MORAMO OTKRITI ŠTA SE DESILO' Kristofer Hil o dijalogu, Kosovu i Banjskoj: Šta je taj Radoičić tamo radio i zašto

Moramo otkriti šta se desilo, ko je bio uključen. Mora odgovornost da se pronađe i da obezbedimo da se to ne ponovi, da se ovakva i tragična i opasna situacija ne ponovi, kaže ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil, govoreći o događajima u Banjskoj na Kosovu i Metohiji.

Kako kaže, video je izjavu Milana Radoičića, i dodaje da ne razume "kako iko može misliti da je dobro za Srbiju da se upusti u ovakve aktivnosti".



- Put je vratiti se dijalogu, znam da je to dosadno, znamo koji su elementi na stolu i moramo dati priliku Miroslavu Lajčaku da završi započeto, da Srbi sa KiM znaju kakva će im biti mogućnost, a da Kosovo ima priliku za internacionalizaciju. Ima svih elemenata za to, samo mora biti dovršen sporazum - rekao je Kristofer Hil u intervjuu za "Euronews Srbija".

"Odgovorni da se pozovu na odgovornost"

Kako kaže, kao neko ko je učestvovao u pregovorima, ne voli preduslove, već mu je draže kad ljudi sednu za sto i suoče se sa stvarima koje treba rešiti.

- Kada je reč o merama protiv Srbije, očigledno je da se sazna šta se desilo: šta je taj Radoičić tamo radio i zašto, i da se odgovorni pozovu na odgovornost - kaže on, dodajući da je "nama potreban mir i stabilnost i najbolji način je da se vratimo dijalogu".

Kako kaže, "ono što vidim, to je da je gospodin Radoičić optužen za neka ozbiljna krivična dela, i rekao bih da je na tužiocima o tome da govore".

- Imamo pitanje: kako da sprečimo da se to opet desi? Kako bi neko pomislio da ulazeći na teritoriju Kosova, gomilajući oružje, izazivajući strah kod ljudi, upadanjem u manastir doprinosi miru i stabilnosti u ovom delu sveta. Moramo znati zašto je to neko uradio - kaže Hil govoreći o Banjskoj.

"Nešto se mora učiniti"

Dodaje da se "nešto mora učiniti sa obe strane".

- Znam da je teško zbog ZSO, ali to je očigledan put da se napreduje. Možemo raspravljati o tome šta je to što treba prepustiti lokalnim građanima, ali im treba pružiti priliku da kontrolišu svoju budućnost. O tome se mora razmišljati u pregovorima, mora se učiniti nešto za obe strane - rekao je on za "Euronews Srbija".

Dodaje i da proces pregovora mora da se nastavi, kao i da izbori na severu Kosova moraju biti deo tog procesa.

- Na kraju krajeva i ZSO mora da ima nekog ko će je voditi, morate imati izbore - ističe.

"Srećan sam što ću sarađivati sa O'Brajanom"

Ambasador SAD se dotakao i izbora Džejmsa O'Brajana na funkciju pomoćnika državnog sekretara.

- Tu sam pun predrasuda pošto sam sa njim dobar prijatelj, radili smo zajedno u prošlosti, srećan sam što ćemo sarađivati u budućnosti - rekao je Hil.

Na pitanje kako je pre nekoliko dana stigao do administrativne linije, s obzirom da su pojedini mediji sugerisali da je koristio helikopter Vojske Srbije, Hil kaže da je išao službenim vozilom ambasade.

- Da može moja kičma da govori, rekla bi koliki bol osećam zbog toga. To je uobičajen način kako se vozim po Srbiji - istakao je.

