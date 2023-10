NIKOLIĆ: ZELENOVIĆ OJADIO GRAĐANE DOK JE BIO GRADONAČELNIK ŠAPCA

Ivana Nikolić, član Predsedništva Srpske napredne stranke kaže da šabačka bitanga i ponizni sluga stranaca, Nebojša Zelenović, koji je ojadio građane dok je bio gradonačelnik grada Šapca, za tajkunske medije govori maštarije šta će opozicija raditi kada pobedi posle izbora. Najpre, mora da ima na umu da građani Srbije nemaju amneziju i nisu zaboravili šta su tajkuni i lopovi kao on radili dok su bili na vlasti, koliko su štete naneli Srbiji, koliko su srozali ugled naše zemlje, koliko su otežali poziciju Srba na Kosovu i Metohiji i koliko ih uopšte nije bilo briga za život naših građana.

- Sve ono što se tiče životnog standarda naših građana, pre svega mir, bolje zdravstvo, nove bolnice, škole, putevi, fabrike, nova radna mesta, sigurne i sve veće penzije i plate - za sve to je zaslužan predsednik Aleksandar Vučić i građani će podržati takvu politiku - kaže Nikolić, pa dodaje:

I to ovaj šabački kabadahija zajedno sa najvećim štetočinama u Srbiji - zna, ali on govori o “tačkama povezivanja opozicije” jer jedino tako “povezani” mogu da pređu cenzus. I nema tu nikakvog programa i nikakve politike, svojim ponašanjem su čak pokazali da ne razumeju politiku - jedina njihova “tačka povezivanja” sastoji se u jednom - mržnja prema predsedniku Aleksandru Vučiću. Ne mogu da podnesu da narod u Srbiji daje najveću podršku upravo njemu, ne mogu da podnesu što je uspeo da izgradi Srbiju, da je pozicionira na međunarodnom nivou upravo tamo gde joj je mesto i što se u našoj zemlji danas mnogo bolje živi. Dok su u njihovo vreme samo oni dobro živeli - i to na muci našeg naroda.

Nikolić dodaje da takve bagre kao on, vlast doživljavaju kao priliku da se obogate, da napune svoje džepove, da se bahate, a da za to žrtvuju životni standard građana, mir i celovitost svoje države.

- Koliko ova ništarija doživljava Srbe kao svoj narod - govori to što izigrava pudlicu Viole Fon Kramon i što ide u Evropski parlament da cmizdri i žali se na svoju državu. A koliki je licemer govori i to da dok se predsednik Aleksandar Vučić bori za Srbe na Kosovu i Metohiji, dok štiti interese Srbije, dok drži istorijski govor u Ujedinjenim nacijama - Zelenović i ostali uličari (koji zloupotrebljavaju žrtve da bi došli na vlast, lažni borci protiv nasilja) se provode na vašaru - kaže ona.

- Građani Srbije neće podržati takve licemere, nasilnike, lopove i sluge stranaca. Građani daju podršku politici predsednika Aleksandra Vučića, jer se odgovorno ophodi prema svakom segmentu društva, jer poštuje svoj narod, štiti nacionalne interese i bori se za bolji životni standard u našoj zemlji - zaključuje se u saopštenju.

Autor: