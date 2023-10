DRAMATIČNA SITUACIJA NA SEVERU KOSOVA: Građani očajni - lekova i hrane sve manje

Prošla su skoro puna četiri meseca od odluke prištinske vlade da zabrani uvoz srpske robe tokom kojih se žitelji severa suočavaju sa nestašicama i sve većim cenama, a situacija je, kako za Kosovo onlajn ukazuju stanovnici Severne Mitrovice i Leposavića, dodatno pogoršana nakon što su prelazi Jarinje i Brnjak danima bili zatvoreni zbog tragičnih dešavanja u Banjskoj 24. septembra.

Nestašica osnovnih životnih namirnica po prodavnicama, kažu, sve je primetnija, poskupljenja su gotovo svakodnevna, a posebno zabrinjava i nemogućnost da dođu do lekova i adekvatne terapije.

Prištinska vlada je u junu mesecu zabranila ulazak srpske robe na tzv. Kosovo i ona je i dalje na snazi i pored poziva međunarodne zajednice i privrednika da se ona ukine.

Srpske proizvode na rafovima prodavnica uglavnom su zamenili proizvodi poreklom iz Severne Makedonije, tzv. Kosova i Albanije, ali po mnogo većim cenama.

Apoteke su slabije snabdevene lekovima, jer je zabrana Prištine uticala i na snabdevanje medikamentima, pa su građani severa često primorani da putuju i po nekoliko stotina kilometara kako bi u centralnoj Srbiji obezbedili adekvatnu terapiju.

Žitelji Severne Mitrovice i Leposavića sa kojima su razgovarali reporteri Kosovo onlajn kažu da sve ovo utiče na njihov svakodnevni život i izaziva zabrinutost šta će se dešavati kad i inače smanjene zalihe nestanu.

Starija stanovnica Severne Mitrovice ističe da je ovih dana posebno teško.

- Jako teško, pola ima, pola nema. Ako putuje negde, molimo ga da nam nabavi ono što nam treba, troše se neke rezerve od ranije. Nestašica je mnoge robe - kazala je ona.

Njen sugrađanin je rekao da se nestašice baš primećuju, a da su i ljudi manje aktivni i da je zavladala i neka tišina u Mitrovici posle nedavnih događaja.

- Nema lekova, prehrambenih proizvoda je sve manje, cigareta takođe. To se baš oseća. Kao narod smo poznati po snalaženju u raznim situacijama, i sad se ljudi snalaze kako znaju i umeju. Neki prelaze u južni deo grada, tamo idu u nabavku onoga što im treba. Po meni ne bi trebalo to da se radi, ali ljudi se bore za život i moraju da se snalaze. Drugi idu u Srbiju, prelaze po 500 kilometara i idu na prelaze koji su otvoreni kako bi se vratili. Ko ima rođake na selu, taj je u ovoj situaciji u boljoj poziciji - rekao je on.

I stariji građanin Leška poručuje da se i te kako osećaju nestašice lekova i hrane, ali i poskupljenja.

- Još ima nekih zaliha, koristimo to, a šta će biti dalje, videćemo. Polako nestaje brašna, šećera i ulja, jer se zimnica sprema i rezerve se crpe, nemamo dovoljno. Primetili smo da nema lekova. Ovih dana se baš teško nabavljaju, uglavnom smo preko Raške to uzimali, neko nam doturao, sada nemamo nikakvih šansa jer smo zatvoreni - istakao je on.

Da je snabdevanje lekovima koji su ljudima neophodni za život nemoguće, tvrdi još jedan stanovnik Leška sa kojim smo razgovarali.

- Meni je presađen bubreg, lekove ne mogu da preuzmem, a ključno je da pijem terapiju na vreme. Ti lekovi se ne kupuju, to su državni lekovi koje Vlada Srbije obezbeđuje za ljude koji su imali transplantaciju. Sada sam kupio jedan lek za prostatu za koji sam morao da dam 500 dinara, a inače u Raškoj plaćam 140 dinara - kazao je on.

Penzioner iz Severne Mitrovice kaže da je primetio i nestašice i skok cena.

- Prilagođavamo se kako moramo. Sa lekovima je malo teže, snabdevamo se ipak u Srbiji. Zbog jednog leka moramo da idemo do Raške, Novog Pazara. Čudim se što ovde ne možemo da podižemo lekove na recept i u privatnim apotekama, kao što je slučaj u ostatku Srbije - pita se on.

Njegov sugrađanin na pitanje ima li potrebnih namirnica, kaže da su rafovi prodavnica poluprazni.

- Lekova nema, proizvoda nema, mleka i jogurta slabo. Tako živimo, plata nema, kasne po dva do tri meseca. Promenili smo sve navike, kupujemo ali manje količine, uključujući i lekove jer ih nema dovoljno. Kako se snalazimo, mi znamo. Da li će biti bolje, videćemo. Nadamo se da hoće - poručio je on.

