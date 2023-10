Vesić i novi ambasador Kine: Srbiju i Kinu vežu tradicionalno prijateljstvo i strateško partnerstvo

Ministar građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе Goran Vеsić razgovarao je danas sa novim kineskim ambasadorom u Srbiji Li Mingom o nastavku već uspešne saradnje dve zemlje koje, kako je rečeno, veže tradicionalno prijateljstvo i strateško partnerstvo.

Ministar je na sastanku, održanom u Vladi Srbije, poželeo kineskom ambasadoru srdačnu dobrodošlicu i uspеšan mandat, uz poruku da odnosi Srbije i Kine nikada nisu bili bolji.

Ambasadoru je preneo da je nedavno boravio u poseti Kini gde je, izmedju ostalog, sa kinеskim ministrom saobraćaja Li Sjaopеngom potpisao Sporazum o mеđusobnom priznavanju ovlašćеnja pomoraca dvе zеmljе, ali i obavestio ga da su dva ministarstva dogovorila mehanizam za koordinacuju projekata na kojima zajedno rade kineske i srpske kompanije u Srbiji i Kini.

Vesić je naveo da postoji mnogo kineskih kompanija koje rade u Srbiji u oblasti infrastrukture i izmedju ostalog pomenuo projekat izgradnje brze pruge izmedju Novog Sada i Subotice.

“Radovi na toj pruzi se odvijaju dobro i ne vidimo nijedan problem da ona bude završena šest meseci pre roka, do kraja sledeće godine”, rekao je Vesić i dodao da je veoma zadovoljan radom na toj pruzi.

Što se tiče putne infrastrukture, Vesić je rekao da se sa kineskom kompanijom China Road and Bridge Corporation (CRBC) radi na završetku autoputa “Miloš Veliki”, do Požege, koji bi, prema obećanjima kineskih partnera, trebalo da bude završen do septembra naredne godine.

Odatle će se, dodao je Vesić, raditi autoput prema Crnoj Gori za koji već postoji ugovor.

Vesić je podsetio da se sa kompanijom “Pauer Čajna” radi na projektu izgradnje beogradskog metra, a pomenuo je i projekat “Čista Srbija” koji se radi sa kompanijom “CRBC”, čija je druga faza počela pre nekoliko dana.

Takodje, ministar je pomenuo saradnju sa kompanijom "Šandong" koja, dodao je, radi brzu saobraćajnicu uz Dunav dužine oko 67 kilometara i istakao da se taj projekat razvija dobro, te da će biti završen u skladu sa rokovima.

Ministar je podsetio na program prakse za studente Univerziteta u Beogradu u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i preduzećima iz tog resora, navodeći da se sa kineskim kompanijama koje rade u Srbiji pregovara da obezbede da deo naših studenata bude na stručnoj praksi na projektima koje te kompanije rade u Kini.

Ambasador Ming je to podržao i istakao da Srbiju i Kinu veže tradicionalno prijateljstvo.

Naveo je da je saradnja dve zemlje u oblasti saobraćaja izuzetna i da je veliki doprinos tome dala bivša ambasdorka Kine Čen Bo, te dodao da će truditi da ta saradnja bude još bolja.

“Verujem da uz vašu podršku i pomoć zajedno možemo podići nivo saradnje u oblasti saobraćaja na viši nivo i postići još bolje rezultate u budućnosti”, rekao je Ming.

Tokom sastanka ministar je ambasadoru i članovima kineske delegacije poklonio svoju Knjigu o Beogradu, na kineskom jeziku.

Iz delegacije Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sastanku su prisustvovali državni sekretar Vladimir Džamić, pomoćnica ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije Tanja Popović, posebna savetnica ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije Dobrila Ponorac i šefica kabineta ministra Aleksandra Aćimović.

