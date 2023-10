'TRAŽE SANKCIJE ZA VUČIĆA I SVE NAS' Vučićević: Stavljaju mu na teret što neće da se odrekne Kosova i Metohije!

Da li su maske pale? Deo srpske opozicije poslao je sramno pismo šefu evropske diplomatije Žozepu Borelju, u kojem traže da se predsedniku Srbije Aleksandaru Vučiću i Srbiji uvedu sankcije.

Kako je istakao Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera, gostujući u Novom jutru, oni koji su uputili pismo ne traže sankcije samo za predsednika Vučića već i za sve nas:

- Zar vi mislite da je moguće uvesti sankcije samo predsedniku? Sankcije bi bile za sve nas. Srpski poltičari, predstavnici nekakvog bivšeg režima, DOS-ovci, traže sankcije za Srbiju! Da li ste vi ikada ikada igde čuli da su bilo koji političari bilo gde u svetu tražili sankcije za svoju državu- pita se Vučićević i dodaje:

- To je neverovatno! Možete li da zamislite da neki političar u Prištini traži sankcije za lažnu državu Kosovo? Zamislite kako bi ste reagovali na vest da neki nemački političar traži sankcije za Nemačku. Kako je u Srbiji postalo moguće ono što je svuda nemoguće- pita se Vučićević.

On se pita i zašto oni traže sankcije:

- Da li je Vučić nešto ukrao? Da li je prekršio neki zakon, jesu ga uhvatili u bilo kakvom nedelu? Da li imaju dokaz bilo kakvog kriminala? Oni traže sankcije za njega zato što jako brani Kosovo! Šta njemu stavljaju na teret, to što odbija da se odrekne Kosova i Metohije, to što kaže da dok je on predsednik Srbija nikad neće priznati lažnu državu Kosovo. To mu je najveći greh- rekao je Dragan J. Vučićević u Novom jutru.

Vučićević je istakao da ti isti DOS-ovci navijaju za sve loše i za nesreću da bi na tome pokušali da prave sebi sreću.

- Setite se kako su navijali za poplave, za to da ima hiljade mrtvih koji citiram 'plutaju Obrenovcem'. Setite se kako su navijali za koronu, da nas što više umre od korone da bi oni mogli na tome da profitiraju. Navijali su i da nam se uvedu sankcije zbog odbijanja da mi uvedemo sankcije Rusiji. Uvek navijaju za svako zlo protiv Srbije- rekao je Vučićević.

Interesantan je tajming kada je Borelju poslato pismo, naš u vreme kada je Kuri boravio u Briselu i kada je optužio predsednika Vučića da se ponaša kao Putin:

- Oni uvek gledaju te tajminge kada najviše štete mogu da nanesu Srbiji. U ovom trenutku trebalo je samo da ćute ako ne mogu ništa drugo- rekao je u Novom jutru Dejan Bulatović, samostalni poslanik.

- Ja se samo pitam da li je to što će opozicija da traži bombardovanje Srbije. Opozicija traži način kako opozicija može što više da ošteti Srbiju, da ošteti ovu vlast kako bi možda oni došli uz pomoć ne znam čega na vlast. Ne samo da traže tajming nego traže najgore moguće načine da udare na Srbiju i predesdnika- rekao je on i dodao:

- Nisu uspeli nikako da odvoje Vučića od Srbije pa sad pokušavaju da Srbiju odvoje od Vučića. To su ljudi koji su uništili nadu u Srbiji i koji su opljačkali ovu zemlju. Posle njihove vladavine došla je ova vlast koja i danas jedva uspeva da popravi ono što su oni uništili. I zato sam ja vrlo ozbiljan kad kažem da li je skledeće da traže bombardovanje Srbije- rekao je Bulatović.