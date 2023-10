Hil: Povlačenje trupa i hapšenje Radoičića dobar korak, potrebno političko rešenje

Govoreći o dešavanjima u Banjskoj 24. septembra, Hil je rekao da EU i SAD žele da znaju šta se tada tačno dogodilo.

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil izjavio je danas da su povlačenje trupa sa administrativne linije i hapšenje Milana Radoičića dobar korak, kao i da je u interesu Vašingtona pronalženje političkog rešenja za situaciju na Kosovu i Metohiji.

"Nema sumnje da je došlo do povlačenja manjeg dela trupa i da se, u tom smislu, stvari kreću u dobrom pravcu. Mogu da kažem i da mi imamo potvrdu o smanjenom broju trupa. Problem ovde nije vojni, već je zapravo politički", rekao je Hil u intervjuu za Tanjug.

On je dodao da pojačano prisustvo trupa duž administrativne linije sa Kosovom i Metohijom izaziva zabrinutost, te da su SAD zamolile srpsko rukovodstvo da povuče trupe.

"Veoma nam je drago što možemo da kažemo da se to i dogodilo", naveo je američki ambasador.

Govoreći o dešavanjima u Banjskoj 24. septembra, Hil je rekao da EU i SAD žele da znaju šta se tada tačno dogodilo.

"Mislim da je hapšenje Radoičića koji je, čini se, priznao krivicu za većinu stvari koje su se dogodile, bilo dobar korak. Međutim, mislim da svi želimo da znamo o čemu se zapravo ovde radi, šta su želeli da postignu, odakle im svo to oružje i municija", rekao je američki diplomata, dodavši da razgovor o pravim problemima zavisi "od jasnog uvida u to šta su ti ljudi, uz gospodina Radoičića, zapravo pokušavali da učine i šta su želeli da postignu".

Komentarišući činjenicu da je 11 odsto Srba napustilo KiM otkako je Aljbin Kurti došao na vlast, Hil navodi da su te brojke uznemirujuće.

"Mislim da to govori u korist činjenice da nam je potrebno političko rešenje. Potpuno je jasno da ne postoji vojno rešenje za ovaj problem. Potrebno nam je političko rešenje, potrebno nam je rešenje sa kojim će se srpska zajednica osećati kao da zna kakva je budućnost čeka", poručio je američki ambasador.

Dodao je da Srbi na KiM moraju da znaju šta mogu da očekuju od života na KiM, te da je potrebno formirati Zajednicu srpskih opština, a da Priština, zauzvrat, očekuje mogućnost da se priključi različitim bezbednosnim i ekonomskim međunarodnim organizacijama.

"Mislim da su na stolu upravo oni elementi kojima je mesto tu i znam da je teško fokusirati se na njih, pogotovo kad smo videli krizu u poslednjih nekoliko dana, ali kriza ne znači da možete da ignorišete ono što morate da učinite, a to je da se dođe do političkog rešenja", naglasio je Hil.

Istakao je da je u interesu SAD da se nastavi sa pronalaženjem političkog rešenja "zasnovanog na jasnim elementima koji su deo dogovora koji je postignut pre pet, šest meseci".

"Mi želimo da vidimo formiranje ZSO. Fer je reći da gospodin Kurti nije entuzijastičan po tom pitanju, ali mislim da razume da je to jedan od ključnih elemenata na stolu, isto kao što moramo da nastavimo sa internacionalizacijom koja podrazumeva mogućnost Kosova da se priključi različitim međunarodnim organizacijama. To nisu laki koraci za srpsku stranu, ali to je deo sveukupnog dogovora", naveo je Hil.

Dodao je da je svima potrebno smirivanje tenzija i shvatanje da će uskoro Srbi i Albanci na KiM morati da nađu način da žive kao komšije.

"Ovakve krize moraju biti zamenjene političkim procesom koji čini da se svi osećaju ugodno, tako da kad se probude ujutru ne moraju da brinu o bezbednosnim problemima. Cilj nam je da to učinimo", poručio je Hil.

Na pitanje o budućnosti dijaloga Beograda i Prištine i dogovora iz Brisela i Ohrida, američki ambasador ističe da, "koliko god da je dijalog težak za učesnike, moramo da nastavimo".

"Što se uloge SAD tiče, mi smo veoma privrženi dijalogu, u svakodnevnom smo kontaktu sa svim stranama, Srbijom, predstavnicima iz Prištine, ali naročito sa našim partnerima iz Evropske unije. Mislim da svi na Balkanu treba da shvate da Amerika i Evropska unija imaju puno stvari koje moraju da urade zajedno i uradićemo ih zajedno. Tako da, mi nećemo biti razdvojeni po pitanju stvari poput Kosova, bićemo jedinstveni. Mislim da ćemo se vratiti procesu dijaloga i gospodin Lajčak, koji je poneo teško breme radeći ovo, očigledno će morati da nastavi da to radi još neko vreme", rekao je Hil.

On je dodao da su SAD apsolutno posvećene uspehu procesa dijaloga jer smatraju da je to jedini način da se nastavi napred.

Autor: