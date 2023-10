ĐURIĆ O NAPADU NA DANILA VUČIĆA: Kurti iz dana u dan pokazuje da nije partner za normalizaciju

Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić poručio je da optužbe Prištine na račun sina predsednika Srbije Danila Vučića pokazuju da opasan hibridni sukob Aljbina Kurtija sa Srbijom nema predaha, uprkos stalnim pozivima iz SAD i EU.

"U još jednoj seriji pomeranja režima Aljbina Kurtija na eskalacionoj lestvici – najviši funkcioneri režima su gađali Danila Vučića, sina predsednika Srbije Aleksandra Vučića, iznoseći oštre lažne optužbe u cilju daljeg ocrnjivanja Srbije i delegitimizacije njene vlasti", naveo je Đurić na društvenoj mreži "X".

Ukazao je da se, istovremeno, na terenu svakodnevno nastavlja vladavina terora.

Kurti's dangerous hybrid conflict with Serbia knows no respite - despite repeated calls from the US&EU.

In yet another series of moves up the escalatory ladder by the regime of Albin Kurti - top officials of the regime targeted Danilo Vucic, the son of @predsednikrs @avucic,…