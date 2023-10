VUČIĆ: KURTI NASTAVLJA TEROR I ETNIČKO ČIŠĆENJE! Moja poruka narodu je da moramo da se BORIMO ZA OPSTANAK!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je večeras na Hepi televiziji, gde je govorio o situaciji na KiM i pritiscima na Srbiju nakon ubistva trojice Srba u selu Banjska.

Vučić je rekao da su uspesi po pitanju KiM rezultat teškog rada, i otvoreno je poručio da bi našli nešto drugo, da se nije desila pucnjava u Banjskoj.

- Koliko god smo mi orijentisani ka kompromisu, neki iz Evrope su najavljivali kontramere i stajali na Kurtijevu stranu.

On je istakao da se često suočavamo sa raznim problemima, i dodaje da je mnogo važnije da ukažemo na sopstvene propuste i greške, ali i da razumemo korene problema.

- Koren problema je u Kurtijevom režimo, ali ću reći i gde je moja krivica. Koren svega što se desilo u Banjskoj su ono što se desilo pre godinu dana i pre manje od godinu dana. Pre dve godine kada je Kurti došao na vlast počeo je stvarni teror nad Srbima, i posvećeno se bave time. Kada nemački novinari kažu da je to groteskno, oni lažu. I njihova ambasada u Prištini zna da je otišlo 11 odsto Srba od kada je Kurti došao na vlast. Čekaju da Kosovo ostane bez Srba - rekao je predsednik.

Vučić kaže i da su već u septembru postavljane barikade zbog tablica i dokumenata, i da smo tražili rešenja da bismo izbegli sukob.

- Zatim idu dodatni problemi, smena Đurića, komandira policije, direktno iz Berlina stigao nalog, i onda počinje haos. Srbi postavljaju barikade, vi vidite iz Kforovih izveštaja, da tamo stoje eksplozivne naprave koje povezuju kamione, da ih ne bi odvukli. Kao što je i ovaj policajac poginuo od eksplozije, a ne u unaksrsnoj pucnjavi - rekao je Vučić.

Hteli su da direktno optuže Radoičića da je ubio policajca, rekao je predsednik, pa se vratio na uzrok problema.

- Srbi su se podigli, to je bio miran ustanak. Negde 15 dana vodimo teške razgovore sa svima, i dolazimo do papira koji prihvataju i EU i Amerika. To je bio nacrt da će da puste sve koji su na barikadama, da neće da hapse Srbe. Ja sam išao na razgovor u Rašku, tu je bio i Radoičić. Prvo veče nisu prihvatili da se povuku. Ja pričam sa Eskobarom, on je prvo rekao da ne može, onda je prihvatio i to. Pitao sam ih šta ja mogu da uradim za njih, ja sam dobio obećanje najmoćnijih sila sveta - podsetio je Vučić.

Vučić kaže da je kriv što je verovao obećanjima sa raznih strana, i da se nije ovo desilo, smislili bi nešto drugo da nastave teror nad Srbima.

- Greška je što sam sebi dozvolio da uvek zavisimo od drugih. Oni su nas krunili, deo po deo, i svaki put stajali na Kurtijevu stranu. Ne mogu da opravdam ubistvo policajca, mi nismo nikoga ništa lagali. Ništa što je rečeno u Beogradu nije demantovano, samo nema obdukcionih nalaza za Srbe. Mi pretpostavljamo kako je ubijen Nedeljković - rekao je predsednik.

O zaštićenom svedoku, očevicu pucnjave, predsednik kaže da ostaje da se vidi da li će dobiti status.

- On je neposredno sve video, niko mu nije nešto govorio iz druge ruke. Niko se u svetu nije uzbudio, niti će. U svakom trenutku se trudite da ljudi koji su bili potišteni i povređeni prethodnih dana... Neću da pričam u kakvom sam ja stanju bio, ali sam video kakvo je stanje nacije. Morao sam da idem i da ukazujem na laži koje su stizale iz Prištine. Ja ne mogu da govorim o saznanjima koja imam. Ima tu interesantnih saznanja - kazao je predsednik.

Jugoslovenske puške i u rukama policije tzv. Kosova

Vučić je pokazao fotografije jugoslovenskog oružja u rukama tzv. Kosovske policije.

- Puška je napravljena u Kragujevcu. A oni su lagali o nekom srpskom naoružanju, a nose ih u rukama. Pogledajte, manastir Banjska, opet puška M-80 u rukama specijalaca tzv. Kosovske policije. Jesmo li mi to zvanično prodali? Pa ne nismo, ali niko ne pita odakle njima 20 puta više pušaka, nego što su našli. Dečije igre! Naših pušaka ima u Ukrajini, sa obe strane, pa niko ne pita - istakao je predsednik.

On je dodao da su iz Prištine govorili o Donbasu i Krimu, na šta je rekao da su to gluposti, i da nije on cepao deo nečije zemlje.

- Vi otcepljujete deo naše teritorije. Obrnuli su igricu, i baš ih briga, sve su okrenuli naopačke. To je ono što sam rekao u UN, nema principa nikakvih, ni načela. Nema tu velike filozofije. To je nešto što je od presudnog značaja. Kažu da su imali obuku u privatnom imanju Milana Radoičića, na Kopaonika. Šta sada sa tim, ima čovek privatno imanje - kazao je Vučić.

Mi pozivamo ljude od 2019. godine, i jako je mali broj ljudi sa KiM, rekao je predsednik o vojnim vežbama.

- Kao što dolaze iz cele Srbije. Najviše problema imamo u Beogradu i Novom Sadu, tu je odziv najmanji, ali ni kod ljudi na KiM nije bio mnogo viši - otkrio je Vučić.

Predsednik je otkrio da je Blinken bio uzbuđen zbog događaja na KiM, i istakao je da nije bio veliki broj srpskih vojnika na administrativnoj liniji sa KiM.

- Mi smo pre godinu dana imali 14.000 vojnika dole. Mi imamo pristup bez restrikcija. Ono što je uplašilo mnoge što smo dovezli neka malo sofisticiranija oruđa. Nisu bili samo tenkovi i oklopna vozila, već nešto ozbiljnije. Srbija se naoružava u poslednje vreme, kako bi se zaštitila - kazao je on.

Vučić dodaje i da nije bilo nikakve namere da se upada na sever KiM, a onda je istakao da postoje planovi, i da bi se mnogi iznenadili.

- Uopšte sever KiM nije odgovor, mnogi bi se iznenadili. Uz sve muke ćemo izdržati posledice mesec ili dva, ali želimo da se što pre vratimo normalnom životu, iako je to gotovo nemoguće, pošto će Kurti nastaviti progon Srba - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao i da Kurtija kontinuirano puštaju da radi šta hoće, i da su mu sa Zapada govorili da su "mnogo teške mere protiv Kurtija".

- Ja sam se smejao, koje mere? Ide razgovarao po celom svetu, ne ide on nego predsednica, a ona gora od njega. Radikalnija od njega u svemu, samo što je on taj koji vuče konce. Kada sam govorio da se očekuju provokacije, niko nije verovao - podseća Vučić.

Situacija je morala da eksplodira, Srbi pod stalnim pritiscima

Vučić kaže i da je znao da će se Srbi pobuniti, i da je stalno to govorio.

- Pa šta očekujete, šta ste mislili. Ovo je najgori oblik, po nas u kom je eksplodiralo. Ali moralo je da eksplodira. Bude li međunarodna zajednica dozvolila nastavak terora, ljudi će da pakuju stvari u autobuse i da napuste sever KiM. Nismo daleko od toga, iako su Srbi odlučni da sačuvaju ognjišta. Kurtijev teror prevazilazi sve što normalan čovek može da pomisli. Upadaju u bolnice, vrtiće. Čak 122 dana nema nikakvog ulaska srpske robe na KiM, nema kiseonika u bolnicama - rekao je predsednik.

Naše službe rekonstruisale događaje u Banjskoj

Vučić je podsetio i da su albanski teroristi činili mnogo gore stvari, i da su ostavljali decu u krvi.

- Naše službe su rekonstruisale događaje u Banjskoj. Policajci su dobili nalog da uklone barikadu. Ništa nije bilo planirano za to veče, ali ne tvrdim da sam 100 odsto u pravu. Naišao je na eksploziv to ih je diglo u vazduh. Jedan je ranjen, jedan je poginuo. Onda je treći otvorio vatru, i tako je sve krenulo. Počeo je lov na Srbe - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da su Albanci time dobili "carte blanche" da love ljude kao da nisu ljudi.

- Mi ćemo insistirati da se sazna istina o ubistvu Srba, ali i da se nađu odgovorni za ubistvo policajca, koji je naš građanin - poručio je Vučić.

Kazao je i da vlada površnost u svemu, i da postoji mnogo više oružja i u kosovskoj policiji nego što imaju Srbi.

- Da sam teoretičar zavere pričao bih o tome, ali nisam, ja sam pragmatičan čovek. Moramo da pronađemo načine da se borimo za opstanak našeg naroda, iako su ovo strahovito jaki signali Kurtiju i njegovim slugama Srbima da mogu da nastave teror. To je moja poruka narodu. Nije prvi put da smo u teškim problemima, analizirao sam svoj mandat. Mislim da niko tokom perioda na vlasti nije imao toliko problema, od poplava, pandemije, rata u Ukrajini - istakao je predsednik.

Vučić kaže da sa Eskobarom nema najbolje odnose, ali da je i on priznao da je Kurti govorio neistine.

- Tada, sa tim listama za hapšenje koje sklapaju u Prištini, tada je krenuo progon. Sto puta sam govorio da ne možete da sudite i pucate u ljude bez dokaza. Ne možete da date nanogvicu posle jednog dana čoveku koji je upucao dvoje dece zato što su nosili krst. Svi su mislili da će naterati Srbe da još nešto prihvate, a da Albanci ne moraju ništa da prihvate. Obmanjivali su nas oko ZSO, već godinama - kazao je Vučić.

Ja neću ostaviti narod na KiM bez podrške Srbije, i pomažemo im koliko možemo, istakao je predsednik.

- U novcu više nego ikada, politički više nego ikada, ali bezbednosno ne možemo. Mogu ja da pričam o ingerencijama, ali to njima nije uteha. Ljude molim da to razumeju. Ovo sam osetio kao težak udarac, znam koliko je ljudi plakalo u Srbiji. I povodom ovih obdukcionih nalaza, suze vam same kreću. Danas je supruga dozvolila da se pokaže slika njenog muža sa ustreljenom glavom, bez blurovanja - kazao je Vučić.

Vučić o licemerju po pitanju Dana žalosti

Svi koji su komentarisali dan žalosti su lažovi, i govoriću o tome u Španiji, makar bio jedini koji će pričati o tome.

- Nama govore, ovo su slike od pre osam godina, kada je ubijeno osam makedonskih policajaca. Ubili su ih pravi teroristi sa Kosova, njih 14 je stradalo. Ovo su takozvane državne sahrane u Hali sportova u Prištini. Tu je bio i Isa Mustafa. Ovo je spomenik Rize Bega u Prištini. Pogledajte to, i oni nekome govore nešto. Ne samo da su bili dani žalosti, nego su spomenike dizali. Tada je ubijeno osam policajaca, i oni nisu teroristi, već je usledila opšta amnestija. Da vidite sa čim se suočavamo, da znate da za nas nema pravde, i da za nas važe posebna pravila. Sve dok neko ovde ne bude priznao tzv. Kosovo - kazao je predsednik.

Kurtiju niko ne postavlja pitanja, i to je ogroman problem, ali mi moramo sebe da podignemo i da radimo, rekao je Vučić.

- Nama su penzije porasle 5.5 odsto pre nekoliko dana. Ali to kod nas nije vest, već je vest da će biti nekog poskupljenja za 2 i po meseca. Biće iovakvih i onakvih stvari, ali Srbija će svakako da ide napred. Toliko je odvratno to što su neki radili u Beogradu - rekao je Vučić.

Vučić kaže i da će na sastanku u Granadi govoriti samo istinu.

- Ja ću pričati istinu o ovim događajima, baš o tome. Ja nemam tu šta da krijem. Smešno mi je kada mi kažu da ja stojim iza toga. Znate li koliko svedoka imamo, koji su slušali šta sam govorio. Jedini problem za njih je što ja neću da učestvujem u hajci protiv srpskih momaka. Oni nisu zli, niti teroristi, već je doteralo cara do duvara - kazao je predsednik.

Istakao je i da je lako mnogima da iz Beograda govore o svemu, iz kafića, i dodaje da nema nikakvih dokaza da su Rusi ili Vagner učestvovali u svemu.

