Đurić čestitao osnivačima na Inicijativi Pupin: Ima li boljeg načina da odam počast velikom Mihajlu!

Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić uputio je čestitke povodom osnivanja Inicijative Pupin navodeći da će ta inicijativa doprineti umnogome saradnji i partnerstvu između Srbije i Amerike.

Đurić je na društvenoj mreži "X" odao i počast velikom Mihajlu Pupinu tokom meseca jubileja njegovog rođenja.

What better way to honor the great Mihajlo #Pupin during the anniversary month of his birth, than to extend my heartfelt congratulations to the @PupinInitiative, established by a group of young and enthusiastic experts, entrepreneurs and creators with an aspiration to bring a…