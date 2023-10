GRENEL ZGRANUT: Osmanijeva tvrdi da Priština ne mora da ispuni obaveze iz sporazuma sa Beogradom

Bivši ambasador SAD i specijalni izaslanik za Zapadni Balkan Ričard Grenel ostao je zaprepašćen najnovijom izjavom tzv. predsednice KiM Vljose Osmani.

On je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks (bivši tviter) napisao:

Jao. Ovo je novo…

Osmani kaže da Kosovo (takozvano Kosovo) ne mora da se pridržava svojih ranijih obaveza za osnivanje Zajednice srpskih opština jer oni već priznaju manjinska prava.

Prethodni kosovski lideri su ovu obavezu preuzeli u više sporazuma.

Bajdenov tim je još 3. juna zahtevao da Kurti i Osmani to urade. Osmani sada kaže da nema potrebe.

