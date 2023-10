EKSKLUZIVNO NA TV PINK! U okviru emisije 'HIT TVIT' prikazan snimak svedoka ubistva Srbina na severu Kosova i Metohije: Mijailovića streljali u šumi!

Večeras, u okviru emisije "Hit Tvit" pogledajte ekskluzivan snimak svedoka ubistva Srbina na severu Kosova i Metohije.

EKSKLUZIVNI SNIMAK SVEDOKA UBISTVA SRBINA NA SEVERU KiM

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Gosti voditeljke Verice Bradić u večerašnjem "Hit tvitu" su Goran Petronijević, advokat Milana Radoičića, Milorad Vučelić, glavni i odgovorni urednik lista ''Novosti'' i Dalibor Jevtić podpredsednik Srpske liste.

Jevtić kaže da ono što se dogodilo, jeste velika tragedija. Kako kaže, kada god neko izgubi život, to jeste tragedija, a ona ne sme da se posmatra iz ugla onoga što se desilo pre sedam dana u Banjskoj. Pitanje je, kaže, kako je došlo do toga.

- Setimo se kada su ranili Sofronijevića, vi ste i tada mogli da čujete kako se ti ljudi na severu KiM osećaju... Koliko je ta čitava siituacija na ivici sukoba. Mislim da smo i predsednik Vučić, i Petković, moje kolege i ja iz Srpske liste skoro 200 puta javno upozoravali međunarodnu zajednicu na opasnost svega što radi režim u Prištini - priča Jevtić.

Kako je naveo, mora da se uradi sve, kako bi sprečili neku novu tragediju.

- I mi smo trebali više da slušamo ono što Vučić ima da nam kaže, u situacijama kada su okolnosti bile takve da nismo dobro razumeli poziciju zvaničnog Beograda - rekao je Jevtić.

Jevtić kaže da je prvi put čuo snimak, i da ne zna o kome se radi.

- U tim situacijama kada dolazi do oružanog sukoba, to treba da definiše pravo. Zato insitiramo na međunarodnoj istrazi. Ne bih da podvlačim crtu, ali imali smo slične događaje, i znamo kako se tada reagovalo - dodao je Jevtić.

Petronijević kaže da je u pitanju egzekucija, i to je nešto što je teško krivično delo, na šta policija Kosova mora da odgovori na adekvatan način.

- U krivičnom pravu ima segment, gde takve detalje može da da lice koje je bilo na licu mesta. Ovaj snimak je kratak, verujem da ova osoba ima mnogo više da priča. Ono u šta sumnjam je ono što se desilo u nastavku, kada je u pitanju predaja ostataka - navodi Petronijević.

Nisu dozvolili mnoge stvari, a sada je jasno zašro se sve to radi, rekao je Petronijević.

- Bez obzira da li je on bio u uniformi, da je imao oružje, on tog trenutka prestaje da bude neprijatelj - kaže on.

Petronijević se dotakao i svog klijenta Radoičića, istakavši da opcija A. može da bude da se ne vodi nikakav postupak, dok je opcija B. da se ovaj izveštaj pošalje nadležnima, za šta može biti pokrenut postupak.

- Možemo imati naređenje tužilaštva, pretres, provođenje, uzimanje dalje izjave, i krivična prijava. I iza toga, nakon procedure u tužilašto, onda se odlučuje šta dalje. Ukoliko postupak krene, on će ići svojim tokom - priča Petronijević.

Kako kaže, Radoičić može da odgovara za to što je posedovao oružje, koje se ne može koristiti u svrhu fizičkih lica.

- Ja ne vidim drugu mogućnost, osim te, da odgovara - priča on, dodajući da je on za sada Radoičićev punomoćnik.

PREDLOG BROJ JEDAN - BANJSKA I PRIZNANJE RADOIČIĆA

Petronijević kaže da jedan deo našeg društva u svakom tragičnom događaju traži priliku za politizaciju.

- Ovo je događaj o kom treba da se misli trezveno. Mnogo je sada otvoreno novih procesa, i skloni smo da u kafani, na ulici možemo da dajemo sudove, i to je neka naša osobina. Svi mogu da sastave reprezentaciju, atomnsku bombu... Ono što je opasnije je istupanje javnih ličnosti, jer sve to dovodi do jedne vrste ometanja svega što nas očekuje u ovoj fazi - kaže on.

Jevtić kaže da Srpska lista oduvek smatra da se kroz političku borbu vodi diplomatijom.

- To treba da budu osnovna ljudska prava Srba koji žive na prostoru KiM. On nikoga nije obavestio, i svakako da je on samim tim već dao odgovor na neka pitanja koja su se postavljala. Ono što jeste činjenica je to da Radoičić uživa veliki poštovanje Srba na KiM. Uživa i danas. Mnogo je primera koliko je pomagao ljudima... I sada će ljudi biti skloni da govore na drugačiji način. Samim tim, što je izašao pred javnost, pokazao je jasno da je odluka a bila ne politička već njegova - rekao je Petronijević.

To su porodični ljudi, dovedeni u bezizlaznu situaciju, kaže Jevtić.

- Ono što je rekao kroz saopštenje dalo je odgovore na mnoga pitanja. Sada imamo insistiranje Prištine da je Vučić i Srbija odgovorna... Ono što ne razumem jeste da u Beogradu ima sličnih glasova i tonova. Ako neko želi da napreduje tako što napada sopstvenu državu, ti ljudi nisu svesni štete koju nanose - rekao je on.

Jevtić kaže da manastir Banjska nije izabran slučajno. Njima je, kaže potrebno to, znajući da je SPC jedan od uzroka opstanka Srba na prostoru KiM i taj alibi da se kriminalizuje i crkva.

- Ljudi su na brojnim sastancima rekli da ako politika i diplomatoija ne daju rezultate, da će oni morati da se brane. Mi smo smirivali, i kada su bili protesti, kada su ljudi tražili da se drugačije deluje, mi smo se borili za diplomatiju. Inistirali na razgovorima. Zato kaže da ova tragedija ne sme da se gleda iz ugla onog dana. To je posledica svega što smo trpeli - dodao je Jevtić.

Naš život je bio težak do nedelje, 24. septembra, a on je nakon toga još teži, oseća se napetost.

Vučelić se dotakao izveštavanja dela medija, koji su pretežno opozicioni, navodeći da u reakcijama vidimo da se Kosovo podrazumeva kao nezavisna država, i to je permanentan proces.

- Taj sistem se nameće kao objektivno informisanje, i u svakoj informaciji se to vidi kao pogodna prilika za svrgavanje Vučića. Mi smo sad pod teretom svega šro se desilo. Početak ovoga jeste nepoštovanje svih mogućih međunarodnih dokumenata. Te stvari postoje u svetu da štite male i nejake - kaže Vučelić.

Imamo dugotrajan proces nepoštiovanja, sa svim elementima terora, kao i upornog insistiranja Vučića u razgovorima za mir i normalan odnos.

- Ovde je ceo problem da se prikaže Srpska lista kao kriminalna. To imamo i u Beogradu... Srpska lista želi da se pokaže kao političko krilo terorističke organizacije. MI vidimo da ovde nema reči o terorizmu itd. - kaže on.

Vučelić kaže da je Kurti ovoga puta preterao, a uspeo je u svemu, jer je imao podršku velikog dela zapada.

Vučelić je dodao da je za njih, svaki naš argument neosnovan. Kako navodi, da je nekom cilj da se dođe do istine, njemu bi bilo važno i to što je neko nastradao.

- Jednostavno potpuno i očigledno zamagljuju svaki pogled. Da se desilo nešto obratno, videli bi onda. Pucaju na dete, deeskalacija, pucaju na Srbina, deeskalacija. Stalno nasilne simetrije. I žrtva i dželat, i žrtva i ubica. Sistemski se sve to primenjuje. Kako se nešto pomene, "evo srpske krivice" ili deeskalacija, mir, stabilnost... - kaže Vučelić.

Mi stalno biramo kada je početak nečega, ali vreme je da počnemo od toga da je Rezolucija 1244 bio uslov prekida rata, navodi Vučelić.

Ispašće da je to zbir slučajnosti, što nije, dodao je potom.

Bivši gradonačelnik Zvečana i zamenik direktora KBC Kosovska Mitrovica Dragiša Milović se uključio u emisiju Hit tvit gde je rekao da si svi pod utiskom snimka koji je večeras emitovan na TV Pink.

- Zabrinuti smo za našu perspektivu, ova tortura traje od 1999. godine, i ona dostiže vrhunac sa dolaskom Aljbina Kurtija na vlast, i dok sada pričamo vrši se pretres u stanu Lazara Janićijevića. I u danima žalosti se hapse Srbi. Njih 15 je upalo u bolnički krug, razbijali su prostorije vešeraja i kotlarnice. Na pitanje mene i Eleka, policajac nije hteo da razgovara na srpskom, onda je došao komandir i rekao je da od suda imaju nalog. Sve je ostavilo velikog traga na psihu pacijenata. Ja sam i tada ponovio kako će naši hirurzi ući u operativne sale. Iskreno se nadamo da će oni koji su zauduženi za bezbednost, Eulex, Kfor, Umnik, da krenu da ispunjavaju svoj mandat koji je po rezoluciji 1244 - kaže on.

On je dodao da je i dalje problem sa nabavkom lekova, što mesecima traje.

- Trošimo poslednje rezerve, upozoravali smo nadležne. UNICEF je dolazio, deca nisu primila vakcine, preti nam humanitarna katastrofa. Ovde imamo dvostruke aršine, jedna su prava za Albance, druga za Srbe - rekao je on.

Očekujemo da se otvore prelazi, da dobijemo lekove. Sve što se dešava ovih dana, sve otežava situaciju, oni žele da dignemo ruke, da nemamo perspektivu, i to je politika Aljbina Kurtija, dodao je on, i zaključio:

Sav stres ostavlja posledice, i pacijenti traže podršku i pomoć od psihijatra, i verujem da će se ovo ludilo zaustaviti. Nadam se da će se ova Rezolucija poštovati, jer u njoj stoji da se svi vrate svojim kućama i domovima i niko o tome ne priča. Mi sve teško doživljavamo! - rekao je on.

PREDLOG BROJ DVA - Ministar Vučević: Kurti pokazuje da želi rat

Petronijević je istakao da za događaj koji se desio u Banjskoj, mora da bude pod nadležnošću organa.

- Jedva stvar koju nisam pomenuo malopre, jeste ta, da je policajac stradao od eksplozivne naprade, a u javnosti se priča da je ubijen. Nisu do kraja priznali da je to nesreća. On je naišao na žicu. Eksplozivna naprava je bila namenjena građevinskom mašini kojom se uklanjaju prepreke tog tipa. On je nesrećno, ili je gurnut da demontira to - rekao je Petronijević.

Nikog nije niko upucao tu, dodao je Petronijević.

- Međunarodni faktor je u svemu imao potpaljivačku ulogu. Oni su trebali da urade sve što se kaže rezolucijom 1244. Trebalo je da se pokuša da se to deeskalira, a ne da se kosovskoj policiji daju podaci. To liči na provincijske policajce koji skidaju šapke, pa čekaju da se dobro istuku pa onda počiste - rekao je Petronijević.

Jevtić dodaje da je nezahvalno da on lično govori o tome ko je odavao podatke. Kako kaže, svako ima svoju teoriju.

- Ne bih ulazio u to... Vreme će dati odgovore na mnoga potanja. Pa i na pitanje šta se zaista desilo. Nezahvalno je da sada dajemo ocene i odgovore - kaže on.

Govoreći o navodima da je u sve umešana Rusija, Vučelić kaže da je nemoguće da Rusija učestvuje, jer ova akcija ne bi bila kakva je zaista.

- Sve stavljaju u isti koš, pate, plate, isele... Da ne slutim na zlo, mi smo imali sa Umproforom iskustvo. Kfor je nadležan za to - pbjašnjava on.

Vučiću i Srbiji ovo ne odgovara i to je evidentno. Priča o Vučiću dolazi iz opsesije koja i domaćem opozicionom delovanju, kao i međunarodnom je svojstveno, kaže Vučelić.

- Mi stalno slušamo šta je vojska, šta su organi, a nikada se ne čuje stav onoga ko napada.

PREDLOG BROJ TRI - Vučićev razgovor sa Entonijem Blinkenom

Petronijević ističe da je u modi Rusofibija, i to što se sada radi je vrsta spinovanja nečega za šta se ne zna kakva će konačna odluka biti.

- Oni ne čekaju, oni imaju korak ispred, i traže kaznene mere bez ibzira na to šta se dogodilo - rekao je on.

Računajte da će učiniti sve, upotrebiti medije, spinovanje, laži i ostale modele kojima se koriste, rekao je Petronijević.

- Ljudski život je neprikosnoven, to je ljudsko pravo iznad svih prava, i niko nema pravo da ga oduzme - rekao je Petronijević.

Autor: