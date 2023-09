Radeta: Šešelj nije dobio ništa zvanično u vezi optužnice Haškog tribunala

Potpredsednica SRS i šef tima za odbranu Vojislava Šešelja, Vjerica Radeta, rekla je danas da ni Vojislav Šešelj, a ni njegovi saradnici nisu dobili ništa zvanično u vezi optužbe za nepoštovanje suda u Hagu za koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć rekao da je stigla u srpsku ambasadu u Holandiji.

Radeta je istakla da pretpostavljaju da se na optužnici, pored Šešelja, nalaze Ljiljana Mihajlović, Ognjen Mihajlović, Miroljub Ignjatović i Miljan Damnjanović.

- Pretpostavljamo da je u pitanju potupak koji je u vezi sa objavljivanjem i širenjem poverljivih informacija, kako to oni kažu. Haški tribunal pokušava da Srbiju vrati u srednji vek, a knjige Vojislava Šešelja spale na lomači. Zato što im se ne sviđa što je on u svojim knjigama objavio ceo svoj Haški proces. Od prvog do poslednjeg dana, a tu naravno ima i tajnih podataka - tajnih za Haški tribunal - navela je Radeta.

Radeta je istakla da iz Haškog tribunala od maja 2021. godine traže da Šešelj uništi 56 svojih knjiga.

- Za Vojislava Šešelja i sve u njegovom timu to ne mogu biti tajni podaci. Postupak protiv njega je pravosnažno okončan pre osam godina. To što su oni nekada smatrali tajnom, ne može biti večita tajna - rekla je Radeta.

Radeta je dodala da su svi za koje pretpostavljaju da se na optužnici nalaze već dobijali pozive da se jave Haškom tribunalu, ali u sudu za ratne zločine u Srbiji.

- SRS, Komitet za odbranu Vojislava Šešelja i Velika Srbija sa još većim intenzitetom će raditi na izdavanju knjiga dr. Vojislava Šešelja. Približava se Sajam knjiga u oktobru i gledaćemo da bude mnogo novih naslova na radost čitalaca, a na žalost Haškog Tribunala - rekla je Radeta.

Šešelj je pravosnažnom presudom Haškog tribunala iz 2018. godine osuđen na deset godina zatvora zbog podsticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja i premeštanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci, 1992.

Šešelj je 6. maja 1992. godine održao govor u Hrtkovcima, za koji je Žalbeno veće Mehanizma za međunarodne krivične sudove, koje je naslednik nekadašnjeg Haškog tribunala, ocenilo da je značajno doprineo progonu, deportaciji i drugim nehumanim delima.

Šešelj je ostao na slobodi u Srbiji, jer je odslužio kaznu tokom boravka u pritvoru od 2003. do 2014. godine.