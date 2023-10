Specijalna emisija o RATU U IZRAELU! Apostolovski: Nesumnjivo se radi o TERORISTIČKOM NAPADU - Izveden je vešto i brzo

Gosti specijalne emisije "Napad na Izrael" na TV Pink složili su se da je napad na Izrael teroristički napad.

Darko Obradović iz Centra za strateške analize kaže da je to što je došlo do napada veliki propust izraelske obaveštajne službe.

- Ako analizirate stvari kakve jesu, ako imate zid, ako postoji oprema, ako postoji prisustvo obaveštajnih formacija, onda se postavlja pitanje kako može toliko velika grupa ljudi da se organizuje i da to ne bude obaveštajno provaljeno. Moraće mnogo objašnjenja da se pruži - kazao je Obradović.

Kako kaže, jasno je da je neko dao državnu logistiku terorističkoj organizaciji.

- Ovo je dobro smišljena organizacija - rekao je Obradović.

Prema njegovim rečima, Izrael će reći koje su sve države upletene u ovo.

- Starteška podrška Amerike Izraelu nikad neće prestati - kazao je Obradović i dodao da je dobro što je naša država osudila napad Hamasa na Izrael.

Obradović je rekao da podrška američka ide do toga da se Izrael odbrani, ne dalje od toga.

Ljuban Karan, bivši obaveštajac KOS-a, rekao je da je napravljeno dosta propusta.

On je rekao da postoji mogućnost i da je Iran znao da će doći do napada na Izrael.

Karan je rekao da nije u pitanju samo Hamas nego nešto mnogo šire od toga, a da će sumnja sigurno ići prema Iranu.

- Zamislite ako SAD mora i da štiti Izrael, jer Amerika reaguje kao da je napadnuta njihova teritorija, ali to znači da će oslabiti pritisak u Ukrajini - ocenio je Karan.

On je istakao da se ovaj sukob može smiriti ako je Iran u pitanju, ali da ako su velike sile u pitanju, onda može da traje dugo.

Karan je rekao da ako Amerika usreći Izrael kako je usrećila Ukrajinu, onda neka nam je Bog u pomoći.

- Stvar je u pregovorima, u dogovoru, ne smemo gledati stvari jednostrano - naglasio je Karan i istakao da će evropske zemlje stati uz Izrael, ali da će muslimanski svet reći da se Palestinci brane.

Slobodan Samardžija, novinar, govoreći o ratu u Izraelu kaže da je silina jutrošnjeg napada ono što posebno iznenađuje.

- Ja bih rekao da je ovo na neki način pokazatelj da SAD više ne može da kontroliše ceo svet, kako je nekad bilo - ocenio je Samardžija.

Kako kaže, oni ne mogu sve da drže pod kontrolom, svet se menja i sve što se ove godine dogodilo govori da "mali narodi" ne žele da se ponašaju kako im je bilo naređeno nekada.

Samardžija je rekao da je iznenađenje što su se tako dobro opremili za tako jak napad.

Govoreći o podršci SAD Izraelu Samardžija kaže:

- SAD tu nemaju šta da traže, osim da kradu naftu, jasno je da je to projekat SAD koji žele da zadrže svoju poziciju - ocenio je Samardžija.

Upitan da li ovaj sukob može da poprimi veće razmere Samardžija je rekao da može, ali da se nada da se to neće desiti.

Kaže da se ceo svet promenio od početka rata u Ukrajini, odnosno u poslednjih godinu dana.

Aleksandar Apostolovski, novinar Politike, rekao je da ovo nije nov sukob, da on traje od kada je osnovana država Izrael, ali da je ipak jutros mislio da sanja.

- Kad je počeo rat u Ukrajini ja sam rekao da je počeo Treći svetski rat, samo da to niko neće da objavi - kazao je Apostolovski.

On je rekao da žarišta postoje svuda po svetu i da je poslednji od njih sukob Izraela i Hamasa.

Apostolovski je rekao da se potencijalno žarište može pronaći svuda u svetu i da mi možemo da pretspostavimo kome je interes da se dešava ono što se dešava.

- Očigledno je da je napad izveden vešto i brzo - ocenio je Apostolovski.

On je rekao da se nesumnjivo radi o terorističkom napadu i da će uslediti žestok udar.

- Iz ranijeg iskustva verujem da će sve trajati kratko - kazao je Apostolovski i dodao da se boji za sudbinu sveta, jer kao da idemo ka apokalipsi.

