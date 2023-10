VUČIĆ: Ljudi u Srbiji treba da budu spokojni i mirni! Pozivam naš narod na KiM da budu inicijatori izbora

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori o najaktuelnijim političkim i ekonomskim temama u zemlji i svetu.

Na pitanje da li građani imaju razloga da se plaše rata i sankcija.

- Ja mislim da nikada ne možete da tvrdite šta je sve što može da se dogodi, ali mislim da ljudi u Srniji treba da budu mirni, spokojni, sigurni. Verujem da ćemo uspeti da sačuvamo mir. Zahvaljujući snazi naše države, vojske - da je mnogo slabija odavno ne bismo imali mir, već bi mnogi preduzimali akcije protiv nas. Ne verujem da će postojati bilo kakve sankcije protiv naših građana. Ako bude neko žele neke mere da donosi, a vidim da je velika navala, donosiće ih protiv mene lično, tako da ljudi ne moraju da brinu, oni ništa neće osetiti - rekao je Vučić na početku gostovanja odgovarajući na pitanje da li građani Srbije treba da se plaše rata i sankcija.

Kako Vučić navodi, za nas je važno da pokušamo da nastavimo dijalog, aiko suštinskog dijaloga nema jer ga Priština neće i ne želi.

- Ja bih pozvao sve predstavnike našeg naroda, u skaldu sa promenjenim okolnostima,kada su videli kako je to Kurti zloupotrebljavao na najgori mogući način, a da se niko sa Zapada nije ni osvrnuo ni okrenuo, i rekao da ovo nije dopustivo, zamolio bih naše ljude da oni izađu sa inicijativama za što brže organizovanje izbora u 4 opštine na severu Kosova i Metohije. To je moja molba, kako ja sagledavam stvari - objašnjava predsednik Srbije.

- Da se izađe na izbore što je moguće pre, i neka Kurti kaže da on ne želi izbore i da je demokratski da neko sa 3,4 posto vlada na severu KiM. Da tako pokrenemo postupak konsolidacija, da vidimo kako da te osnovne poluge vlasti na severu KiM dođu u ruke onih koji tamko žive, a ne onih koji tamo ne žive i nikada neće živeti - rekao je Vučić.

Kako predsednik Srbije kaže, Srbi su napustili institucije kada ih je ukinuo Aljbin Kurti.

- Smenom gospodina Đurića on je ukinuo regionalnu policiju koja je postojala u skladu sa članom 9 Briselskog sporazuma. I tada su to ljudi napustili, a ne iz svog hira kako neki u Srbiji pokušavaju da objasne. I još je jedan ključni razlog. Oni su 10 godina čekali formiranje ZSO, a da te Zajednice nije bilo. Kao što je svima jasno zašto su se Srbi na KiM pobunili, ali niko o tome danas neće da govori ni u domaćoj javnosti, jer trče od jedne do druge ambasade, ne bi li olajavali državu, i to je jedino što rade - navodi predsednik.

Vučić ističe da imamo odgovorno državno rukovodstvo i da se tako odnosimo prema svim problemima.

- Ako mislite da sam išao u Granadu da bih gubio vreme i napravio zajedničku fotigrafiju sa liderima EU, nisam. Radio sam marljivo vsoj posao, verujem da smo dobar deo stvari uspeli da uradimo. Još mnogo teških trenutaka je pred nama. 22 od 27 zemalja EU su priznale Kosovo i to se neće promeniti. SAD, kao što vidite prva sila u svetu, svuda se kreće, kad je problem neki na Kosovu, evo nosača aviona u Jadranskom moru, onda, ko mečka Božana kad treba ode u istočni Meditera, ako treba otići će do Tajvana... Sve je to super, sve je to u redu, samo mi moramo da brinemo o sebi, da vodimo računa o svojoj zemlji i mislim da ćemo uspeti u tome - rekao je Vučić.

Kako kaže, mere protiv Srbije ne traže samo strani faktori, nije problem u Fioli fon Kramon, ona i takvi će uvek biti protiv Srbije.

O opoziciji

- Nikada ni za šta neće biti uz Srbiju. Osim ukoliko se Srbija ne odrekne svog naroda na KiM, osim ukoliko se Srbija ne odrekne svega i isporuči njoj u ruke, ukoliko se Srbija odrekne sebe, tada bi joj možda bila dobra, do tada joj nikada neće biti dobra. U pitanju su mnogi unutra koji žele sve loše, sve najgore svojoj zemlji - navodi Vučić.

- Sve junak do junaka. Bili su u nekoj ambasadi. Išli su po ambasadama i rekli "Vučić je kriv, ne bi bilo toga u Banjskoj, da nije Vučić, da nije Srbija to radila". Oni valjda misle da ću ja da bežim od teme i da se sklanjam. Mnogi ljudi u Srbiji misle da biti političar znači biti pokvaren. Nemate nikakvu ideju i ideale, budeš pokvaren i lopov i to znači da si političar. Polaze od sebe, znaju kakvi su. Ne mogu da zamisle da postoji neko drugi, ko se ne odriče ideje i ideala, ko se ne odriče ni Kosova i Metohije, svoje Srbije i ko se ne plaši ni mera protiv sebe, a zna da mora da čuva Srbiju - navodi Vučić.

- Svojevremeno ste vi ovde rekli kako su neki snalažljivi na političkoj sceni, kako su sve preživeli. Ja sam vam rekao kako se ne bih time ponosio. To znači da vam neko kaže da ste politička prostitutka, da ste nemoralni, da možete sa svima, da se uvek snađete. Ja nisam snalažljiv i neću da se snalazim, ni kao predsednik republike, niti želim da se dodvoravam onima koji žele da učine sve protiv svoje zemlje - rekao je Vučić.

- Pitanje morala u politici je suštinsko, osnovno pitanje. Kada ste mene čuli da sam uputio pismo bilo kome u inostranstvu protiv bilo koga ko je upadao u RTS, Skupštinu, govorio najgore stvari, pretio ubistvom, plivanjem po Dunavu... Građani Srbije, jeste li me čuli da sam se žalio ikada, da sam išao da kukam i da tražim da neko spolja interveniše protiv bilo koga Srbina ili građanina Srbije zato što je nešto učinio u našoj zemlji. To nije pristojno, moralno, normalno. Ovi ljudi su to tražili. Oni su rekli - nije Kurti kriv, kriv je Vučić. 'Kaznite Vučića, jer to je način da mi počnemo da objašnjavamo narodu kako nas vraća u 90e, ne bismo li mogli da se vratimo na vlast' - navodi predsednik Srbije.

O putu u Kinu

- Koliko sam čuo i Putin i lider Emirata, Egipta će biti na Pojasu i Putu. Nemam bilateralu. Sreo sam se oko 25. novembra i rekao sam da će biti sukob u Ukrajini, tada su mi se smejali. Ja se rukovodim logikom gvozdenih determinizama, činjenicama, a ne time što bi neko voleo da čuje. Biće još gore. Zato je za nas važno da čuvamo mir. Da se ponašamo odgovorno i ozbiljno i da čuvamo svoju poziciju.

- Nemam zakazanu bilateralu sa predsednikom Putinom, niti smo planirali, ali pretpostavljam da ću ga videti. Biće i Orban i mnogi drugi. Mnogo lidera iz arapskog sveta. Ne verujem da će doći svi iz arapskog sveta doći zbog krize između Izraela i Palestine.

O izborima

- Izbora će biti do kraja godine - rekao je Vučić i pokazao pismo opozicije kojim su tražili izbore.

- Izbori 17. decembra, sve smo im zahteve uslišili. Tražili su i dobili beogradske i parlamentarne izbore. Imaće još i vojvođanske - rekao je predsednik.

- Razumeo sam im iako su nepismeni i izašao u susret - naveo je Vučić.

- Da nije tužno, i ja bih se malo nasmejao.

- Bili na kafi u ambasadi pa im promenili mišljenje za 5 minuta. A onda su rekli - "ne sme Vučić jer su mu Amerikanci zabranili". A danas novinarka "Nova Svećija" televizije pita Hila - "jeste li dobili pismo da se odlože izbori". Inteligentan odgovor ambasadora Hila. Moraju da porade na svom engleskom. Opismenjavanje u politici nekada traje decenijama, a nekada se ne okonča uspešno. U svakom slučaju, suština je u tome da sam kukavica koji ne sme da raspiše izbore. Kažem vam, bili, otišli na kanabe, čuli da Vučić ne sme da raspiše izbore, zbog straha od Amerikanaca i ne znam koga. Zašto je važno za građane da imamo izbore? Ja mislim da je važno kada postoji lažna predstava o krizi legitimiteta organa vlasti, onda je važno da ljudima izađemo u susret. Da ljudi mogu da kažu šta misle o tome kako se Srbija kreće, dali radimo ili ne dobro, žele li nekog drugog ili ne. Ne postoji ništa odvratnije u politici nego držati se za svoju fotelju kada nemate dovoljno procenata podrške građana, kao što su to radili od Pajtića, Tadića, Đilasa, do poslednjeg trenutka se držali za fotelju grčevito samo da još koji dan ostanu na vlasti. Zatim ono što oni ne mogu da razumeju. Da postoje ljudi koji nisu pokvarenjaci, nego koji imaju moral, žele da budu tu, upravljaju državom, samo ako imaju podršku naroda. A ne zato što im legalitet to omogućava. Legitimitet je ključna stvar. Ja sam se rukovodio interesom građana. Smatram da je Srbija na prekretnici, da nam je potrebno drugo poluvreme. Da nam je potrebno da pokažemo šta smo uradili i šta ćemo da napravimo. Kada kažem penzije će biti povećane toliko i toliko - svi znate da će biti tako - rekao je Vučić i dodao da je isto za plate, Beograd na vodi, prokop, druge projekte...

- Narod mora da se izjasni. Ljudi su nosilac suvereniteta. Narod mora da zna da smo jedan deo teških reformi završili. Da je Srbija krenula brzo, snažno da se razvija. Da je uspela da štiti interese našeg naroda zapadno od Drine, u CG i svuda gde on živi na prostoru bivše Jugoslavije - rekao je Vučić.

- Na ljudima je da kažu kakvu politiku žele i ja nemam problem sa tim. Za razliku od njih ja nikada nisam pravio posle izbora nikakve scene i priznavao izborni rezultat i kad bih gubio sa 0,3 posto razlike. Mi nećemo da idemo sa njima u vlast, ne interesuje nas opstanak na vlasti i kupovina bilo koga. Ne interesuje nas pravljene praznih i besmislenih dogovora ni o čemu. Nas interesuje da uradimo nešto za građane Srbije i ovu zemlju. Možemo da dobijemo poverenje građana, to je u redu, ne možemo, neka vlada neko drugi - rekao je Vučić i dodao da nema nameru da se sklanja jer nema nijedan račun u inostranstvu ili nekretnine bilo gde van ove zemlje.

- A šta ćete da mi uzmete? Obraz da mi uzmete? - upitao je Vučić i naveo šta je sve uspešno urađeno za 11 godina, a što prethodna vlast nije uradila.

