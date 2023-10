ĐURIĆ: ĐILAS IZGOVARA NEBULOZE I NEISTINE

Nevena Đurić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke, rekla je da "ni na jednu reč koju tajkun Đilas izgovori u naletu prosipanja svoje plitke pameti čovek ne može da ostane imun."

- Do sada se nije rodio onaj koji mu može parirati u tome - da u jednom dahu, na jednom mestu, izgovori više nebuloza i neistina! Kada je u pitanju plasiranje laži i pokušaj obmanjivanja naših građana - tajkun Đilas je No1 - rekla je Đurić i dodala:

- Kaže da - naši građani očekuju ljude koji znaju da rade i koji mogu da obezbede boljitak na svim poljima, a on je reprezentativni primer za sve suprotno od toga! Doduše, znao je da radi, i to odlično, vredno i posvećeno - samo za sebe, vodeći računa jedino o sopstvenim interesima, i obezbeđujući boljitak samo sebi! U njegovo vreme se naša država gasila i kopnila, narod živeo u nemaštini i bedi, jedino su njegove privatne kombinacije cvetale, a on napredovao!

Prema njenim rečima, kada govori i najbogatijim ljudima u Srbiji, neka ima na umu da nikada nije građanima Srbije objasnio kako su se toliki milioni slili na račune njegovih privatnih firmi.

- O svom lopovluku ne progovara! O tome "mudro" ćuti nadajući se da će građani to zaboraviti - rekla je Đurić i dodala:

- Jesu on i njegova bolumenta mufljuza doveli zemlju na sam korak od katastrofe, doveli nas do ivice ambisa i samo čekali kada će nas u isti gurnuti - a da ne trepnu!

Đurić ističe da "sa ivice tog najmračnijeg crnila nas je odgovornom politikom sklonio Aleksandar Vučić, voljom građana Srbije, kojima secikese poput Đilasa, koliko god da pokušavaju, nikako i nikada ne mogu manipulisati!"

- Danas imamo Vučića, voljom ogromne većine naših građana: kome su interesi Srbije na prvom mestu i ispred svih drugih, koji se bori za to da vodimo samostalnu, slobodarsku i nezavisnu politiku, i koji se jedini bori za naše Kosovo i Metohiju i naš narod koji tamo živi! Dok su Đilas i njegovi saborci - trgovali i Srbijom i Kosovom i Metohijom! Odlagali su bestidnici priznanje tzv. nezavisnosti Kosova za par dana, samo dok prođu izbori! Toliko o njihovoj ozbiljnosti i borbi po pitanju Kosova i Metohije - rekla je Đurić i dodala:

- Ako neki gradonačelnik Beograda neće biti upamćen "ni po čemu dobrom" onda je to baš Đilas! To je jedina titula koju ova lopovčina može da ponese! Opustošio je sve čega se dohvatio i ojadio sve što mu je palo pod ruku! Čak je i deci oteo park i doveo rijaliti program u Srbiju protiv kog se danas, navodno, bori! Prvoklasni licemer!

- Puna su mu usta izbora i planova po tom pitanju! Suštinski - jedan, jedini plan ekipe iz restlova bivšeg režima je vlast, fotelja, i mogućnost da se njihovi lepljivi, lopovski prsti dočepaju narodnih para! Baš to im naš narod - više nikada neće dozvoliti! Takve štetočine se Srbiji nikada više neće ponoviti! - zaključuje Đurić.