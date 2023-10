GRENEL: Zašto izveštači iz Bele kuće dozvoljavaju Salivanu i Kirbiju da plasiraju lažne informacije o srpskim trupama na KiM?

Bivši izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel upitao je zašto izveštači iz Bele kuće dozvoljavaju savetniku za nacionalnu bezbednost SAD Džejku Salivanu i koordinatoru za strateške komunikacije u Savetu za nacionalnu bezbednost Džonu Kirbiju da "lažu o gomilanju srpskih trupa u blizini KiM".

Koordinator za strateške komunikacije u Savetu za nacionalnu bezbednost SAD Džon Kirbi izrazio je zabrinutost Vašingtona zbog, kako je rekao, „velikog razmeštanja“ srpskih trupa duž granice i pozvao Srbiju da povuče svoje snage sa granice sa Kosovom.

Kako je ranije saopštila Bela kuća, Salivan je, tokom razgovora sa premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem, izrazio zabrinutost "zbog mobilizacije srpske vojske" u blizini administrativne linije sa tzv. Kosovom i istakao da jedino dijalog garantuje dugoročno rešenje.

Why is the White House press corps allowing @JakeSullivan46 and John Kirby to lie about Kosovo-Serbia troop buildup?https://t.co/gI7bTzt8Bx @ksenijapavlovic