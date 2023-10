PREDSEDNIK VUČIĆ U KOVILOVU NA 'ZBORU KRAJIŠNIKA': Šta god neki činili i radili protiv naše zemlje, mi nikada više nećemo dozvoliti etničko čišćenje!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je u Kovilovo, gde se danas u SC Kovilovo održava "Zbor Krajišnika".

Vučić je rekao da je ponosan što kao država Srbija može da pomogne očuvanju tradicije i običaja naših naroda.

- Danas je teško zamisliti progres i napredak Srbije a da u tome ne učestvuju Krajišnici. Hvala vam na tome što ste uvek uz svoj narod i Srbiju - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da je imao važne sastanke sa 34 lidera Evrope i da je radio ono što mu je posao, a to je, kako kaže, da zaštiti i sačuva Srbiju, ali i istakao da se nada da će u tome uspeti.

- Velikim trudom i radom stvari mogu da se postignu. Srbija je trajno opredeljena za mir. Naše je da čuvamo svoju zemlju i da se trudimo da napredujemo i snažimo našu vojsku, jer da ona nije snažna, već bi odavno bili plen - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik je rekao da

Predsednik Vučić, obraćajući se okupljenima, najpre se zahvalio svima što su došli i dodao da želi da im uputi samo nekoliko reči.

- Želim pre svega kao predsednik Srbije, a čiji je otac 'sa one strane Drine', da se zahvalim što beskrajno volite Srbiju. Danas kada ste ovde sa nama, vi ste oni koji sa svima drugima, ali sa još više energije želite da gurate našu zemlju napred - rekao je Vučić.

Kako kaže, zna da nikada neće zaboraviti svoja ognjišta, i dodaje da su tamo živeli vekovima a da su ih neki drugi odatle oterali.

- Srbija ima dovoljno mesta, i veliko srce, a vi Krajišnici imate najveće srce i za vas, vašu Krajinu i za Srbiju - rekao je Vučić.

Kako kaže, danas kada smo pritisnuti od svuda, kaže da zna da narod na KiM ima podršku od svog naroda iz Krajine i da brinu za njih.

- I bilo odakle da dolazite, od Benkovca do Vukovara, ovde u Srbiji najlagodnije se osećate i to je potpuno normalno. Naše je da vidimo šta je to što još možemo da učinimo, jer ste vi mnogo toga učinili za nas - rekao je Vučić.

Kako kaže, šta god neki činili i radili protiv naše zemlje, mi nikada, dodaje, nećemo više dozvoliti etničko čišćenje.

- Hvala vam još jedanput što postojite i što se borite, živi bili dragi Krajišnici, živela Srbija - zaključio je predsednik.

Vučiću su deca iz Dalmatinskog Kosova poklonila crtež, a potom je dobio i vez iz Zmijanja.

11.00 - Nastavak obilaska "Zbora Krajišnika"

Predsedniku Vučiću su izlagači ponudili pitu zeljanicu, koju je "prepustio" premijerki Ani Brnabić.

Vučić je razgovarao i sa opančarima, interesujući se za način na koji se pravi tradicionalna srpska obuća. Naravno, dobio je i jedan par na poklon.

Predsednik je dobio i vlašićki sir, kao i vrhunsko vino iz tog kraja.

- Obnovili smo crkvu u tom kraju. Drži se otac, ali izbeglo je više od osam hiljada. A u drugom ratu je mnogo ljudi nastradalo. Ustaše su tamo pokupile najuglednije ljude, među njima i mog dedu, koji je vodio sokolski dom. Iz porodica Lukić, Stanić, i naravno Vučiće. Pobili su ih, a ostalo proterali. I sada u ovom ratu su naše kuće prvo spalili - rekao je Vučić.

Vučić i premijerka Brnabić su od jednog proizvođača rakije dobili po flašu na poklon, a on je mudro predložio da ako im se svidi - obavezno dođu kasnije da kupe još.

Predsedniku je prilazio veliki broj ljudi koji su želeli da se fotografišu sa njim.

U nastavku obilaska Vučić nije mogao da odbije đakonije kojim su ga nudili izlagači, pa je morao da proba i slaninu, kao i pitu bundevaru.

U razgovoru sa predstavnikom udruženja boraca, koji je tražio da se očuva status boraca iz Republike Srpske Krajine, predsednik je rekao da će razmotriti to pitanje.

- Moramo da razgovaramo, nije jednostavno. Pravno je komplikovano, ali uzeću u razmatranje. Znam da svi obećavaju, ali na kraju to dođe do mene. A ja ne obećavam, nego gledam da isporučim - rekao je predsednik Vučić.

Na zboru će se predstaviti krajiška udruženja iz čitave Srbije, bogat kulturno-umetnički program, kao i krajiški pisci i slikari.

Istom prilikom organizuje se i sportsko-rekreativna manifestacija "Krajiški višeboj".

10.35 - Vučić razgovarao sa izlagačima

Sto godina nisam bio u Lipiku i Pakracu, rekao je predsednik Vučić, i dodao da mu nisu dali ni da poseti Jasenovac.

- Skroz sam zaboravio i da je Branko Radičević rođen u Slavonskom brodu - rekao je on.

Predsednik dodaje i da država pomaže mnoga udruženja naših ljudi, i da su izdvojena velika sredstva za kuću Milutina Milankovića.

- Moram da probam gulaš, obećao sam to. Jeste li stvarno celu noć radili - pitao je on, na šta mu je jedan od izlagača odgovorio potvrdno.

Vučić je na poklon dobio ikonu, i interesovao se za kulinarske tajne izlagača koji su spremali đakonije. On je potom i probao gulaš koji su spremili vredni Krajišnici.

- Sada ja treba da se pravim da nije mnogo vruće - rekao je predsednik duvajući u kašiku, što je izazvalo smeh prisutnih.

- Ajde što spremate vrhunski gulaš, ali što svi imate dobar glas i odlično pevate. Jedini vam je greh što stavljate kiselu vodu u vino - rekao je Vučić kroz osmeh.

