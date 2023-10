MILETIĆ: Važno je da se razume da je na KiM suživot odgovor, a ne nasilje!

„Moja poruka građanima Srbije je glavu gore i da se borimo, da se borimo za našu Srbiju još jače. Da radimo više. Da na svakom mestu štitimo svoju zemlju, da čuvamo svoju zemlju“. Ovo je poruka koju je na svom instagram-profilu napisao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a uoči današnjeg trećeg Samita Evropske političke zajednice koji se održava u Španiji.

U jeku velike krize na Kosovu i Metohiji šef države otputovao je u Granadu, u kojoj će se okupiti lideri 27 država članica EU, 17 drugih susednih zemalja, poput Ujedinjenog Kraljevstva, Turske, Ukrajine, Švajcarske, ali i predstavnici našeg regiona.

Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, kaže da EU ima velikih problema i da samit u Granadi neće doneti preterano mnogo toga.

- Mnogo je tih izazova, i opet... Vidim da ključnih aktera nema. Belorusija, Azerbejdžan, Rusija... Ali dobro je da u vidu imaju Srbiju. Mi nemamo iluzija, mi vidimo šta se radi. Ako vi 11 godina ne možete da realizujete Briselski sporazum, šta vi pričate? - rekao je Miletić.

Miletić je istakao da je važno da neko razume da je na KiM suživot odgovor, a ne nasilje.

- Neki se vode time da Srbiju treba da pritisnu i da će tako da se nađe rešenje - kaže on.

Aleksandar Gajović, novinar, kaže da posle svih dešavanja i događanja, Srbija sada ima neku vrstu pretnje.

- Oni sada kažu videćete šta mi možemo posle svega na KiM. Međutim, ja se plašim samo jedne stvari, da se te sankcije Srbiji ne uvedu uoči izbora, jer bi to bio negativni poen i današnje vladajuće strukture. Opozicija teži jednom tom delu da nam se uvedu sankcije, kako bi im to bio adut - kaže on.

Iskreno se nadam da do toga neće doći, kaže on.

- Do tada ćemo biti na ispitivanjima. Kurti pokušava da Srbiju gurne na stub srama takođe, kao i na stub osude, ali to je nešto na šta smo navikli - rekao je Gajović.

