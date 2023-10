ŽIVOTI SRBA NE VREDE MANJE OD DRUGIH! Vučić: Nećemo se umiriti dok se ne sazna istina, ne interesuje me ko će da vrši pritiske

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima na svom Instagram profilu video porukom.

Vučić je, između ostalog, ponovo istakao da Srbija poseduje dokaze da je najmanje jedan od ubijenih Srba na Kosmetu stradao tako što je zverski ubijen.

- Ti pokušaji da ćutimo na to kako su ubijeni neki od Srba nisu uspeli i neće proći i zato vas obaveštavam da u roku od 24 sata ćete to moći da čujete i vidite. Mi imamo iskaze očevidaca, ljudi koji su bili na licu mesta i videli kako i na koji način su, najmanje jedan ranjeni čovek, ubijen, zverski. I Srbija se neće umiriti dok se ne sazna puna istina, jer životi Srba ne vrede manji od drugih. I ne interesuje me ko će i kolike pritiske da vrši, kao što me ne interesuje ni to kako i na koji način misle da povrede Srbiju svojim lažima, i u regionu, i u delu zapadnih medija - poručio je predsednik.

Celu poruku Vučića pogledajte u priloženom snimku:

