućnica i imanja - kazao je on.

Svakako treba napomenuti da su mnogi stanovnici sa Kosova od nedelje u Srbiji i da veliki broj njih nije mogao da se vrate svojim kućama.