Vučić je rekao i da Milan Radoičić nije akademik niti pesnik, već je čovek koji je rastao sa ulice.

- Ali je uvek bio uz svoj narod. Kritikovali su ga zbog bogatstva. Vidite, meni bogatstvo ne znači ništa, ako moj narod nema slobodu. Ubistvo policajca osuđuje, ali razumem motive tih ljudi - dodaje predsednik.

Vučić kaže da je vođena hajka godinama samo zato da bi udarili na sever, i da su ljudi morali da reaguju na to.

- I sve vreme su imali podršku beogradskih medija i političara. Onih koji nikada nisu vodili računa o svom narodu. Pogledajte dobro kako se ponašaju Kurti, i kako se ponaša Nova S, N1... Sve je to isto. Pogledajte kako su pisali o sastancima u Briselu. Kažu nervozni Vučić i smireni Kurti - prokomentarisao je Vučić.

Predsednik kaže da je "sitni narko diler, a krupni narkoman" Bogdanović, koji "živi usred Beograda a pljuje svoju državu", hteo da utiče na pitanja Kristijane Amanpur.

Predsednik o napadima opozicije i izborima

Govoreći o Đilasovoj izjavi, da je Vučić jedini krivac i da hoće da izoluje zemlju, rekao je sledeće:

- Svi su isti, isto su pričali. I Zavetnici, i Đilas, i Novi DSS... Sve su isto govorili. Zato su tu gde jesu, jer je njihova jedina politika da pljuju po Vučiću. Oni neće da budu viđeni sa mnom, jer misle da će napraviti veliki problem svom biračkom telu. Zato što su me kriminalizovali godinama, i nemaju nikakvu politiku osim "mrzim Vučića". To samo škodi njima, i zato su izbori važni, da se opredeli put Srbije - kazao je on.

Vučić ističe i da je strahovito važno da po glavnim pitanjima postavimo neke zajedničke imenitelje, i da dižemo zemlju.

- Nije pitanje samo o kliničkim centrima, ljudi u svakom mestu u Srbiji hoće da imaju skenere i mamografe, i to su stvari koje moramo da završimo. Moramo smanjiti mortalitet, brže lečiti decu, kao što pomažemo sa lekovima za SMA. Da ljudi osete koliko brinemo o njima. Svi kažu da su putevi super, i to priznaju svi - istakao je predsednik.

Čak 11 ili 12 ministara ide 15. ili 16. oktobra u Kinu na samit Pojas i put, i biće potpisana serija važnih ugovora, kazao je on.

- Biće verovatno dogovreni i poslednji detalji o ugovoru o slobodnoj trgovini. To su velike stvari u budućnosti, imaću i bilateralu sa predsednikom Sijem. Vidim da su u medijima pisali da ću se sastati sa Putinom, iako ja nemam nikakve informacije o tome. To su uradili da bi dodatno "zasolili" situaciju oko Kosova. Nisam imao nikakav kontakt, ne znam uopšte kakav je plan - rekao je Vučić.

O napadima dojučerašnjih saboraca, poput Zorane Mihajlović, pitao je zašto je iskoristila priliku da udari na sopstvenu zemlju.

- Da je pitam gde je Banjska, tri dana je ne bi na karti našla. Što radite svi to, kakva je to politika. Mislim da je Pajtić rekao: "Mrzim Vučića, ali nije imbecil da to uradi". Čak je i on to rekao. I lešinarenje nakon ubistva dece je strašno, to se u politici ne radi. To se ne radi svojoj zemlji, niko sa Kosova nije optužio Kurtija. Nijedan Albanac nije pitao kako su ubijeni Srbi, oni su svi saglasni da je trebalo i više da bude ubijeno. Voker kaže da je Kfor kriv što su Srbi pobegli - kazao je predsednik.

Kaže i da niko u Srbiji nije tražio ono što je tražio brat ubijenog albanskog policajca - da se Kurti vrati za pregovarački sto.

- Niko to ni ovde nije rekao! Mi se borimo stalno, da se nastave povlačenja priznanja, borimo se oko Kenije. Stalno se borimo, a onda ima ovih koji nisu ništa uradili decenijama, a sada pričaju da bi ušli na Kosovo. I šta bi onda uradili? Jel bi ti išao u vojsku ili bi išao u Francusku? Kao što si sebe poslao u Francusku. Što lažete i obmanjujete narod da biste to uradili - pita on.

