'NIJE KRIV KURTI, KRIV JE VUČIĆ' Opozicija išla po ambasadama i pisala strancima - reagovao predsednik Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je na TV Prva to što su političari opozicije išli po stranim ambasadama i pisali pismo strancima protiv njega.

- Sve junak do junaka. Bili su u nekoj ambasadi. Išli su po ambasadama i rekli "Vučić je kriv, ne bi bilo toga u Banjskoj, da nije Vučić, da nije Srbija to radila". Oni valjda misle da ću ja da bežim od teme i da se sklanjam. Mnogi ljudi u Srbiji misle da biti političar znači biti pokvaren. Nemate nikakvu ideju i ideale, budeš pokvaren i lopov i to znači da si političar. Polaze od sebe, znaju kakvi su. Ne mogu da zamisle da postoji neko drugi, ko se ne odriče ideje i ideala, ko se ne odriče ni Kosova i Metohije, svoje Srbije i ko se ne plaši ni mera protiv sebe, a zna da mora da čuva Srbiju - navodi Vučić.

- Svojevremeno ste vi ovde rekli kako su neki snalažljivi na političkoj sceni, kako su sve preživeli. Ja sam vam rekao kako se ne bih time ponosio. To znači da vam neko kaže da ste politička prostitutka, da ste nemoralni, da možete sa svima, da se uvek snađete. Ja nisam snalažljiv i neću da se snalazim, ni kao predsednik republike, niti želim da se dodvoravam onima koji žele da učine sve protiv svoje zemlje - rekao je Vučić.

- Pitanje morala u politici je suštinsko, osnovno pitanje. Kada ste mene čuli da sam uputio pismo bilo kome u inostranstvu protiv bilo koga ko je upadao u RTS, Skupštinu, govorio najgore stvari, pretio ubistvom, plivanjem po Dunavu... Građani Srbije, jeste li me čuli da sam se žalio ikada, da sam išao da kukam i da tražim da neko spolja interveniše protiv bilo koga Srbina ili građanina Srbije zato što je nešto učinio u našoj zemlji. To nije pristojno, moralno, normalno. Ovi ljudi su to tražili. Oni su rekli - nije Kurti kriv, kriv je Vučić. "Kaznite Vučića, jer to je način da mi počnemo da objašnjavamo narodu kako nas vraća u 90e, ne bismo li mogli da se vratimo na vlast" - navodi predsednik.

Pobedićemo sve koji žele zlo, rekao je Vučić.

Podsećanja radi, lideri prozapadne NATO opozicije u Srbiji – Zoran Lutovac, Miroslav Aleksić, Pavle Grbović, Zdravko Ponoš, Dragan Đilas, Nebojša Zelenović i Radomir Lazović poslali su pismo Žozepu Borelju, u kome traže sankcije za predsednika Vučića i njegove saveznike zbog svega što se desilo u Banjskoj. Sankcije su pre toga zatražili Aljbin Kurti, ali i Vjosa Osmani.

Sramnim pismom opozicija je pokazala da između njihovih ciljeva i stavova Prištine nema razlike. Takođe, potpisnici pisma nisu zatražili sankcije za Kurtija i prištinski režim, te je jasno zbog čega od događaja u banjskoj šalju identične poruke.

I dok opozicija rame uz rame sa Kurtijem vodi kampanju protiv predsednika, Kurti nastavlja sa terorom nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Pod izgovorom da traže nelegalno oružje, pripadnici tzv. kosovske policije nastavili su juče upade u srpske domove u Kosovskoj Mitrovici, a paralelno je nastavljena akcija hapšenja naših sunarodnika.

Autor: