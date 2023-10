Marko Đurić, ambasador Srbije u SAD rekao je da postoje samo dva „ozbiljna vojna nagomilavanja“ na Kosovu, ali nijedno od njih nije novo vojno nagomilavanje srpskih trupa.

- Prvo novo nagomilavanje je nagomilavanje Kurtijevih specijalnih visoko militarizovanih i monoetničkih snaga, koje traje već 20 meseci. Osam novih baza za ove snage izgrađeno je na zemljištu koje je Kurtijeva vlada nezakonito oduzela, uprkos pozivima iz SAD, EU, pa čak i kosovskih sudova. Za to vreme, ove snage su izvršile 61 ilegalnu raciju, upucale 7 kosovskih Srba i ranile mnogo više. Kao rezultat ovog nagomilavanja, 11% Srba na severu je već bilo prinuđeno da se preseli u centralnu Srbiju. Ovo su osudile SAD i EU, ali međunarodna zajednica nije uspela da to spreči. I pored svog pravnog i moralnog mandata - napisao je Đurić na svom profilu na mreži X (bivši Twitter) i dodao:

- Drugo „nagomilavanje“, podjednako zlokobno, jeste nagomilavanje laži, pristrasnosti i predrasuda prema kosovskim Srbima i Srbiji, koje je orkestrirao Kurti, ali kojem su se pridružili oni koji su samo čekali prvu priliku da potvrde stare stereotipe, ne uspevajući da zavire dublje i vide da su se uloge na Kosovu promenile od 90-ih. Što se tiče navodnog srpskog nagomilavanja, jedino što postoji je povlačenje snaga koje su tu godinama – sa 7.500 na istorijski minimum od 4.000. Jer mi smo strana koja je odgovorna, ona koja želi mir i pokušava da izbegne dalje krvoproliće.

Prema njegovim rečima, počinioci tragedije u Banjskoj na srpskoj strani već odgovaraju.

- Ko će snositi odgovornost za kontinuirani teror Kurtijevog režima? Da li će biti poziva na povlačenje njegovih snaga koje su raspoređene na severu Kosova, uz očigledno nepoštovanje člana 9. Briselskog sporazuma? Ili možda za njega ne važe pravila i principi? - upitao je Đurić i zaključio:

- Jedanaesti je sat da se okonča Kurtijeva vladavina terora na severu Kosova.

