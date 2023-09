Vučević: Mnogo nelogičnosti oko Banjske, Kfor treba da uzme kontrolu i smiri tenzije na severu

Jedini način da se smiri situacija na severu Kosova i Metohije je da se povuku policijske snage Prištine i da Kfor preuzme kontrolu, u tom slučaju sve će se smiriti i neće biti nikakvih incidenata i problema, izjavio je u intervjuu za Kosovo onlajn ministar odbrane Miloš Vučević. On je detaljno govorio o nelogičnostima prištinske verzije događaja u Banjskoj, o nameri Kurtija da terorom protera Srbe, i posebno je naglasio da je državni interes Republike Srbije očuvanje mira.

Vučević je istakao da država Srbija ni na koji način nije učestvovala u događajima u Banjskoj 24. septembra.

Čim se saznalo za događaje u Banjskoj 24. septembra odmah su krenule optužbe iz Prištine od Aljbina Kurtija i ljudi iz njegovog najbližeg okruženja na račun države Srbije. Na koji način i u kojoj meri su Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane upoznati sa detaljima tih tragičnih događaja i kako komentarišete optužbe aktuelnih kosovskih vlasti?

Mi provodimo našu istragu, kada kažem mi mislim na državu Srbiju. Naravno, imamo jedan otežavajući faktor jer nemamo faktički ili fizički pristup licu mesta i ne možemo da prikupimo sve one činjenice koje državni organi kada je određena zona pod njihovom jurisdikcijom mogu da urade. Od 1999. srpske institucije nemaju fizičku jurisdikciju nad prostorom Kosova i Metohije i u ovakvim okolnostima nije lako prikupiti sve činjenice. Tim pre sam začuđen kako neki ljudi olako daju ocene o tome šta se desilo, ko je učestvovao, nije učestvovao, a znam da raspolažu sa manje informacija od ljudi iz sektora bezbednosti koji su daleko obazriviji kod iznošenja ocena i činjenica.

Naravno, Kurti pokušava, i ne samo on, već i oni koji su u tzv. međunarodnoj zajednici, sponzori njegove politike ili politike tzv. nezavisnog Kosova, da ovo iskoriste da Srbiju etiketiraju kao sponzora onoga što oni definišu terorizmom. I nije dovoljno da se sada obračunaju samo sa Srbima sa severa Kosova i Metohije, nego da bi to dobilo legitimitet i legalitet za ono što rade, potrebno je da naprave tu konekciju između države Srbije i onoga što oni vide kao opasnost za njihovu zločinačku politiku, svakako. I akcenat im je na tome da je iz Srbije neko to sponzorisao, pomagao, učestvovao na bilo koji način. Država Srbija nije učestvovala u događajima u Banjskoj 24. septembra, a iz nekoliko razloga to možete vrlo očigledno zaključiti.

Koji su najvažniji pokazatelji toga?

Ono što je za nas krajnje upitno jeste prikupljanje dokaza, utvrđivanje činjeničnog stanja, ono što Priština zvanično plasira. Onemogućavanje porodicama ubijenih, stradalih, gotovo streljanih, i dalje da dobiju tela njihovih članova porodica. Vrlo je čudno to prikazivanje zaplenjenog naoružanja i vojne opreme - gotovo je sve neraspakovano. Obratite pažnju na jedan detalj, jedan od ubijenih Srba, koji je označen da je navodno terorista, ima zakočenu pušku. Kada pogledate sliku ubijenog Srbina, verovatno streljanog, vidite da je njegova automatska puška zakočena. Kakav je to teroristički aktivizam ili uopšte borbeni položaj. Ta puška nije bila pripremljena za pucanje, elementarna stvar. I mnogo još sitnih detalja koji bacaju mnogo sumnje ili postavljaju mnoga pitanja šta i kako se dešavalo na severu KiM u prethodnu nedelju, voleli bismo da kao država učestvujemo u prikupljanju tih činjenica, da se dozvoli našim organima da mogu uz Euleks da učestvuju u prikupljanju svega onoga što je bitno da bismo dobili celu sliku.

Šta će državni organi Srbije moći da preduzmu?

Ono što mogu da kažem ispred države Srbije, ispred Vlade Republike Srbije, mi ćemo saslušati sva lica koja su na teritoriji centralne Srbije, za koje postoji indicija da su eventualno bili na toj lokaciji, odnosno da su učestvovali u tim događajima. Naravno da je Republika Srbija osudila ubistvo albanskog policajca. To nije ništa dobro, jer ne samo da pravi bol porodici ubijenog, već pravi i političke i bezbednosne probleme za celu srpsku zajednicu i celu Srbiju. Ali isto tako Srbija ne može da ostane gluva, slepa i nema na progon i ubistva Srba, na bukvalno streljanje Srba po okolnim šumama, na pasivno držanje Kfora.

Način na koji su se Kfor i Euleks ponašali u celom događaju ostavio je brojne nedoumice i nelogičnosti. Kako to komentarišete?

Kfor kao da je posmatračka misija, a ne oružana sila. Oni imaju bazu Noting Hil koja je vrlo blizu mestu dešavanja ovih tragičnih događaja. Kako je moguće da Kfor nije ušao u tom kapacitetu ili sa dovoljnim kapacitetom i zaustavio čitav razvoj tog događaja? Zašto Euleks nije preuzeo jurisdikciju i proveo policijsku istragu, odnosno kontrolu? Ko je dozvolio da to traje satima, da lov na Srbe traje satima?

Pogledajte ono što Priština objavljuje, oni su dronovima pratili tu grupu Srba, oni su sve vreme znali šta i kako se dešava, i još nešto - kakav je to teroristički akt gde vam je sve neraspakovano, nepripremljeno za dejstvo, a kažete da su oni prvi krenuli u napad ka onome što definišite kao policija. Naši vojni eksperti su analizirali slike, bacač granata neraspakovan, odnosno nije postavljen, nije pripremljen za dejstvo. Municija u nekim kutijama, kantama, pa nisu napunjeni okviri, šaržeri, nema pripreme, nema pretpostavke da je neko bio spreman da dejstvuje. Neko je itekako pripremao ovaj scenario i mnogo toga je pred nama što treba da bude jasno utvrđeno, a sada Kurti koristi ovo kao svoj argument. Kaže, evo vidite to su kriminalne, terorističke organizacije na severu, da nastavi sa svojim akcijama, da nastavi sa pritiskom, da napravi do kraja tu atmosferu da je neodrživ život Srba na severu Kosova, da ljudi kažu 'ne možemo da živimo više ovde'. Svakoga dana ulaze oklopna vozila, specijalci pod maskama, sa dugim cevima. Upada se u kuće, u bolnice, u prodavnice, banke, hapse se ljudi, označavaju se da su teroristi i da su kriminalne grupe, da imaju pravo da urade bukvalno šta god požele samo da bi kazali Srbima 'vi niste poželjni na Kosovu i Metohiji'. To je politika koja se provodi. Nažalost, deo međunarodne zajednice je itekako nem ili je toliko glasno tih na sve ono što se dešava i fali im sada ta kopča koja bi bila idealna za sve srbomrsce - da se pokaže da je Beograd bio sponzor onoga što oni kažu da je terorizam. Onda imaju kompletan vitraž, kompletnu sliku, sve su kockice i delove namestili i rekli to je to, sada treba Srbiju kazniti, Srbe proterati sa Kosova i Metohije i jednom za svagda rešiti to pitanje.

Šta takvo ponašanje Kfora govori Srbima, da li mogu da očekuju garanciju bezbednosti za budući život na prostoru na kojem žive?

Ne opravdavajući i ne tražeći razlog koji bi mogao da vodi ka opravdanju ubistva albanskog policajca na severu, na trenutak moramo da se okrenemo uzrocima, a ne posledicama, šta su uzroci svega onoga što se desilo u nedelju na severu Kosova i Metohije. To je neformiranje Zajednice srpskih opština, odnosno nepoštovanje Briselskog sporazuma, to je smena, suspenzija komandira reona Sever ispred srpske zajednice, komandira kosovske policije, to je postavljanje lažnih, nametnutih gradonačelnika u četiri opštine na severu Kosova i Metohije, to je ta puzajuća okupacija severa Kosova i Metohije sa povećanim brojem specijalnih policajaca, sa izgradnjom baza, punktova, sa konstantnom aktivnošću onih koji po Briselskom sporazumu nemaju prava da budu na severu Kosova i Metohije - govorim o njihovim specijalnim jedinicama, dugim cevima.



Napravili su Jasenovik, Košutovo, nekoliko punktova, baza na Bistričkom mostu, na svim glavnim saobraćajnicama. Oni su bukvalno svako mesto na severu Kosova i Metohije na neki način okupirali, odnosno stavili pod njihovu fizičku kontrolu i nametnuli monopol fizičke prinude od strane njihovih jedinica, njihovog ljudstva, koje nije sa severa Kosova i Metohije i koje ne sme da bude tamo po Briselskom sporazumu, koji je garantovan od EU, od međunarodne zajednice, do toga da su postavili tzv. gradonačelnike u četiri opštine na severu Kosova i Metohije, koje dovode oklopnim vozilima na posao ili ne smeju da napuste po dve, tri nedelje kancelariju. Zamislite ljudi kakav je to posao. Kome ste vi gradonačelnik?