Vučić je istakao i da mnogi, poput Pavla Grbovića, traže da se sve zaboravi, i da je razočaran ponašanjem mnogih na srpskoj političkoj sceni.

- Zorana Mihajlović kaže da sam ja spreman da uradim sve da bih sačuvao vlast. Da žrtvujem Vulina? Pa on sa ovime nema nikakve veze. Kada ostanete bez debele fotelje, ostaje samo da brinu o donjem delu leđa. Ok ako vam je to politika, ali ja to neću da radim tako. Deset godina sam ćutao i slušao drugačije mišljenje, od Srebrenice do sankcija Rusiji, ali onda to pređe granice, i pustite ljude da odluče. A onda ona ne dobije nijedan glas - rekao je predsednik.

Vučić kaže i da je naš narod rekao "što je tikva praznija, to je bezobraznija", i da je mnogima lako da "nešto smatraju".

- Kao kada mi smatramo o reprezentaciji, Zvezdi i Partizanu, kakav Duljaj, ti si pekar, kakav Bahar, ti si zatvorenik. Svako misli da bi najbolje vodio. Dekart je davno rekao da svi misle da imaju dovoljno pameti, i da se nikada ne bi menjali sa nekim. U politici svako misli da ima široku sliku, i polazi od toga da su njegove namere bolje od tuđih. I kada pođete od loših premisa, onda završavate sa lošim rezultatima - kazao je Vučić.

Predsednik dodaje da narod vrednuje rad, i da je naš posao da poštujemo i prava manjine - tražili su izbore, i dobiće ih.

- Hteli su beogradske i parlamentarne. I pristali smo, iako u Beogradu sve dobro funkcioniše. Čim smo dobili zahtev pristali smo. Oni su možda favoriti u gradu, imaće jaku podršku spoljnih sila. Ne možete to da negirate. Ako pogledate istraživanja Đorđa Vukadinovića, oni u Beogradu imaju 30-40 odsto više glasova nego mi. A da li će doći do te pobede, to ćemo da vidimo. Sa ovom nekom energijom, mislim da postoji šansa da izbori ne budu tako laka energija za bivši režim - rekao je Vučić.

Vučić kaže i da neće pronalaziti zamerke Srpskoj naprednoj stranci, i ističe da je to odlična partija, i da je Vučević odličan predsednik.

- Nas vezuju ideje. Oni misle da se svi plaše, da se plašimo groblja ili zatvora. Ja sam duže bio opozicija nego vlast, i ne mogu da nas uplaše ničim. I zato ćemo da se borimo. Ali mnogo je problema. Trebali smo 21. da promovišemo pokret, ali se desilo šta se desilo, pa ide Grenada, pa idemo u Kinu, gde ćemo uložiti ogromnu energiju - rekao je predsednik. kaže i da je naš narod rekao "što je tikva praznija, to je bezobraznija", i da je mnogima lako da "nešto smatraju".

Kaže da je i najbolji tekst poslednjih dana imao naslov da se "Vučić opet sprema da izvede prevaru".

- Ja se pitam šta je u pitanju, a oni kažu da sam spreman da dam svoje ime listi SNS+. Pa šta je tu prevara, mi zastupamo tu politiku. Ali uz svu kampanju, a dnevno pišu više od 60 tekstova protiv mene, nešto im ne ide. Dakle, nije nikakva prevara, nego su očajni - istakao je on.

Vučić je rekao da će penzije nastaviti da rastu, i sve se isplaćuju u dan.

- Videćemo da rešimo nešto da tamo gde poštari nose penzije, da odnesu penzionerske kartice. Imaju popuste u 620 objekata. Neka razmisle o načinu kako da se to reši. Ako je 930.000 penzionera dobilo, to je nešto oko 60 odsto penzionera. Dajte da dođemo barem do 80 odsto. Dobiće i povećanje od 14 odsto, pa 20.000 dinara početkom decembra, ali je važno da uzmu i penzionersku karticu - kazao je predsednik.

Vučić je rekao da će tražiti od Vlade da razmotri i reše problem cene nafte i naftnih derivata.

