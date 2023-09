Grenel: Blinken i Salivan plasirali lažne informacije o srpskim vojnicima

Bivši specijalni izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel optužio je danas američkog državnog sekretara Entonija Blinkena i savetnika za nacionalnu bezbednost Džejka Salivena da su plasirali lažne informacije o raspoređivanju srpskih vojnika na administrativnim prelazima sa KiM, i istakao da postoji smanjenje, a ne nagomilavanje broja vojnika.

"Saliven i Blinken su juče plasirali lažne informacije o srpskim trupama na granici sa Kosovom. Oni su tako van dodira sa Balkanom", naveo je Grenel na društvenoj mreži X (Tviter).

Ukazao je da je prošle godine bilo 14.000 srpskih vojnika, da ih je danas 7.500, a do ponedeljka će, kako je naveo, biti 4.000 na administrativnim prelazima.

Grenel je upitao zašto je administracija predsednika SAD Džozefa Bajdena lagala o nagomilavanju vojnika.

"To je smanjenje", naveo je Grenel.

Upitao je i zbog čega je Bela kuća postavila 3. juna crvenu liniju za premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i potom mu „dozvolila da pređe liniju bez posledica”.

"Slabost izaziva haos", zaključio je Grenel.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u petak da je imao dug telefonski razgovor o situaciji na KiM sa Blinkenom, koji nije bio lak, i istakao da je negirao neistine o najvišem stepenu borbene gotovosti srpskih snaga.

Kako je saopštila Bela kuća, Salivan je, tokom razgovora sa Kurtijem, izrazio zabrinutost „zbog mobilizacije srpske vojske” u blizini administrativne linije sa KiM i istakao da jedino dijalog garantuje dugoročno rešenje, prenosi Tanjug.

Yikes. @JakeSullivan46 and @SecBlinken yesterday pushed phony information about Serb troops on the border with Kosovo.



They are so out of touch with the Balkans.



Last year, there were 14k troops, today there are 7,500 troops and by Monday there will be 4k Serb troops on the…