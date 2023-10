'POSTIGNUT KOMPROMIS OKO NAJVAŽNIJIH PITANJA NACRTA ZAKONA O MEDIJIMA' Premijerka Brnabić: Prvi put se uvodi samoregulacija

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa predstavnicima Ministarstva informisanja i telekomunikacija, medijskih i novinarskih udruženja i međunarodnim partnerima povodom završetka javne rasprave o Nacrtu zakona o javnom informisanju i medijima i Nacrtu zakona o elektronskim medijima.

Premijerka je istakla da je postignut kompromis oko najvažnijih pitanja koji se tiču implementiranja: Saveta za štampu i izbora za članove Regulatornog tela za elektronske medije (REM). Brnabić je precizirala da će Savet za štampu biti samoregulatorno telo nadležno za sve medije i da se prvi put nalazi u legislativnom okviru. Naglasila je da su ovi zakoni revolucionarni, jer se prvi put uvodi samoregulacija.

Brnabić je ocenila da je urađen odličan posao i da očekuje da će oba zakona biti usvojena do kraja oktobra.

Šef Misije OEBS-a u Srbiji Jan Bratu istakao je značaj inkluzivnosti i transparentnosti u izradi medijske regulative, dodajući da je to ključno kada je reč o sprovođenju Medijske strategije i akcionog plana u slovu i duhu. On je dodao da je u razgovoru sa medijskim i novinarskim udruženjima postignut napredak u kompromisnim rešenjima, kao što je slučaj sa aktuelnim predlogom ovlašćenih predlagača za članove Saveta REM-a, koji doprinosi njegovoj depolitizaciji, a Savet za štampu je jedino samoregulatorno telo predviđeno zakonom. Potrebno je dodatno ojačati organizacionu, funkcionalnu i finansijsku nezavisnost REM-a. Šef Misije je potvrdio spremnost Misije da pomogne u primeni zakona kada budu dovršeni, kao i u izradi neophodnih podzakonskih akata.

Šef Odeljenja za medije i informisanje Delegacije EU u Srbiji, Manuel Munteanu, ocenio je da je Medijska strategija kvalitetan dokument i ponovio važnost da dva predloga zakona odražavaju njen duh. On je pozdravio pozitivne pomake, kao što su jačanje uloge Saveta za štampu i depolitizacija u predlogu članova Saveta REM-a. On je takođe ponovio važnost postojanja jakih zaštitnih mehanizama za obezbeđivanje jednakih uslova za sve medijske i tržišne aktere. On je istakao da je Delegacija EU od samog početka podržavala proces medijskih reformi u Srbiji i da će to činiti i dalje.

Predsednica Sindikata novinara Srbije Dragana Čabarkapa je istakla da su prvi put u Zakon o javnom informisanju i medijima ušle odredbe koje se tiču radnih prava novinara i medijskih radnika. Ona je naglasila da je to od velikog značaja jer će otvoriti mogućnost za dostojanstveniji položaj i bolje uslove rada medijskih radnika i, kako je navela, mogućnošću za uspostavljanjem dijaloga, što su cilj i standardi u zemljama Evrope.