Sve to je niz koji nas vodi, nažalost, ka onome što se desilo u nedelju 24. septembra i o tome je predsednik Vučić upozoravao, govorio, pričao, ne samo u Ujedninjenim nacijama pre nekoliko dana, već na svim rundama dijaloga, u svim susretima sa međunarodnim predstavnicima, sa svim diplomatama. Srbija priča o tome, Srbija je upozoravala, to nas vodi ka tome - to je politika koja vodi u eskalaciju, a ne deeskalaciju. To je politika koja vodi do potpunog ludila jer Kurti nema šta da izgubi, on želi rat, sukobe, on želi da uvuče Srbiju u sukob, ne sa tim njegovim parajediniciama i tzv. policijom, nego pre svega sa NATO paktom.

Mi smo veoma nezadovoljni reakcijom Kfora, Kfor je morao da preuzme kontrolu nad tim lokalitetom i da zaustavi svaki sukob. Imao je kapacitet, ima legitimitet, pravni osnov i instaliran je kao misija koja mora da kontroliše situaciju na terenu i da se stara o bezbednosti. Kada su videli da se situacija pogoršava, da ima pucanja, ubistava, kada se vidi velika količina oružja kako svi tvrde, zar to nije poziv za Kfor da preuzme kontrolu. Pa gde je Euleks da sprovede istragu, pa šta je misija Euleksa? Da stoje sa strane dok Kosovska policija vršlja? Dva pripadnika stoje sa strane ili ne smeju ni da dođu na sever Kosova jer im Priština to ne da.

Šta je svrha Euleksa, šta je svrha Kfora? Da se čuje sa Vojskom Srbije i pita šta se dešava u Kopnenoj zoni bezbednosti ili sa naše strane administrativne linije? Ne, vi ste morali da budete prvi odgovor na takvu situaciju.

Šta kažu u Kforu?

Nema odgovora - to su isprazno tehnički odgovori, da Kosovska policija ima prava da reaguje, teroristički napad. Manje više isto što Kurtiju ide u prilog i što deo medija u Beogradu, nažalost, promoviše. Nažalost, jer imate deo medija u Beogradu koji su najveći promoteri i oni koji prenose sve ono što pišu Kurtijevi mediji ili ono što Kurti izjavi. Brže dođe u Beograd nego na neke prištinske medije.

Iskreno se divim srpskom življu na Kosovu i Metohiji, to je očigledno narod koji je preskočio sve te granice, koje svako od nas ima, i rekao da po svaku cenu želi tamo da ostane. Naši ljudi koji su danas tamo, su spremni na sve da bi ostali na svom prostoru, na svojim ognjištima i mi ne smemo dozvoliti to fabrikovanje i etiketiranje celog jednog naroda i tih naših ljudi da su teroristi, da su to neke terorističke ćelije, da smo mi neke kriminalne bande jer ako uđemo u taj narativ to je samouništenje jednog naroda i jedne države.

U oktobru na čelo Kfora dolazi turska komanda, a znamo da je Turska glavni sponzor Kosova i pomaže u velikoj meri naoružavanje i jačanje kosovskih oružanih snaga. Koliko će to uticati na dalju uloga Kfora?

Da budemo fer, manje - više sve zemlje kontributori u Kforu su na neki način pokrovitelji kosovske nezavisnosti, ogromna većina od njih.

Dolazi komandant Kfora iz Turske, mi smo imali komunikaciju sa turskim Ministarstvom odbrane, turskom državom, da uspostavimo te linije komunikacije. Hajde da vidimo kako će se to dalje razvijati - da li je to za nas lagodno i lagano, nije svakako, ima i mnogo simbolike, ima mnogo stvari koje se istorijski ponavljaju, da li je to slučajno ili nije, neka svako zaključi.

Turska jeste jedan od većih sponzora naoružavanja i opremanja tzv. Kosovskih snaga bezbednosti i promoter ili sponzor tranformacije KBS u ono što oni sutra vide kao vojsku Kosova, novoalbansku vojsku. To 'kosovski' kada kažu, pa to je čisto albanska priča, da se ne lažemo. To što nađu jednog Roma i jednog Bošnjaka i jednog kvazi Srbina, to je sve albanska komponenta, albanska priča. Oni pokušavaju da naprave novu albansku državu, politika Kurtija je da napravi veliku Albaniju, nije njegova politika samo nezavisno Kosovo, pošto to očigledno većina Srba isto ne može da prepozna. Njegova politika vodi ka ujedinjenju svih albanskih teritorija. On to i ne krije, on tako svuda nastupa. Ljudi, treba poslušati samo što on govori i šta čini. Sve je vrlo jasno, nema mistično ili sakriveno, kod njega je sve transparentno.

Mi smo u ovom trenutku sveli na minimum komunikaciju sa Kforom na taj tehnički nivo koji mora da postoji. Mi očekujemo da Kfor preuzme kontrolu na severu Kosova i Metohije. Mislimo da je jedino moguće da smirimo situaciju na severu Kosova i Metohije da se povuku policijske snage Prištine i da Kfor preuzme kontrolu na severu. Videćete da će se sve smiriti i da neće biti nikakvih incidenata i problema. Srpska zajednica, Srbi nemaju problem sa Kforom i sa tim da oni kontrolišu pitanje bezbednosti na severu i vidim da je prethodnih dana bilo nekih inicijativa, ideja, čak je i premijer Albanije izašao sa takvom nekom porukom. Na stranu što se mi sa Albanijom u mnogo čemu razlikujemo po pitanju pozicije, statusa, sudbine Kosova i Metohije, ali to bi moglo da bude put ka smirivanju strasti tako da mi imamo interes da sarađujemo sa Kforom i nezadovoljni smo reakcijom Kfora u nedelju. Mislimo da je morao biti daleko agilniji, daleko aktivniji i da je pre svega trebalo da spreči lov na Srbe koji se odvijao i tog dana, ali nažalost koji se i danas odvija.

I sada dok mi razgovaramo u Ministarstvu odbrane, na severu Kosova i Metohije traje neka od akcija u nizu albanske policije protiv srpske zajednice.

Kakva je procena trenutnog rizika od daljeg rasplamsavanja tenzija?

Visoka.

Da li postoji opasnost od nekontrolisanog širenja incidenata zbog čega bi možda i Vojska Srbije bila primorana na delovanje?

Naš nacionalni interes, srpski, državni interes Republike Srbije je da čuvamo mir. Mi u miru pobeđujemo, a u sukobu možemo samo da gubimo. Postoje crvene linije i da ne ponavljam sve što je predsednik Republike rekao. Vrlo je jasna poruka države Srbije - nikada nećemo priznati Kosovo kao nezavisnu državu, sve ovo što rade neće dovesti do toga da Srbija politički kapitulira i verujem da ove tragične događaje, sve probleme koje imamo, možda treba da vidimo kao momenat za još jače političko ujedinjenje za političku borbu za prava Srba na Kosovu i Metohiji, za opstanak Srbije na Kosovu i Metohiji, za opstanak Srbije. Da ne odemo svi u kukanje i jadikovanje, da ne tražimo večito nekog krivca, da se ne podelimo u dve ekstremne kolone - jedne od onih koji misle da sada treba od svega odustati i predati se, a druge koja misli da sada treba da otpočnemo treći svetski rat, nego da čvrsto politički verujemo u mir, tvrdo politički branimo srpsku politiku, srpski narod na KiM i celu našu otadžbinu Srbiju.

Nije ovo momenat da se neko pokoleba, nije ovo momenat kada treba da budemo obeshrabreni, ovo nije momenat za defetizam, ovo je momenat za političku mobilizaciju, za jačanje, jedinstvo, za snažnu političku borbu za srpske nacionalne interese, za interese našeg naroda na KiM.

Kako ocenjujete stepen pripremljenosti Vojske Srbije u ovom trentuku za sve zadatke i izazove koji bi eventualno mogli biti stavljeni pred nju i koliko je to značajno sa stanovišta odvraćanje neprijateljskog delovanja?

Vojska Srbija je spremna da odgovori na sve zadatke koje državno rukovodstvo stavi pred nju i nema sumnje da VS i u ljudskom faktoru i opremi i naoružavanju je obučena, opremljena za sve zadatke koji mogu biti stavljeni pred oružanu silu jedne države. Naravno da ovo što nam se dešavalo i što nam se dešava nas opominje i ukazuje da mi neke procese moramo još brže da završimo, da još snažnije moramo da idemo u jačanje odbrambenih kapaciteta naše države, da još brže provedemo one procese u kojima smo i još pažljivije i brižljivije nabavljamo sve ono što je potrebno da bi čuvali svoju nezavisnost, da bi čuvali svoju državu. Ponosan sam na to što smo uz pomoć predsednika i Vlade juče potpisali rekordan ugovor za nabavku naoružavanja i modernizaciju naoružanja i opreme za srpsku vojsku, 13,5 milijarde je juče potpisan ugovor, a i iz inostranstva ugovaramo i naručili smo ozbiljne, složene borbene sistemi koji se ne proizvode u Srbiji.

Sve ono što se dešavalo i oko manastira Banjska, i na severu Kosova i Metohije isto je opomena, ali moramo da razumemo kakve su okolnosti i šta nas okružuje, šta radi Priština, kakvo naoružavanje imaju, kakvu opremu, sa čim se suočavamo ne samo sa političkog, već i sa bezbednosnog aspekta. Nemamo prava da budemo obeshrabreni, da budemo malodušni, ovo mora biti uzbuna za političku mobilizaciju, ovo mora biti poziv da se u miru još snažnije politički borimo za prava našeg naroda i za državne i nacionalne interese države Srbije.

