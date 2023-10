Sankcije Srbiji i Vučićeva glava na tacni: Pismo Borelju otkrilo SPREGU Kurtija i srpske NATO opozicije

Maske su pale: Sada je mnogo jasnije zašto su lideri prozapadne opozicije o Banjskoj davali iste izjave kao i Kurtijev režim i zašto su heroji i miljenici prištinskih medija

„Očigledna je politička i lična odgovornost Aleksandra Vučića za sadašnju situaciju. Stoga njemu i njegovim najbližim političkim saveznicima treba izreći svaku moguću meru“.

Kada ne bismo znali ko je stavio potpis ispod pisma koje sadrži ovu rečenicu, a tiče se događaja u Banjskoj i situacije na Kosovu i Metohiji, prvo bismo pomislili da je to ni manje ni više nego Aljbin Kurti, ili možda Vjosa Osmani, eventualno Dželjalj Svečlja.

Ne. Ova rečenica deo je pisma koje su juče potpisali i Žozepu Borelju, visokom predstavniku Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, poslali lideri prozapadne NATO opozicije u Srbiji – Zoran Lutovac, Miroslav Aleksić, Pavle Grbović, Zdravko Ponoš, Dragan Đilas, Nebojša Zelenović i Radomir Lazović.

Ovo sramno pismo još jednom je pokazalo da između ciljeva, stavova i retorike prozapadne NATO opozicije i ciljeva, stavova i retorike režima Aljbina Kurtija nema ama baš nikakve razlike. Interesantan je i tajming pisma – dan nakon što je Kurti žestoko napao Vučića i Srbiju u Liverpulu u Velikoj Britaniji, optuživši ga da se ponaša kao Vladimir Putin. Čovek bi rekao da su se dogovorili ko će, šta i kad da kaže i uradi. Oči bode i činjenica da se nigde u pismu ne traže sankcije za Aljbina Kurtija i njegov režim.

Sada je mnogo jasnije zašto lideri prozapadne NATO opozicije od 24. septembra i Banjske koordinisano sa Kurtijem i njegovim satrapima šalju identične poruke: Vučić je kriv, Srbija je kriva, obučili su teroriste da ubiju nedužnog kosovskog policajca… Zašto nismo bili sigurni da li su nešto izjavili Aljbin Aleksić ili Miroslav Kurti, Vjosa Tepić ili Marinika Osmani, Zdravko Svečlja ili Dželjalj Ponoš… Zašto su heroji i miljenici prištinskih medija…

Jedno je sigurno. Agenda Aljbina Kurtija i prozapadne NATO opozicije u Srbiji ista je: Krivicu za događaje u Banjskoj svaliti na Aleksandra Vučića i Srbiju, uvesti zapadne sankcije Srbiji i ukloniti Vučića sa vlasti, kako bi na vlast došli oni, prozapadna NATO opozicija, i ispunili Kurtijeve želje i diktat Zapada.

Oni to čak i ne kriju, pa u pismu navode i traže: „Već duže vreme ističemo da gospodin Vučić ne treba da generiše međunarodnu podršku kao isključivi sagovornik… Demokratska vlada u Srbiji je preduslov za traženje dugoročnih rešenja za složene probleme, kako na Kosovu, tako i za širu stabilnost i mir u regionu Zapadnog Balkana. Mi želimo da Srbiju pretvorimo u partnera, a ne u diverzanta stabilnosti“.

Čak i terminologija je Kurtijeva, pa južnu srpsku pokrajinu u pismu ne nazivaju njenim imenom – Kosovo i Metohija, nego imenom lažne države – Kosovo.

Dakle, nije bitno to što je Aleksandar Vučić na vlasti zato što je za njega glasalo 2,3 miliona ljudi, to što ogromna većina građana želi da on vodi Srbiju i, između ostalog, vodi politiku suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije i zaštite Srba na Kosovu i Metohiji.

Hajde sada da skinemo maske i rukavice, baš kao što je to juče uradila prozapadna NATO opozicija, i prevedemo na srpski šta je suština ovog sramnog pisma. Prozapadnoj NATO opoziciji bitno je šta Zapad misli ko treba da vlada Srbijom, pa se podanički nude: Evo, mi ćemo uraditi sve što treba, uvedite sankcije, sklonite Vučića, mi nismo u stanju, neće ludi Srbi da glasaju za nas…

Kurti? Nikakav problem, možemo mi sa njim da se dogovorimo sve. Cena? Ne pitamo za nju. Sve može. Predaja Kosova i Metohije jeste opcija.

Autor: