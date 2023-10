Večeras, u okviru emisije "Hit Tvit" pogledajte ekskluzivan snimak svedoka ubistva Srbina na severu Kosova i Metohije.

EKSKLUZIVNI SNIMAK SVEDOKA UBISTVA SRBINA NA KiM

Gosti voditeljke Verice Bradić su Goran Petronijević, advokat Milana Radoičića, Milorad Vučelić, glavni i odgovorni urednik Novosti i Dalibor Jeftić podpredsednik Srpske liste.

Jeftić kaže da ono što se dogodilo, jeste velika tragedija. Kako kaže, kada god neko izgubi život, to jeste tragedija, a ona ne sme da se posmatra iz ugla onoga što se desilo pre sedam dana u Banjskoj. Pitanje je, kaže, kako je došlo do toga.

- Setimo se kada su ranili Sofronijevića, vi ste i tada mogli da čujete kako se ti ljudi na severu KiM osećaju... Koliko je ta čitava siituacija na ivici sukoba. Mislim da smo i predsednik Vučić, i Petković, moje kolege i ja iz Srpske liste skoro 200 puta javno upozoravali međunarodnu zajednicu na opasnost svega što radi režim u Prištini - priča Jeftić.

Kako je naveo, mora da se uradi sve, kako bi sprečili neku novu tragediju.

- I mi smo trebali više da slušamo ono što Vučić ima da nam kaže, u situacijama kada su okolnosti bile takve da nismo dobro razumeli poziciju zvaničnog Beograda - rekao je Jeftić.

Jeftić kaže da je prvi put čuo snimak, i da ne zna o kome se radi.

- U tim situacijama kada dolazi do oružanog sukoba, to treba da definiše pravo. Zato insitiramo na međunarodnoj istrazi. Ne bih da podvlačim crtu, ali imali smo slične događaje, i znamo kako se tada reagovalo - dodao je Jeftić.

Petronijević kaže da je u pitanju egzekucija, i to je nešto što je teško krivično delo, na šta policija Kosova mora da odgovori na adekvatan način.

- U krivičnom pravu ima segment, gde takve detalje može da da lice koje je bilo na licu mesta. Ovaj snimak je kratak, verujem da ova osoba ima mnogo više da priča. Ono u šta sumnjam je ono što se desilo u nastavku, kada je u pitanju predaja ostataka - navodi Petronijević.

Nisu dozvolili mnoge stvari, a sada je jasno zašro se sve to radi, rekao je Petronijević.

- Bez obzira da li je on bio u uniformi, da je imao oružje, on tog trenutka prestaje da bude neprijatelj - kaže on.

