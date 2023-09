PREDSEDNIK VUČIĆ: Sa Blinkenom sam imao dug razgovor o Kosovu - Saglasili smo se da je potrebna DEESKALACIJA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je imao dug i nimalo lak telefonski razgovor sa američkim državnim sekretarom Entonijem Blinkenom o situaciji na Kosovu i Metohiji.

- Ima nekoliko stvari oko kojih smo se saglasili i nekoliko stvari oko kojih se nismo saglaslii. Saglasili smo se da je potrebna deeskalacija, da je potrebna značajno veća uloga KFOR-a i Srbija će tu veću i značajniju ulogu KFOR-a na KiM uvek i svakako podržati, voleli bismo da je ona čak isključiva na severu KiM, saglasili smo se i negirao sam neistine o najvišem stepenu borbene gotovosti naših snaga jer to nisam potpisao i nije tačno i nemamo ni upola toliko snaga koliko smo imali pre dva-tri meseca - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da se nisu saglasili oko prirode onoga što se dogodilo na KiM posebno vezano za kosovski suverenitet.

- Na pitanje odakle nam priče, ja to ne želim sada zbog porodica nastradalih da govorim, ali ćemo o tome jasno da govorimo i ne želim da bilo šta sakrivam i ne interesuje me šta bilo ko u svetu misli po tom pitanju jer mi imamo dokaze da je najmanje jedno, a moguće dva lica bukvalno hladnokrvno likvidirani i da nisu bili likvidirani u borbi već ranjeni, bili su u životu, predali se, a onda su hladnokrvno sa male udaljenosti likvidirani - istakao je Vučić.

Kaže da nije želeo da se saglasi da je to bila bilo kakva perfektna profesionalno urađena akcija i dodao da je postavio pitanje zašto Euleks odbijen da bude na severu.

Vučić je naveo da je američki sekretar govorio i o mogućim merama ukoliko se ne budemo ponašali na odgovarajući način.

- Ja sam rekao - vi ste velika zemlja, velika sila, vaše je da činite što mislite da morate, ja sam apsolutno protiv toga i mislim da je to vrlo loše, ali postoje stvari kojih mi moramo da se držimo, a to je pre svega istina - rekao je Vučić.

Srbija ima dokaze i goniće hladnokrvne ubice

Predsednik Vučić, komentarišući današnji upad u KBC Kosovska Mitrovica, rekao je da oni koji su to uradili imaju "kart blanš" od svojih spoljnih pomagača.

Uopšte njih ne interesuje to, oni sad mogu da rade šta hoće, zato što su dobili 'kart blanš' od svojih spoljnih savetnika, od svojih spoljnih pomagača - izjavio je Vučić.

Kako je Vučić rekao, on neće dalje da priča, dok ne prođe sve ovo, a onda će, kako kaže, da priča na sav glas, makar bio jedini u svetu, makar bio kažnjen.

Vučić je naveo da Srbija ima dokaze i da će goniti hladnokrvne ubice.

- Mi imamo dokaze, imamo i izjave, imamo i fotografije koje to potvrđuju. Tako da te priče o divnim profesionalcima i o svemu drugom koji se suprotstavljaju 'srpskom terorizmu' i tako dalje, pa to možete vi da govorite, možete da obmanjujete sebe, možete da obmanjujete svetsku javnost, mene ne možete - rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da Srbija ima dokaze i da će o tome javno govoriti.

O Milanu Radoičiću

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić, koji je danas obavestio javnost da je podneo ostavku na tu funkciju, morati da se odazove nadležnim organima, a da li će ga tužilac goniti to je pitanje za samog tužioca. "Zato što sam siguran da nadležni državni organi imaju razlog da mu postave pitanja, a šta će biti odluka tužioca, da li će da ga goni, to je pitanje za tužioca, a ne za mene. To nije pitanje za ulicu, za bilo koga, već za tužioca i druge nadležne državne organe", rekao je predsednik odgovarajući na pitanje novinara u Geozavodu da li će se Radoičić odazvati pozivu nadležnih organa u Srbiji. Predsednik je rekao da nije u potpunosti pročitao sadržaj pisma koje je danas pročitao Radoičićev punomoćnik Goran Petronijević, ali da je video suštinu. "Ako je neko mislio da će on da beži i da se krije - neće. On i momci koji su u tome učestvovali se time ponose, oni to gledaju na drugačiji način. Ja ne mislim da ima pravo bilo ko bilo koga da ubije. I zato mislim kao i za neke druge stvari, moraće neka pitanja da se postavljaju. A možda uopšte nije učestvovao u tom delu, pa će tužilac naći nešto drugo ili neće naći ništa, to je pitanje za tužioca, a ne za nas", rekao je predsednik. Vučić je rekao i da policija mora na osnovu medijskih izveštaja da prikupi određene informacije. "Zatim dolazi tužilac, pa tužilac da dodatno traži prikupljanje obaveštenja i onda donosi odluku - ide li na podizanje optužnog akta ili ne. U skladu sa tim hoće li biti optužnog akta ili ne za pet dana ili 50 dana možemo da procenjujemo šta je to što tužilac odnosno država želi da zaključi u celom procesu", rekao je predsednik.