UPOZORAVALI SMO MEĐUNARODNU ZAJEDNICU SKORO 200 PUTA: Jevtić: Radimo sve da sprečimo neku novu tragediju

Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić ocenio je da se na KiM dogodila tragedija, ali je podsetio i da su predsednik Srbije Aleksandar Vučić, direktor Kancelarije za KiM Petar Petković i njegove kolege iz Srpske liste skoro 200 puta upozoravali međunarodnu zajednicu na opasnost svega onoga što radi Priština.

Jevtić je rekao da nema neku informaciju više šta se dogodilo u Banjskoj na severu KiM od onoga što je saznao putem medija.

- Ono sto se svakako dogodilo jeste jedna velika tragedija, to je moja ocena. Kada dođe do gubitka života to jeste tragedija. Ne smemo da posmatramo iz ugla šta se pre sedam dana desilo, da vidimo kako smo došli do toga. Želim da podsetim na nekoliko sastanka koje je predsednik imao sa predstavnicima Srba na KiM, pa i pre dve godine kada se pucalo u severnoj Mitrovici, kada su ranili Sofronijevića - rekao je Jevtić.

Tada je javnost mogla da čuje kako se ljudi na severu osećaju i koliko je ta situacija na ivici sukoba.

- Više nego jasno je da moramo da uradimo sve kako bismo sprečili neku novu tragediju i kako bi konačno zavladao mir - dodao je.

Istile da je prvi put čuo snimak svedoka ubistva Srbina u selu Banjska, i da ne zna o kome se radi.

- U tim situacijama kada dolazi do oružanog sukoba, to treba da definiše pravo. Zato insistiramo na međunarodnoj istrazi. Ne bih da podvlačim crtu, ali imali smo slične događaje, i znamo kako se tada reagovalo - rekao je Jevtić.

