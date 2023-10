VUČIĆ O SASTANCIMA U GRANADI: Uradili smo dobar deo stvari

Predsednik Aleksandar Vučić je u večerašnjem gostovanju na TV Prva istakao da Srbija imamo odgovorno državno rukovodstvo i da se tako odnosimo prema svim problemima.

- Ako mislite da sam išao u Granadu da bih gubio vreme i napravio zajedničku fotografiju sa liderima EU, nisam. Radio sam marljivo svoj posao, verujem da smo dobar deo stvari uspeli da uradimo. Još mnogo teških trenutaka je pred nama. 22 od 27 zemalja EU su priznale tzv. Kosovo i to se neće promeniti. SAD, kao što vidite prva sila u svetu, svuda se kreće, kad je problem neki na KiM, evo nosača aviona u Jadranskom moru, onda, ko mečka Božana kad treba ode u istočni Mediterana, ako treba otići će do Tajvana... Sve je to super, sve je to u redu, samo mi moramo da brinemo o sebi, da vodimo računa o svojoj zemlji i mislim da ćemo uspeti u tome - rekao je Vučić.

