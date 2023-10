Đukić: Bilo bi dragoceno da Lajčak kao posrednik ostane u dijalogu do kraja

Diplomata Srećko Đukić ocenjuje za Kosovo onlajn da će eventualno napuštanje mesta posrednika u dijalogu Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka zavisiti od procene Brisela u vezi sa situacijom u odnosima Beograda i Prištine, a kako dodaje, imajući u vidu da on verovatno od svih diplomata najbolje poznaje ovaj teren, bilo bi dragoceno da ostane u dijalogu do kraja.

O mogućnosti da Lajčak napusti mesto posrednika pisali su pojedini mediji, nagađajući da bi on mogao ponovo da bude angažovan u vladi Slovačke, posle završenih izbora u toj zemlji.

- Mislim da će to zavisiti pre svega od procene Brisela, kakva je situacija u odnosima Beograda i Prištine, da li se taj dijalog može ubrzo oživeti i na kojim osnovama jer bez obzira što postoje određene primedbe sa prištinske strane, mora se odati priznanje da je Miroslav Lajčak podneo najveći teret dosadašnji nezahvalnih pregovora - rekao je Đukić za Kosovo onlajn.

Dodaje da je u okviru dijaloga bilo i drugih izaslanika - i američki i engleski, francuski, nemački, italijanski, ali da je ipak glavni teret, uz šefa evropske diplomatije Đuzepa Borelja, pripao upravo Lajčaku.

Navodeći da je u toku svoje karijere imao prilike da se sreće i razgovara sa Lajčakom, Đukić kaže da se radi o izuzetno iskusnom i talentovanom diplomati.

- Za svoje godine, sa punih 60 godina, on ima ogromno iskustvo i bez sumnje to je diplomata evropskog, čak svetskog formata - kaže Đukić.

Đukić očekuje da bez obzira na to kakvog je usmerenja nova slovačka vlada i njen premijer, ako to bude Robert Fico, da će ipak voditi računa o potrebi širih interesa.

- A širi interes u ovom slučaju cele Evrope jeste kako spasiti dijalog Beograda i Prištine i kako ga oživeti i dovesti ga u neku prihvatljivu, mirnu luku jer je situacija trenutno dosta složena - navodi.

Kako kaže Đukić, teško je u ovom momentu proceniti da li će Lajčak imati funkciju u novoj slovačkoj Vladi ili će ostati u dijalogu jer čak ni slovačka Vlada još nije formirana, nije dobila mandat i još je puno nepoznanica.

- Moja lična procena jeste da bi za ovaj posao koji je Lajčak do sada nosio, imajući u vidu da on verovatno od svih diplomata najbolje poznaje naš teren ovde, uključujući odnose Beograda i Prištine, bilo dragoceno da ostane, da završi taj posao bez obzira na zamerke koje su pokušali da mu učine iz Prištine - kazao je.

Na pitanje da li bi stranama u dijalogu više odgovaralo da Lajčak ostane ili da ode, kao i koja bi se strana više radovala njegovom eventualnom odlasku, Đukić kaže da nema razloga za radovanje ni jednoj, ni drugoj strani jer ko god novi da dođe, samo može manje da poznaje i jednu i drugu stranu i biće potrebni dodatni napori da se taj posrednik uhoda.

- Možda nekome izgleda da bi to Prištini više odgovaralo, ali ja apsolutno nisam uveren u to. Posrednici su ljudi posebnog kova jer imaju poseban mandat, oni su tu ne da navijaju za jednu ili drugu stranu, već da deluju striktno u okviru svog mandata, a to je mandat EU, Saveta bezbednosti jer EU posreduje po mandatu UN tako da ta velika diplomatska imena koja se u tom svetu posredništva javljaju su takvi ljudi da njima teško iko može bilo šta da prigovori, a posebno što je Miroslav Lajčak prošao sve faze diplomatskog života - i bilateralno i multilateralno, i kriznu diplomatiju, i posredničku diplomatiju i mislim da takav kao on na njegovom mestu teško da može brzo da se nađe - naveo je Đukić.