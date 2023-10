PETRONIJEVIĆ: Nema osnova za pokretnje procedure protiv Radoičića (VIDEO)

Advokat Goran Petronijević, punomoćnik Milana Radoičića, poručio je da, nakon što je bivši potpredsednik Srpske liste juče u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije u svojstvu građanina dao izjavu o dešavanjima u Banjskoj od 24. septembra, veruje da nema osnova za pokretanje bilo kakve procedure protiv njega.

Petronijević podseća da se Radoičić juče odazvao pozivu državnih organa Srbije i dao izjavu o dešavanjima u Banjskoj, tokom kojih su stradala trojica Srba i albanski policajac.

- Nakon izjave koju je Radoičić dao u svojstvu građanina, ili će uslediti nekakva procedura ili ne, to ne zavisi od nas, već od policije, Tužilaštva. Iskreno se nadam da do toga neće doći jer za to nema ni osnova. Oni nisu otišli na teritoriju neke druge države, oni su bili na teritoriji svoje države, na teritoriji svojih kuća, opština. Dakle, nikako se ne može tretirati na onaj način na koji su se tretirali pripadnici nekakvih organizacija sa Kosova i Metohiju koji su odlazili u Makedoniji u tamo pravili raznorazne probleme. Oni su ljudi koji su pokušali da se vrate svojim kućama, i ništa više - objasnio je Petronijević.



On još jednom ističe da nema osnova za pokretanje istrage, ali da zbog pritisaka na državu Srbiju sa svih strana, ne isključuje ni to.

- Ipak imajući u vidu status našeg pravosuđa, policije, države, pritisaka koji dolaze sa svih strana, to ne bi moglo da se isključi. Radoičić će u svakom slučaju biti dostupan državnim organima, tu neće biti problema - poručio je Petronijević.



Petronijević je u ime Radoičića u petak pročitao obraćanje javnosti bivšeg potpredsednika Srpske liste u kojem je naveo da o svom dolasku na sever Kosova 24. septembra nije obavestio nikoga, uključujući i Beograd i da je spreman da se odazove pozivu nadležnih organa. Radoičić je naveo da je zajedno sa svojim sunarodnicima došao u Banjsku da ohrabri Srbe u pružanju otpora Kurtijevom režimu i da nisu nikakvi teroristi, već borci za slobodu.

