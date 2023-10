Latinović: Putinova izjava prija, istinita je, ali mi od te izjave nemamo ništa! (VIDEO)

Komentarišući izjavu predsednika Rusije Vladimira Putina, koji je izjavio da je srpski narod moguće uništiti, "ali ga je nemoguće slomiti", Petar Latinović, urednik portala Mondo, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić, da on to može da izjavi bez posledica po njega, ali da to nije dobro za nas.

- To su neke populističke izjave koje smo mi imali ranije, da smo najjači, da možemo sami, izolovani. To on polazi od sebe, on je svoju zemlju izolovao, ali njegove političke izjave nama ne idu na ruku, zato što cela Evropa i Vašington, odmah okrenu glavu ka Beogradu i čekaju da vide da li ćemo mi odmah da potrčimo i kažemo kako je to super i kako nam Putin pruža podršku - rekao je Latinović.

Kako kaže, Putinu je zapravo nebitno šta se ovde dešava, njemu je, kako kaže, potrebno malo više tenzija na ovom regionu, kako bi mogao da skrene pogled Evrope i Brisela sa Ukrajine, kako bi se bavili drugim žarišten na Balkanu.

- Ima negde istine u njegovoj izjavi u smislu da, ako vodite dobru politiku, odgovornu politiku, imate dobre bilateralne odnose sa partnerima u Evropi i Americi, onda je to zapravo tako - rekao je Latinović.

Mislim da, kako kaže, mi od te izjave nemamo ništa.

Stefan Srbljanović iz Centra za društvenu stabilnost, rekao je da ova izjava nama ne može da donese ništa dobro, ali je istinita.

- Srbi jesu nesalomiv narod, jesmo samostalna država koja samostalno donosi sve odluke i tako će i biti u budućnosti - rekao je Srbljanović.

Kako kaže, on je aludirao na sve ono što se do sada dešavalo na ovim prostorima. Dodaje da je izjava lepa i pitka, da ju je lepo čuti, ali da, kako dodaje, sada ovi sa zapada osluškuju kako ćemo mi reagovati na tu izjavu.

