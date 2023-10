Vučić o situaciji na KiM: Potrebna su nam rešenja zasnovana na realnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas učestvuje na Samitu Evropske političke zajednice u Granadi, na koji je pozvano 47 šefova država i vlada, kao i predsednik Evropskog saveta, predsednik Evropske komisije i predsednik Evropskog parlamenta.

Vučić je u obraćanju medijima naveo da je imao brojne susrete sa predstavnicima zemalja, a da je sa mnogima imao i bilateralne sastanke na kojima je razgovarao o situaciju u regionu i na KiM.

- Imali smo ne lake razgovore. Razgovarali smo kao delegacija sa oko 25 svetskih lidera. Učestvovali smo i na energetskom panelu - naveo je Vučić.

- Razgovarali smo o situaciji u regionu, ali i na Kosovu i Metohiji - rekao je Vučić. Predsednik je najavio razgovore sa Boreljom i sa Emanuelom Makronom.

On je dodao i da će večeras posle 23 sata reći nešto više o sutrašnjoj sednici Evropskog saveta na koju je kao posebna tačka ubačena situacija na KiM.

Na pitanje novinara da li mu je tokom boravka u Španiji neko pominjao mere protiv Srbije i da li je na tu temu razgovarao sa nekim od brojnih zvaničnika sa kojim se sastao.

Dvostruki standardi i licemerje po pitanju KiM, Srbija je priznata u UN

Vučić je, povodom najave predsednice tzv. Kosova Vljose Osmani da će se založiti na samitu da se našoj zemlji uvedu sankcije, ocenio da je reč o dvostrukim standardima i licemerju, jer se upravo razara teritorijalni integritet Srbije koja je priznata u UN. Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara da prokomentariše izjavu Osmani, koja je po dolasku u Granadu Srbiju nazvala agresorom i da će se založiti da se našoj zemlji uvedu sankcijem, kao i da prokomentariše to što je nemački ambasador u Prištini rekao da je ono što se dogodilo 24. septembra napad na teritorijalni integritet tz. Kosova. "Ovo drugo mi je interesantnije, da su bilo šta drugo smislili... Ali, kada kažu napadate teritorijalni integritet nečiji ko nije deo UN, a razarate teritorijalni integritet zemlje koja je priznata Poveljom UN i sa i dalje važećom Rezolucijom 1244 - to je licemerno. Da je neko važan, rekao bih - još je licemernije da govorite o agresoru, koji u stvari ne uspeva čak ni da zaštiti svoju zemlju ni njene granice koje su proklamovane Poveljom i Rezolucijom UN", naglasio je Vučić. Tako da to vam govori o dvostrukim standardima i dvostrukim aršinima koji se primenjuju prema Srbiji, ali na to smo već navikli, to nije od juče, istakao je predsednik Srbije. Poručio je da je naše da razgoramo sa svima i da se trudimo da objasnimo poziciju naše zemlje, što ćemo i nastaviti da radimo. Za razliku od njih mi se ne trudimo da li će nešto loše da se dogodi Prištini ili nekom drugom i nikada se nismo zalagali za sankcije, već da Srbi imaju normalan život na KiM, kao i da imamo što više stranih investicija, istakao je Vučić. "Šta, imaću manje političkih susreta? To su priče za malu decu, očigledno da postoji neki veći problme ili da se to čini za nečije tuđe interese", dodao je Vučić.