Stević: Đilas zaboravlja afere svog režima

Bojan Stević, član Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS), reagovao je na nedavne tvrdnje Dragana Đilasa o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću podsećanjem na kontroverzne momente iz Đilasove političke karijere.

- Povodom laži koje je nedavno izneo Dragan Đilas o predsedniku Vučiću, osetio sam potrebu da se oglasim, a za razliku od njega iznosiću samo činjenice. Ironično je da osoba koja je obeležila svoju političku karijeru brojnim aferama i stvaranjem bogatstva za pojedince istovremeno proglašava druge za taoce bogataša. Đilas zaboravlja da je upravo njegov politički režim izgradio najskuplji most u Evropi koji je ostavljen bez završenih priključnih puteva. Zaboravlja i to da je jedna od najvećih afera u Beogradu bila nabavka podzemnih kontejnera, kada je beogradska vlast na čelu sa tadašnjim gradonačelnikom, baš tim Đilasom potrošila za nabavku i postavku kontejnera 6 miliona evra. Bivša vlast na čelu sa njim kupila je 2009. godine softverski paket, takozvani SAP ERP, za neverovatnih 9.855.723,44 evra, ali nikad ga nije upotrebila. Ovako mogu da nabrajam u nedogled, jedino na šta ne mogu da odgovorim je to gde su sve te pare otišle? – napisao je Stević u saopštenju putem Instagrama.

On je takođe izrazio punu podršku predsedniku Srbije, Aleksandru Vučiću, ističući njegovu posvećenost boljitku zemlje i očuvanju stabilnosti u izazovnim vremenima. Stević je naglasio da su rad i posvećenost predsednika Vučića očigledni, dok su besmisleni napadi i insinuacije samo odvraćanje pažnje od stvarnih izazova s kojima se suočava Srbija.