Brnabić za Pink: Mislim da je Vučić uspeo da otkloni opasnost od uvođenja sankcija Srbiji!

Premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je danas za TV PINK, da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na samitu Evropske političke zajednice u Granadi uspeo da otkloni opasnost od donošenja odluke o uvođenju sankcija Srbiji, o čemu je bilo reči u međunarodnoj zajednici nakon incidenta u Banjskoj 24. septembra.

"Predsednik je imao veliki broj sastanaka tamo sa mnogo zvaničnika i razgovarali smo jutros oko pola jedan kada je završio. Želela sam da mu pružim podršku jer čak nisam ni sigurna da li u potpunosti razumem ogroman teret koji je preuzeo na sebe kako bi zaštitio Srbiju i srpski narod na KiM. Mislim da je uspeo da otkloni neposrednu opasnost od uvođenja sankcija, ali ne mogu da govorim o detaljima", rekla je premijerka.

Istakla je da je od incidenta u Banjskoj pokrenuta lavina dezinformacija iz Prištine, a da je predsednik svojom pribranošću uspeo da to zaustavi.

"Lavina dezonformacija od strane Prištine kako bi se Srbija napala i ta tragedija iskoristila za uvođenje sankcija Srbiji i predsedniku. On je uspeo neverovatnim napornim radom i fokusirano, i u tim najtežim trenucima pribrano i bez očajavanja da nastavi da radi. Rekla bih da je uspeo da zaustavi lavinu dezinformacija i stabilizuje situaciju", rekla je Brnabić.

Dodala je da je najvažnija poruka građanima da je ona uverena da je predsednik na samitu u Granadi uspeo da obezbedi da Srbija bude sačuvana.

"Verujem da je juče u Granadi predsednik uspeo da obezbedi da Srbija bude sačuvana, ne mogu da govorim o detaljima, ali mislim da je uspeo. Da li je prošla kriza i teška vremena - nisu. I dalje postoje ogromni pritisci sa svih strana, ogromni pritisici i iz regiona i, kao što su mogli da vide svi naši građani, i ogromna želja da se ova situacija u južnoj pokrajini iskoristi i uvedu sankcije Srbiji", ocenila je premijerka.

Ponovila je da misli da je predsednik uspeo da neposrednu opasnost od uvođenja sankcija Srbiji otkloni, ali da sada ne može da kaže ništa više o tome.

Brnabić je izjavila da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na samitu Evropske političke zajednice u Granadi na sebe preuzeo najtežu i najbitniju borbu da sačuva Srbiju, da je zakloni od svih pritisaka i da se bori istinom.

"Ja verujem da su zahvaljujući toj borbi svi razumeli količinu dezinformacija koje je Priština slala poslednjih dana. Od svega što mi dobijamo od naših ambasadora koji predstavljaju Srbiju u državama EU, čini mi se da je sada potpuno jasno da je kampanja dezinformacija bila brutalna", rekla je Brnabić.

Navela je da je Priština u velikoj diplomatskoj ofanzivi i da apsolutno insistira na uvođenju sankcija Srbiji.

"Imaju ogromnu podršku nekih zemalja iz regiona. Mi smo iz Zagreba čuli jasne pozive da se uvedu sankcije, ali šta da radite, to nije ništa što bi bilo koga od nas iznenadilo, dobro je što smo uspeli nekako da zaustavimo tu lavinu i stabilizujemo situaciju", rekla je Brnabić.

Prema njenim rečima, Vučić je uspeo u tome da se glas Beograda i Srba sa KiM čuje i da svima bude jasno da Beograd osuđuje svaki akt nasilja.

"Da je naša politika mir i stabilnost, ali da moramo da vidimo šta su uzroci i to da je od dolaska Kurtija na vlast 11 odsto Srba napustilo teritoriju naše autonomne pokrajine KiM, da imamo humanitarnu krizu, da je tamo dozvoljeno pucati na ljude i na decu", istakla je Brnabić.

Ne verujem da će do 2030. doći do proširenja EU

Brnabić je rekla je da ne veruje da će do 2030. godine doći do proširenja Evropske unije, ali da to ne znači da Srbija treba da odustane od evropskog puta.

"Trgovinski partner broj jedan za Srbiju je EU. Među 65-70 odsto svih stranih investicija dolazi iz EU. Dolaze svakako i iz Azije, u poslednje vreme sve više, ali samo nemačke kompanije zapošljavaju više od 80.000 ljudi u Srbiji. Evropska unija je daleko najvažnije naše izvozno tržište", rekla je Brnabić za TV Pink.

Dodala je da veruje da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom svog boravka u Kini sredinom meseca sa predsednikom te države na svetu potpisati trgovinske sporazume i da će Kina nakon toga postati važno srpsko izvozište, ali da će EU u svakom smislu biti trgovinski partner broj jedan za Srbiju.

"Sve reforme koje sprovodimo na evropskom putu su pre svega u interesu naših građana i naše zemlje, a one nas neophodno vode u EU", rekla je Brnabić.

Brnabić je istakla je da je Srbija 2013. godine pod vođstvom predsednika Vučića izabrala evropski put.

"Ali kao što je on rekao u svom govoru pred UN-om, oko koga se ne stišava bura, 'mi jesmo na evropskom putu, ali mi ne napuštamo naša tradicionalna partnerstva'. I te stvari nisu međusobno suprotstavljene. One su u skladu jedna sa drugom i u najboljem interesu naše države", rekla je Brnabić.

Ona je naglasila da Srbija neguje dobre odnose i sa državama poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kine i Indije, a nije prekinula veze ni sa Ruskom Federacijom.

"Mi imamo sve bolju saradnju i sa SAD-om. Kako raste naš IT sektor, koji je postao najbrže rastući izvozni sektor srpske ekonomije, tako su SAD postale naš najveći trgovinski partner kada je u pitanju razmena usluga. Više od 20 odsto razmene usluga ide u SAD", rekla je Brnabić.

Komentarišući izjavu bivšeg predsednika Evropske komisije Žan Klod Junkera, da EU daje lažnu nadu Ukrajini u vezi brzog pristupanja toj ekonomskoj i političkoj zajednici, Brnabić naglašava da je on bio jako otvoren čovek i političar van šablona.

"Imali smo uvek dobre odnose s njim i uvek je govorio o stvarima onoko kakve jesu. I imao je više nego korektan odnos prema Srbiji, ali u vreme kada je bio predsednik Evropske komisije nije bilo rata u Ukrajini i nije postojala tema brzog učlanjenja Ukrajine u EU", rekla je Brnabić.

Dodala je da veruje i da predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen iskreno veruje u agendu proširenja naročito kada je u pitanju Zapadni Balkan.

"Ja verujem da se i Ursula fon der Lajen ozbiljno bavi tom temom i mislim da ne daje lažne nade", navela je Brnabić.

Ona je dodala da postoje države članice koje su zatvorene ili u najmanju ruku skeptične skeptične kada je u pitanju brzo prošitrenje i naglasila da je za to potrebna jednoglasna odluka članica.

"Ja ne verujem da će do 2030. godine doći do bilo kakvog proširenja. Najpre su potrebne reforme EU, a da li će biti proširenja nakon toga ne znam. Ja nisam preveliki oprtimista, ali to ne znači da mi treba da odustanemo od evropskog puta", zaključila je Brnabić.

