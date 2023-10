NIGDE U SVETU OPOZICIJA NE TRAŽI SANKCIJE SVOJOJ DRŽAVI, OSIM KOD NAS! Brnabić: Smeta im Vučićeva srčana borba za Srbe na KiM!

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je pismo opozicije međunarodnoj zajednici, kojim traže sankcije Vučiću, još jedan potez koji će ući u istoriju beščašća.

Premijerka je jutros bila u Vinči u obilasku arheološkog nalazišta, zajedno sa ambasadorom SAD Kristoferom Hilom, i tome prilikom istakla da je dolazak na vlast toliko važan za opoziciju, da nema tog događaja koji oni neće zloupotrebiti.

- Žao mi je što ću pred ambasadorom Hilom govoriti o našoj opoziciji. Ne zato što imam da kažem nešto što ambasador ne zna, on zna moje mišljenje o našoj opoziciji i o određenim medijima. Zna koliko mislim da je to neodgovorno i nedržavotvorno, bez obzira na političku pripadnost, na to da li volite Aleksandra Vučića i Srpsku naprednu stranku ili ne. To što je uradila opozicija sa najnovijim pismom je još jedna stvar koja će ući u istoriju političkog besčašća. Ne postoji nigde na svetu primer gde opozicija traži od raznih zemalja i instutucija da se njihovoj zemlji uvedu sankcije - rekla je Brnabić.

Brnabić je podvukla da se u svim zemljama u svetu političke razmirice rešavaju unutar te zemlje.

- Oni će sada reći da nisu tražili sankcije za Srbiju, već za srpsko rukovodstvo. A to rukovodstvo je izabrano od strane naroda, što znači da se oni zalažu za sankcije Srbiji. Jer kada uvedete sankcije rukovodstvu, uveli ste sankcije Srbiji i onemogućili ste rukovodstvu da radi, postiže neke stvari i tako dalje. I u SAD-u, ili u bilo kojoj drugoj zemlji, imate različite opcije, veliku polarizaciju. Ali da je predsednik Klinton, Buš, Bajden, Obama – oni svoje razmirice uvek rešavaju u okviru svoje države. Ja verujem da se nikada više na svetu neće videti da politička opozicija jedne zemlje piše nekome u inostranstvu da se uvedu sankcije njihovoj državi jer se oni ne slažu sa političkim rukovodstvom. Ovo je zaista jedinstvena stvar u oblasti političke borbe u čitavom svetu. Opoziciji je dolazak na vlast toliko važan da ne posotji stvar koju oni neće iskoristiti da bi to postigli. Oni će zloupotrijebiti bilo šta. Srbe na Kosovu i Metohiji, tragediju u Ribnikaru, ubistva u Mladenovcu, Duboni i Orašju. I onda će reći, da, mi smo iskoristili to, iskoristili smo tugu naroda da na tome profitiramo. I to sami priznaju, samo kažu da je bilo malo nespretno rečeno - rekla je premijerka.

Ona je navela i da je izgleda predsednik Vučić zaslužio sankcije jer se previše srčano borio za Srbe na Kosovu i Metohiji.

- I sada ti ljudi pišu Evropskoj uniji da uvede sankcije Srbiji. I kada čitate to pismo, da, ne postoji nikakva razlika između toga šta pričaju oni i šta pričaju Aljbin Kurti i Vjosa Osmani. Aleksandar Vučić je kriv, Beograd je kriv, Srpska lista je kriva, uvedite im sankcije, kaznite ih. Aljbin Kurti nije kriv ni za šta. To je sve u redu. Da su Srbi bili drugačiji, da su sedeli, ćutali i trpeli bilo bi drugačije. A što se tiče Aleksandra Vučića, za njega još ne možete da se dogovorite šta je – da li je ratni huškač, za šta ga optužujete jedan dan ili je izdao Srbe na Kosovu i Metohiji, za šta ga optužuju drugi dan isti mediji i isti ljudi. I oni ne traže sankcije za Aleksandra Vučića zato što je nešto ukrao, zato što ima račune svuda po svetu, jer ih nema. Niti što je uradio nešto protivzakonito. Oni traže sankcije za njega zato što je valjda previše srčano branio Srbe na Kosovu i Metohiji. I to ne samo Srbe, već sve koji nisu Albanci. Ponoviću još jednom, obratite pažnju kako žive Romi na Kosovu i Metohiji i koliko se osećaju kao građani drugog reda - zaključila je Brnabić.

