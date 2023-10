'UJEDINJENI U BOLU S PORODICAMA UBIJENIH SRBA' Vučić: Kao da su nas žene naučile kako da to podnesemo, bilo je ŽENSKI, HRABRO I JAKO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da nijednog trenutka nije umanjivan značaj tragedije zbog ubijenog Albanca, ali smo bili ujedinjeni u bolu sa porodicama ubijenih Srba.

- To je kao da su nas žene naučile kako da to podnesemo. Što mi pogrešno nazivamo "muški". Naprotiv, bilo je ženski, hrabro i jako. To govori i o sazrevanju i ozbiljnosti nacije, i da znamo koje su nam mere i granice, ali i da ne dopuštamo da se svako iživljava nad nažim državnim interesima - rekao je predsednik Vučić.

Autor: