TERZIĆ: ZDRAVKO PONOŠ I ALJBIN KURTI SU NA ISTOM ZADATKU

Miloš Terzić, član Predsedništva Srpske napredne stranke kaže da NATO sluga Zdravko Ponoš poziva deklarisane autošoviniste i proverene lopuže i zdesna i sleva da se ujedine u jednu veliku antisrpsku koaliciju. Poziva, sve one koje ujedinjuje samo krađa narodnih para i mržnja prema Aleksandru Vučiću, a jedini cilj im je nasilan dolazak na vlast i to putem obojene revolucije, kako bi uz podršku stranaca, konačno završili sa pitanjem KiM i kako bi utabali stazu kosovsko-metohijske nezavisnosti, što su pokušali da urade do 2012. godine.

Kako kaže, I kako su krenuli sigurno bi uspeli u tome i od Kosova i Metohije napravili još jednog komšiju po uzoru na ono što su uradili u Crnoj Gori, ali ih je u tom naumu sprečio narod i Aleksandar Vučić koji ih je zauvek oterao na smetlište političke i društvene scene gde je Ponošu i celoj lopovskoj ekipi iz bivšeg režima mesto. Upravo je Aleksandar Vučić pitanje KiM vratio u žižu javnosti i jasno poručio svima da Srbija nikada neće priznati lažnu državu i da nikada nećemo odustati od borbe za naš narod.

Svaka reč koju izgovori Zdravko Ponoš jasan je pokazatelj da su on i Aljbin Kurti na istom zadatku.

I jednog i drugog promovišu "mediji" iz Hrvatske koji su pod kontrolom tajkuna iz BG i osvedočenih progonitelja Srbije.

- Naravno, zajednički cilj im je rušenje Vučića kako bi oslabili srpski nacionalni korpus na KiM i kako bi našu zemlju bacili na kolena - dodaje on.

Kako dodaje, nije nikada Zdravko Ponoš bio toliko ažuran u osudi nasilja koje svakodnevno nad Srbima sprovodi režim u Prištini, već se skrivao u mišiju rupu kada je pripadnik nelegalnog "KBS"-a, upucao srpsku decu u Štrpcu. I tada i sada se ponašao kao pešadinac Aljbina Kurtija, baš onako kako to od njega zahtevaju njegovi mentori.

- Što se tiče pregovora sa EU, dvanaest godina, koliko su bili na vlasti, nisu otvorili nijedno poglavlje u pregovorima, a pritom su nemo posmatrali pogrom i etničko čišćenje srpskog naroda sa KiM. Zadatak NATO generala Ponoša u to vreme je bio da uništava srpsku vojsku i da Hagu u kesama i bez naloga isporuči svakog časnog vojnika koji je branio i koji se borio za našu državu - kaže Terzić, pa dodaje:

A što se pitanja KiM tiče, sve je ovo već viđeno i ispričano od strane dosovskog kadra kakav je Zdravko Ponoš, jer su isto tako svi zajedno posle petooktobarske obojene revolucije lagali narod da je pitanje KiM jedno "malo demokratsko pitanje" i da će se rešiti u skladu sa srpskim interesima, samo da sruše Miloševića i da ih stranci nasilnim putem dovedu na vlast uz pomoć stranih obaveštajnih službi.

- Cilj im je i danas isti, ali za Srbiju pod vođstvom i liderstvom Aleksandra Vučića nema predaje, a to znači da ćemo nastaviti beskompromisnu borbu za srpske nacionalne vrednosti na KiM i da se nikada nećemo povlačiti pred najgorima, koji su nam razorili zemlju, došli na vlast bez političke volje naroda i doveli je na rub propasti, a jedan od njih je upravo lažni srpski, a pravi NATO general Zdravko Ponoš - zaključuje Terzić.

