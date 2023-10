PREDSEDNIK VUČIĆ: Potrebno nam je da budemo mirni, pristojni, ujedinjeni i izađemo iz ove ne lake situacije

Predsednik Vučić prisustvovao je danas Svečanoj akademiji povodom 45 godina Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" i najavio nova ulaganja, nakon čega je govorio za medije o svim aktuelnim temama.

Predsednik Vučić je rekao da se trenutno radi 19 opštih bolnica na teritoriji Srbije.

- Radi se 19 opštih bolnica u Srbiji, klinički centri, a više od 20 mamografa biće podeljeno opštinama i 22 najnovije magnetne rezonance, to će biti za mesec do šest meseci - naveo je Vučić.

Vučić je istakao da je od izuzetnog značaja da ženama omogući da imaju prevenciju, te da će zbog toga biti podeljeni mamografi širom Srbije, da bi žene mogle da vrše potrebne preglede.

Predsednik Vučić je rekao da nije problem kupiti materijal i opremu da se izgrade veliki zdravstveni centri u Srbiji, kao što je to klinika za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", već da je problem to što nema toliko stručnjaka.

- Ne mislim da je moguće imati mnogo kardiovaskularnih klinika kao što je Dedinje, ne zato što ne možemo da nađemo novac za izgradnju ili opremu, već zato što je nemoguće da pronađete toliko stručnih ljudi koji bi mogli da rade. Ljudi su naš resurs pre svega i najvažniji. Mi ćemo novac moći da pronađemo uvek - rekao je predsednik Vučić odgovarajući na pitanje novinara koliko bi ustanova kao klinika "Dedinje" u narednih 10 godina moglo da se izgradi ako se nastavi ovaj tempo ulaganja.

Vučić je, međutim, istakao da je važno to da je "Dedinje" mesto na kom mladi uče i obučavaju se i postaju najbolji lekari u regionu.

- U skladu sa tim mi ćemo gledati da sve velike važne, ali i sve druge male bolnice tamo gde idu ljudi koji ne žive u centrima naših gradova, mogu da dobiju odgovarajuću negu i zaštitu, pre svega preventivnu zaštitu - rekao je Vučić.

Idem u Njujork 21. oktobra, nemam vremena za optužbe o Ekspu

Vučić je rekao da će 21. oktobra ići u Njujork na sednicu Saveta bezbednosti UN koja se održava 23. oktobra i da ga pored toga očekuje mnogo važnih događaja tako da nije imao vremena da se bavi optužbama nekih povodom sprovođenja projekta EXPO2027.

Vučić je najavio da se priprema otvaranje autoputa u subotu, a da u nedelju odlazi u Kinu te da ga nakon povratka očekuje dolazak međunarodnih posrednika u Beograd.

- Pre toga ćemo imati otvaranje železničke stanice 20. oktobra, oni dolaze 21. oktobra a tu noć već idem u Njujork na sednicu Saveta bezbednosti koja je 23. oktobra tako da nisam imao baš mnogo vremena ali ne moraju da brinu, uvek postoje ljudi koji bi želeli da Srbiji bude što gore da tada njima bude bolje - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše optužbe na račun projekta EXPO2027 i da će se novac trošiti netransparentno.

Vučić je rekao da nije čuo da neko brine za EXPO.

- Ali ako mislite na neke naše, nisam baš stigao sve da pratim poslednjih dana, u gužvi sam kakvu ne pamtim u prethodnih 10, 11 godina - kazao je Vučić.

Banjska

Upitan o događajima u Banjskoj Vučić je rekao da građani treba da obrate pažnju na to kako je N1 formulisao pitanje.

Kako kaže, jedan dan traže da se uđe u rat kkao bi se zaštitio narod, a drugi žale za žrtvama.

- Radoičića tužilac tereti za teška krivična dela koja je sam priznao, istraga će se nastaviti, optužnica će biti podignuta - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara.

Videćemo kakav paket donosi petorka

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će se videti kakav će "paket" 21. oktobra doneti izaslanici iz pet zemalja, čiji je dolazak najavljen za kraj meseca.

Odgovarajući na pitanje da li očekuje dodatne pritiske, Vučić je rekao da ne zna šta znače dodatni pritisci jer se svakoga dana, kako kaže, suočava sa pritiscima.

- To vam je život, to vam je posao. Sučavate se sa spoljnim pritiscima, sa onima koji bi da ruše Srbiju na različite načine, ne verujem da je to slučaj sa "petorkom", verujem da oni žele da na drugačiji način postave probleme oko rešavanja krize na KiM. Nadam se, videćemo kakav je to paket i šta donose 21. oktobra - rekao je Vučić novinarima.

Vučić je dodao da se suočava sa tim da jedan deo ljudi želi spolja da ograniči Srbiju, da spusti snage Srbije i u tome pronalazi pomagače u našoj zemlji.

- Je l' razumete šta se dogodilo? Neko je pisao pismo Žozepu Borelju iz ove zemlje, ne da uvodi sankcije Kurtiju, onima koji maltretiraju srpsku decu i srpske ljude na KIM, već protiv lidera njihove zemlje zato što ne mogu da ga pobede drugačije. Jel' vi razumete, to se nikada nigde nije dogodilo. Je l' razumete sa kim imamo posla? - upitao je Vučić.

Vučić je dodao da oni koji to rade nemaju politiku, već svakoga dana govore da se uvedu sankcije Rusiji.

- To slušam svaki dan. Šta vam je politika? Ako možemo da srušimo, neka strada i naša zemlja samo da bi se mi dočepali vlasti - rekao je Vučić.

Potrebno nam je da budemo mirni i ujedinjeni

- Potrebno nam je da budemo mirni, pristojni, ujedinjeni i izađemo iz ove ne lake situacije. U narednom periodu ne smemo da dozvolimo da partijski interesi budu bitniji - naglasio je Vučić.

Borelj pismo

- Suočavate se sa tim da jedan deo ljudi spolja želi da spusti snagu Srbije, ali i da je neko iz ove zemlje pisao pismo Borelju da se uvedu sankcije protiv lidera ove zemlje, to se nigde nije dogodilo - kazao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

Recesija u zemljama EU svakako može da utiče na Srbiju

Vučić je rekao da to što je u 10 zemalja Evropske unije zvanično objavljeno da su u recesiji svakako može da utiče na Srbiju jer je zemlja dobrim delom vezana za EU, iako ove godine nešto manje u trgovinskoj razmeni nego prethodne.

- Prethodne nešto manje nego pre tri godine ali i dalje ubedljivo najznačajniji partner nam je EU. To je tržište za naše proizvode i zbog brojnih i njihovih, ali i drugih fabrika koje dolaze sa azijskog kontinenta, tako da krajnje tržište i ishodište za tu robu je zapadna Evropa i kada god oni imaju nižu potrošnju i recesiju naravno da mi to osećamo - rekao je predsednik odgovarajući na pitanje novinara da li bi recesija u 10 EU zemalja mogla da utiče i na Srbiju.

Vučić je dodao da Srbija očekuje pristojan rast ove godine koji će biti na nivou onih koji u Evropskoj uniji imaju najviši rast, ili možda čak više od toga.

- Mi time smanjujemo razliku u stepenu razvoja između nas i njih ali da je situacija jednostavna, posebno posle ovih poslednjih sukoba u Izraelu, naravno da nije, ali šta da radite ne možete da birate vreme u kom živite i ne možete uvek i u potpunosti da utičete na okolnosti kroz koje prolazite - rekao je Vučić.