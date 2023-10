Dejan Moskić, bivši poverenik Dveri za opštinu Vitina u enklavi Kosovsko Pomoravlje, oglasio se juče na društvenim mrežama i izjavio da prestaje sa aktivnostima u ovoj stranci.

Kako je naveo, on je to uradio jer se ne slaže sa politikom vrha stranke.

- Smatram da se jedino predsednik Aleksandar Vučić zalaže za interese nas sa Kosova i Metohije i za iste se bori. Zbog toga napuštam mesto poverenika za opštinu Vitina - poručio je Moskić.

Dejan Moskić je u razgovoru za Alo! objasnio o čemu se radi.

- Bio sam poverenik 7-8 godina. Za to vreme, ništa nije urađeno za Kosmet i Srbe sa Kosmeta. Kosovsko Pomoravlje je najveća enklava van severa Kosmeta i druga po stanovništvu, posle Mitrovice, a ono se najmanje spominje u Dverima - otkriva Moskić.

Dotakao se i odnosa sa Boškom Obradovićem.

- Ja sam prijatelj sa Boškom. Smeta mi što ne spominje ništa van severa Kosova. Mi ovde ginemo, trajemo, čamimo, a niko u Dverima nas ni ne spominje. Trpimo nasilje svakodnevno, a oni u Beogradu pričaju o glupostima, Javni servis, protesti sindikata, protiv Vučića. Meni je sve to više dozlogrdilo - kaže Moskić za Alo!.

Govorio je i o predsedniku Srbije.

- On je taj koji može da nam pomogne. Ako čoveku koji se bori za nas ne pomogneš, kome onda? Nama je sad on trenutno najbolji. Ne može da pomogne niko ko priča lepe priče iz Beograda. Pravo da vam kažem, strepim da li će deca bezbedno da mi se vrate kući svakog dana. I sina i ćerku redovno pratim kući i od kuće, oko mog dvorišta su sve džamije. Jedini koji obezbeđuje sigurnost je Vučić, pa nek' je i najgori ili najbolji, ali to je on - zaključuje Moskić.

