Vesić: Izgradnjom puteva i pruga razvijamo zemlju i poboljšavamo život građana

Izgradnja autoputeva, brzih saobraćajnica i pruga za posledicu ima razvoj zemlje, dolazak stranih investitora, veći broj radnih mesta, viši životni standard, kao i razvoj turzma što se, između ostalog, pokazuje i kroz program integralnog razvoja Ovčarsko-kablarske klisure koji je posledica izgradnje autoputa “Miloš Veliki”, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.

On je, gostujući na televiziji Hepi, naveo da je posledica izgradnje tog autoputa izgradnja novog vidikovca na Kablaru, koja je pocela ove sedmice.

Istakao je da je u program integralnog razvoja Ovčarsko-kablarske klisure do sada uloženo oko 900 miliona dinara, od čega je Grad Čačak uložio 200, a Vlada Srbije 700 miliona.

“Uredili smo železničku stanicu u Ovčar Banji, napravili Prirodnjački centar gde sada dolaze deca iz cele Srbije, a sada radimo ulazni portal u samu Ovčar Banju. Oko jezera Međuvrešje postavljamo staze, a krenućemo i sa projektom izmuljavanja tog jezera u kojem je 80 odsto mulja”, rekao je Vesić uz primedbu da oni koji se navodno bave ekologijom, nikada do sada nisu ukazali na taj problem.

Takođe, dodao je da se rade pristupne saobraćajnice za vidikovac na Kablaru koji će, istakao je, ljudima koji žive u tom kraju omogućiti da žive mnogo bolje.

“To ste mogli da vidite onog dana kada su oni slavili jer je počela izgradnja vidikovca, a na onom protestu od sedam, osam ljudi nije bilo nikog sa Kablara. To su bili ljudi koji žive u Beogradu ili Novom Sadu i koji misle da imaju prava da u ime drugih ljudi odlučuju kako će oni da žive i ne samo to, već i da ih vređaju jer su išli od kuće do kuće tog jutra i bacali im sendviče u dvorište. Tim ljudima koji su navodno protestovali ekologija nije važna jer oni su političari i to talibanskog tipa”, je Vesić.

Naveo je da se u okviru projekta integralnog razvoja obnavlja i srednjovekovna tvrđava Maglič u Ibaskoj dolini, kod Kraljeva.

"Počinjemo da radimo pešačko-biciklistički most do Magliča, pa ćemo raditi kopiju srednjovekovnog srpskog sela. To je deo Srbije sa mnogo dokaza srednovekovnog prisustva naše države, tu su i tvrđave Brvenik i Jelač, manastiri Žiča, Studenica, Gradac, Stara Pavlica, Nova Pavlica... Mnogo toga imamo da uradimo u tom kraju, koji zaslužuje poseban tremtan", rekao je Vesić.

Sve je to, napominje, zahvaljući viziji predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se Srbija saobraćajno povezuje.

Govoreći o projektu “Čista Srbija”, Vesić je podsetio da je juče u Novom Sadu počela druga faza tog projekta.

“Novi Sad učestvuje u prvoj i drugoj fazi projekta, a učestvovaće i u trećoj. Mi ćemo u tom gradu, u prvoj i dugoj fazi, ukupno uložiti 55 miliona evra za 97,7 kilometara kanalizacionre mreže i na Čeneju radimo malo postrojenje za preradu otpadnih voda za 3.250 stanovnika”, rekao je Vesić.

Naveo je da će u okviru treće faze u Petrovaradinu biti napravljen veliki centralni prečistač za preradu otpadnih voda za 500.000 ljudi što znači da će Novi Sad biti obezbeđen za više decenija, a vrednost tog prečistača je 120 miliona evra.

“Kada se sve to uzme u obzir, uz neke dodatne radove koje ćemo raditi, mi ćemo u Novi Sad uložiti 180 miliona evra da konačno rešimo problem pričišćavanja otpadnih voda i da više nemamo ni kap otpadne vode koja odlazi neprecišćena u reke i tako ih dodatno zagađuje”, rekao je Vesić.

Naveo je da ne postoji grad u koji država više ulaže nego što je Novi Sad koji je, kako je rekao, to zaslužio jer je dugo bio zapostavljen.

S tim u vezi, podsetio je da se u Novom Sadu grade dva mosta, kod Petrovaradina i u nastavku Bulevara Evrope, što radi država, a da Novi Sad i pokrajina sami grade treći, pešačko-biciklistički most, zatim da se rade ulice u tom gradu, Fruškogorski koridor, da će biti potpisan ugovor za izgradnju autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad…

Govoreći o projektu “Priključi se”, Vesić je pozvao sve građane koji žive u nelegalnim objektima da se prijave za legalno priključenje na komunalnu infrastrukturu, za šta imaju mogućnost još devet dana.

Podsetio je da građani na šalterima svih opština u Srbiji mogu da dobiju brošuru u kojoj se navodi sva dokumentacija potrebna da bi se prijavili, te da tu brošuru mogu i da skinu sa sajtova opština i resornog ministarstva.

“Moja molba svim građankama i građanima koji žive u enelgalnim objektima da iskoriste ovih preostalih devet dana da se prijave jer preduzeća više neće tolerisati nelegalne priključke”, dodao je Vesić.

