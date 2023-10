KOSOVO U CENTRU RIMA – POSLEDICE BOMBARODAVANJA, MAGLOVITA BUDUĆNOST SE NE ČINI SVETLOM

U centru Rima u biblioteci pod nazivom Anomalija je u subotu 7.oktobra održana konferencija povodom promocije knjige „Neizbežni susreti“ autora Marije Line Veke u sklopu koje je organizovana i projekcija filma „Mrak“ reditelja Dušana Milića.

Govornici na konferenciju su uz autroku gospođu Veka Marilinu bili i Marina Tinto iz Nacionalne novinarske biblioteke Rima, naša čuvena novnarka Milica Ostojić, poznati srpski reditelj Dušan Milić kao i član Društva novinara Vojvodine gospodin Neđo Katnaić. Knjiga pod naslovom „Neizbežni susreti – kroz Srbiju, Kosovo i Italiju“ italijanske autorke, koja je dobro obaveštenom delu srpske javnosti poznata po pisanju o Kosovu i Methohiji, ilegalnoj trgovini organa, te upotrebi osiromašenog uranijuma prilikom bombardovanja Savezne republike Jugoslavije, govori o susretima sa „apostolima“ borbe za istinu na KiM. Naime, autorka je tokom više od 50 poseta KiM imala priliku da se susreće i radi sa imenima kao što su Amfilohije Radović, Atanasije Jevtić, Oliver Ivanović i mnogim drugim o kojima u ovom delu piše.

Zainteresovanost stanovnika večnog grada za ovu konferenciju je bila više nego ogromna, o čemu svedoči i činjenica da su pojedini posetioci pristali i na to da usled popunjenosti sale sede na stepenicama, kako bi mogli da čuju drugačiju sliku od one koja je ustaljenim edijskim narativom postavljena.

Prlikom izlaganja govornika, posetioci su imali priliku da o situaciji na srpskoj pokrajini čuju dijametralno suprotne info. od onih koje su im od strane pro-zapadnih medijskih kuća bile plasirane. Sama autorka je u nekoliko navrata isticala značaj Kosova i Metohije za hrišćansku kulturu Evrope ali i celog sveta i da je dužnost svih da počnu da govore o svemu onome što se zaista dogodilo na KiM. Veka je istakla i to da je na Kosovu umrlo međunarodno pravo, te da je ovo problem koji je od strane zapadnih centara moći ostavljen da bude stalna pretnja po stabilnost i mir Evrope.

Novinarka večernjih Novosti Milica Ostojić koja duže od dve decenije živi i radi u Rimu je takođe prisustvovala ovoj konferenciji, izlažući pritom svoje viđenje situacije na Kosovu, pokušavajući da što preciznije predstavi istinu koja je, kako je novinarka navela, u slučaju Kosova i Metohije u potpunosti izokrenuta. Na pitanje jednog od prisutnih slušalaca o njenom viđenju politike Srbije, iz razloga što je ista često kritikovana, gospođa Ostojić je istakla da Republika Srbija vodi odgovornu i smelu politiku neutralnosti, te da za razliku od nekih mnogo većih zemalja koje su svesno i bespogovorno prihvatile na ulogu sluge, Srbija ima svoje dostojanstvo i nikada neće odustati od svog suvereniteta.

Nakon kraćeg govora gospođe Tinto, kao najmlađi od prisutnih govornika, publici se obratio i g. Katanić koji se zahvalio svima na dolasku i interesovanju za datu temu, uz opasku da za njega nije čudno da jedan stanovnik Rima ima interesovanje za situaciju na KiM, te da je njegov lični stav da bi to trebao da bude i imperativ mnogima, iz razloga što je kako je g. Katanić istakao problem Kosova trenutno najveći problem Evrope. Kroz svoje izlaganje, a kao neko ko dolazi iz sveta prava, Katanić je pokušao da, kroz retroskpektivu dešavanja od početka 20. veka pa do danas, približi stvarnu situaciju na KiM. Uz navođenje značajnih regulativa međunarodnog prava, kao i one nezaobilazne Rezolucije 1244, Katanić je povukao i neke paralele između dešavanja na KiM i dešavanja u Ukrajini, istučući sve očigledniju upotrebu naoružanja sa osiromašenim uranijumom, te sve češće informacije o trgovini organa. Takođe, a s obzirom na to da je pominjao i Briselski sporazum koji, zbog očigledne podrške SADa albanska strana nije ni pokušala da ispoštuje, Katanić je naveo da je sve očiglednije da svaki sporazum sklopljen sa “zapadom” doživljava sudbinu kontraverznih sporazuma iz Minska. Govoreći o ozbiljnosti situacije u kojoj se svet trenutno nalazi, Katanić je naposletku dodao da je očigledno to da da zapad ne poštuje sporazume koje je zaključio i da je predsednik RF g. Putin imao pravo kada je nedavno izjavio da je Zapad u stvari „Imperija laži“.

Naposletku, prisutnima se obratio i naš poznati reditelj g. Dušan Milić čiji je film „Mrak“ koji govori o stradanju Srba na KiM, bio naš ovogodišnji kandidat za utrku za prestižnu fulmsku nagradu „Oskar“. Milić je iskoristio priliku da se prvenstveno zahvali gospođi Veki za sve što je za srpski narod činila, ali i dalje čini. Govoreći sa tačke reditelja, Dušan je pokušao da slušaocima približ ono kako je on sam doživeo KiM, te šta je to što kroz svoj film zaista želi da kaže. Nadovezujući se na već izneto, Milić je istakao da je tema Kosova i Metohije specifična sama po sebi, a o čemu svedoči i činjenica da je njegov film „Mrak“ bio zabranjen za emitovanje na mnogim filmskim festivalima u Evropi i svetu.

Po končanju izlaganja kao i dela kada su prisutni imali priliku da postave pitanja o onome što ih je zanimalo, emitovan je i film „Mrak“ koji je među gledaocima izazvao nevericu i kako su pojedini rekli ožalošćenje činjenicom da nisu imali pojma o tome šta se zaista dešava u njihovoj bliskoj blizini.