- Nama je 82 odsto ukupne potrošnje goriva dizek, a benzin je svega 18 odsto. Moramo da zaštitimo narod i od inflacije, ali i da pomognemo ljudima da lakše žive, i da povećanje plata koje sledi ljudi zaista osete. I da se ljudi bore još jače - kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da je kod njega proradio prkos, kada su krenuli svi napadi na Srbiju.

- Rezultat je da je ubijen jedan Albanac, a trojica mrtvih Srba. Imate najmanje devet ranjenih Srba. Imate 59 sakralnih objekata uništeno ili oštećeno. Imate 420 različitih etnički motivisanih napada, pa 75 intervencija policije sa prekomernom upotrebom sile. I sve je to upereno protiv Srba. Vidi se da su tražili razlog da nekoga kazne, zato što im je to politička agenda. I onda se probudi u vama i prkos, iako vam dođe da zaplačete od muke - rekao je Vučić.

Vučić kaže da je znao šta se desilo istog jutra u Banjskoj, ali nije znao detalje.

- Ali ljudi znao sam da će da se desi, znao sam godinu i po dana. Isti eksploziv koji se razvlačio između vozila ubio je policajca. Neko je lagao ljude da će biti zaštićeni, ja sam lagao, zato što sam verovao nekome. Meni su garantovali i lagali me. Opet bih isto uradio, ne da ih lažem, nego zato što morate sa nekim da razgovarate. Mogu mene Srbi da optuže, zato što sam im garantovao da neće biti hapšeni i proganjani. Imao sam 15 sastanaka i u Raški i u Beogradu, imao sam ih i još, za koje ne znate. Vidim gde stvari idu, nisam ćorav. I pitate me kako se osećam. Znam da moram da budem trezven, da su ljudi očajni, ali ja moram da zovem i porodice, da pitam za obdukcione nalaze - kazao je predsednik.

Istakao je i da će za 15 dana, kada mnogi zaborave ovo, morati da gleda šta će biti sa decom tih ljudi.

- Morate i da ćutite kada vas psuju, i da progutate i razumete. Nisu njihove porodice bile takve, ali razgovarao sam sa svima. Morate da trpite pritiske i pretnje, da se borite sa time, a istovremeno da podižete svoj narod. Ljudi su očajni, spustili glavu, ali ne zato što su ostali bez ponosa. Srpska glava uzdignuta čela ide, već zato što su Srbi videli koliko smo usamljeni. Kada sagledate šta sve rade Srbima 15 ili 25 godina, a pri tome ni mi nismo uvek cvećke. Kada sagledate odnos i poštovanje principa, glavu gore, i borba! Moja poruka građanima Srbije je glavu gore, da se borimo još jače za Srbiju. Da čuvamo i štitimo svoju zemlju. Uvek će biti političara koji će zabijati nož u leđa svojoj zemlji, ne meni. Svojoj Srbiji su zabili nož u leđa - rekao je Vučić.

Rekao je da Srbija ima prijatelja, ali da su oni sa kojima je morao da priča uglavnom pričali o "kaznenim ekspedicijama".

- Ako mislite da neko priča o pasulju i grašku, to nije tačno. Zapitao sam se kada sam video neke ljude koji moraju da me vide zbog nevažnih tema, pitao sam se koliko li je njima lep život. Kada oni ne razumeju šta je to što se dešava, ne vide šta se dešava. Tačno se uvek nešto dešava, ali ovako nešto se nije desilo 10,11 godina. Ali bilo je i divnih ljudi koji su razumeli, i rekli da je neophodno da se sačuva Srbija. I ja sam im beskrajno zahvalan. I dostojanstveno je Srbija ovo podnela, ponosan sam na svoju Srbiju - kazao je on.

Istakao je da nijednog trenutka nije umanjivan značaj tragedije zbog ubijenog Albanca, ali i da budemo ujedinjeni u bolu sa porodicama ubijenih Srba.

- To je kao da su nas žene naučile kako da to podnesemo. Što mi pogrešno nazivamo muški. Naprotiv, bilo je ženski, i jako. To govori i o sazrevanju i ozbiljnosti nacije, i da znamo koje su nam mere i granice, ali i da ne dopuštamo da se svako iživljava nad nažim državnim interesima - rekao je predsednik.

Autor: